Analiz : BlackBerry Z10 modelinin maliyeti 154$ civarında





Geçtiğimiz ay sonunda lanse edilen ve yavaş yavaş pazarda boy göstermeye başlayan BlackBerry Z10 modelinin üretim maliyeti de ortaya çıktı.





Modelin inceleme amacıyla parçalarına ayrılması sonucu hesaplanan yaklaşık maliyet, BlackBerry firmasının da elde ettiği net kazanç hakkında bilgi veriyor.





Tabloya göre firmanın 4.2 inçlik 720p çözünürlüğe sahip olan ekranı 26.5$ civarında. 1.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 MSM8960 çift çekirdekli işlemcisi ise yaklaşık 23.5$. Arkadaki 8MP ve öndeki 2MP çözünürlükte kameranın maliyeti 15$. 16GB kapasiteli depolama birimi 9$ iken, batarya, iletişim yongaları ve RAM de toplamda 21$. Son olarak kasa ve diğer elektronik aksamın maliyeti 59$. Toplamda ise ortaya çıkan masraf 154$ civarında.





BlackBerry Z10 modelinin ABD kontratlı satış fiyatının 200$ olacağı açıklanmıştı. Kontratsız fiyatının ise bölgeye göre değişmekle birlikte 550$ veya 550 Avro ortalama fiyata sahip olması bekleniyor.





Görünüşte firmanın cihaz başına 390$ gibi bir net gelir elde ettiği anlaşılıyor ancak işçilik, dağıtım, reklam, vitrin sergisi, kontratlı satış katkısı gibi ekstra maliyetlerle bu rakam çok daha aşağılara iniyor.

http://www.slashgear.com/blackberry-z10-costs-about-154-to-make-16269602/