OnePlus 13 Mini geliyor: 6.000mAh batarya, kompakt gövdeye sığdı

Kompakt gövdesinde 6.000mAh gibi etkileyici bir batarya barındıracak olan OnePlus 13 Mini'nin teknik özellikleri de en az bataryası kadar dikkat çekici görünüyor. Cihaz, 6,3 inç boyutunda 1,5K çözünürlüklü OLED LTPO ekranıyla kullanıcılara premium bir görüntüleme deneyimi vadediyor. İnce çerçevelerle tasarlanan ekran, modern ve şık bir görünüm sunarken, cihazın kompakt yapısını da destekliyor. Kamera konusunda da iddialı olan OnePlus 13 Mini, 50 megapiksel Sony IMX906 ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens ve 3x optik zoom yapabilen 50 megapiksel periskop telefoto kameradan oluşan üçlü bir sistem ile piyasaya sürülebilir.
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