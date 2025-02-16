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    OnePlus 13 Mini geliyor: 6.000mAh batarya, kompakt gövdeye sığdı

    OnePlus'ın yeni kompakt amiral gemisi OnePlus 13 Mini, devasa 6.000mAh bataryası ve güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte OnePlus 13 Mini'nin beklenen özellikleri:
    OnePlus 13 Mini geliyor: 6.000mAh batarya, kompakt gövdeye sığdı Tam Boyutta Gör
    OnePlus, kompakt telefon severleri heyecanlandıracak bir yenilikle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Tipster Digital Chat Station'ın paylaştığı son bilgilere göre, Nisan 2025'te tanıtılması beklenen OnePlus 13 Mini, küçük boyutlarına rağmen şaşırtıcı bir batarya kapasitesi sunacak.

    İşte OnePlus 13 Mini'nin beklenen özellikleri:

    Kompakt gövdesinde 6.000mAh gibi etkileyici bir batarya barındıracak olan OnePlus 13 Mini'nin teknik özellikleri de en az bataryası kadar dikkat çekici görünüyor. Cihaz, 6,3 inç boyutunda 1,5K çözünürlüklü OLED LTPO ekranıyla kullanıcılara premium bir görüntüleme deneyimi vadediyor. İnce çerçevelerle tasarlanan ekran, modern ve şık bir görünüm sunarken, cihazın kompakt yapısını da destekliyor. Kamera konusunda da iddialı olan OnePlus 13 Mini, 50 megapiksel Sony IMX906 ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens ve 3x optik zoom yapabilen 50 megapiksel periskop telefoto kameradan oluşan üçlü bir sistem ile piyasaya sürülebilir.

    OnePlus 13 Mini geliyor: 6.000mAh batarya, kompakt gövdeye sığdı Tam Boyutta Gör
    Performans açısından da üst seviye bir deneyim sunmayı hedefleyen OnePlus 13 Mini, en yeni Snapdragon 8 Elite yonga setini kullanacak. Bu güçlü işlemci sayesinde kullanıcılar, günlük kullanımdan yoğun oyun deneyimine kadar her türlü senaryoda akıcı bir performans elde edebilecek. Cihazın öne çıkan diğer özellikleri arasında ise kablosuz şarj desteği ve optik ekran içi parmak izi sensörü de bulunuyor.
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    TheJudgé 9 saat önce

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    Rindaman 2 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 3 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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