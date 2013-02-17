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Analiz : BlackBerry Z10 modelinin maliyeti 154$ civarında

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : BlackBerry Z10 modelinin maliyeti 154$ civarında

Geçtiğimiz ay sonunda lanse edilen ve yavaş yavaş pazarda boy göstermeye başlayan BlackBerry Z10 modelinin üretim maliyeti de ortaya çıktı. 

Modelin inceleme amacıyla parçalarına ayrılması sonucu hesaplanan yaklaşık maliyet, BlackBerry firmasının da elde ettiği net kazanç hakkında bilgi veriyor. 

Tabloya göre firmanın 4.2 inçlik 720p çözünürlüğe sahip olan ekranı 26.5$ civarında. 1.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 MSM8960 çift çekirdekli işlemcisi ise yaklaşık 23.5$. Arkadaki 8MP ve öndeki 2MP çözünürlükte kameranın maliyeti 15$. 16GB kapasiteli depolama birimi 9$ iken, batarya, iletişim yongaları ve RAM de toplamda 21$. Son olarak kasa ve diğer elektronik aksamın maliyeti 59$. Toplamda ise ortaya çıkan masraf 154$ civarında. 

BlackBerry Z10 modelinin ABD kontratlı satış fiyatının 200$ olacağı açıklanmıştı. Kontratsız fiyatının ise bölgeye göre değişmekle birlikte 550$ veya 550 Avro ortalama fiyata sahip olması bekleniyor. 

Görünüşte firmanın cihaz başına 390$ gibi bir net gelir elde ettiği anlaşılıyor ancak işçilik, dağıtım, reklam, vitrin sergisi, kontratlı satış katkısı gibi ekstra maliyetlerle bu rakam çok daha aşağılara iniyor.  

http://www.slashgear.com/blackberry-z10-costs-about-154-to-make-16269602/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mtanhu 6 yıl
Bb bence de akıllanmadı. Düşüştesin yeni z10 çok iyi olabilir ama müşterilerin de apple ve samsung'a kaymış. Bunları geri getirmen içn kullandıkların telefondan daha pahalı ya da aynı fiyatta bir cihaz mı satman lazım. Nokia'nın sonunu paylaş! Ben de elimdeki bb içn z10u bekliyordum. İphone4 yada samsung alayım daha iyi yani.
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Bir Sevdadır Türkiye 6 yıl
Arkadaşlar blackberry team de çalışan arkadaşım sayesinde telefonu kurcalama fırsatım oldu. tasarımda hayal kırıklığı yaşadım, yazılım inanılmaz hızlı(giriş yazılımı olmasına ragmen) ard arda birçok uygulamayı açabiliyorsunuz, 7-8 uygulama aynı anda açık olsa dahi cok hızlı bir şekilde menüde dolaşabiliyorsunuz. telefonun kasası samsung ve ip serilerine göre cok daha sağlam fakat ios diyorum başka da birşey demiyorum. benim için hayal kırıklığı oldu.
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heathrow(+) 6 yıl
154 dolar! Pazarlama stratejisi gibi duruyor bu haber. Urun hakkinda daha fazla konusulmasini saglamak, ilgi uyandirmak.
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lazloo 6 yıl
Ve bize geldiği fiyata bak.
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Berk85_ 6 yıl
Blackberry gibi bir markanın da böyle bir telefona nerdeyse 2000tl fiyat biçmiş garip olmuş. Xperia Z bile 2000tlden daha ucuz olacak. Blackberrynin devri kapanmışken böyle bir fiyat da nereden çıktı?
Blackberry ezelden beri acayip kullanışsız bir cihaz bence. Hiç ısınamadın, Android'e geçen dünya varmış diyor.
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
154 dolara malet 1200 dolara sat bosuna zengin olmuyor bu ulkeler
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Public_Enemy 6 yıl
Çinliler zaten üst düzey donanıma sahip telefonları 150-200 dolar aralığında satıyorlar.
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Guest Account 6 yıl
Bir resmin de maliyeti 50 liradır ama binlerce liraya satılır. 154$ a satılmaz tabi ama seri üretimi olan bir cihazın fiyatı 6-7 katı olmaz.
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kaskas123 6 yıl
parçaları al 154$ elinde birleştir? herkes kendini düşünsün. 2. el bir şey satmak isterken fiyatı oldukça yukardan başlatırsınız.bu firmada aynısını yapmış ki tüm firmalar aynısını yapar. türkiyede ki ıphone 5 gibi. ilk geldiğinde 3000 gibi bir rakamdı daha sonra 2500 oldu şimdi 2000 gibi.
bu fiyatlar ülkelerin koyduğu vergi ile değişir.
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jolawe 6 yıl
154$ + üretimi yapan firmalara yapılan masraflar + çalışanların masrafları + ARGE + reklam giderleri + distiribütör karları + son satıcı karları vs. ucuza bile satılıyor...
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DH Misafiri 6 yıl
Bu maliyete pazarlama,ar-ge,tanıtım,reklam,ulaşım gibi giderler eklenmemiştir muhtemelen.
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sendemail 6 yıl
Arkadaşlar, ilgili telefonu Kadıköy'de bir telefoncuda faturamı öderken inceleme fırsatım oldu.
Şundan iyidir bundan kötüdür diyebilecek kadar kullanma fırsatım olmadı ve açıkçası da haftalarca kullansam başka cihazlarla karşılaştırmak anlamsız olur zira işletim sistemi farklı.Kısaca izlenimimi aktarırsam.Çok ama çok tok bir telefon ,arayüz bir harika ve uygulamalar servisler arası geçişlerde sıkıntı yok düzgün ,akıcı ve hızlı.
Kasasına gelince ,güven verici bir yapıya sahip.
Maliyetler haberine gelince yazılım maliyeti ne kadar olsa gerek ? Editörün bu konu hakkında bilgisi ya da herhangi bir tahmini var mı?
Gta 4 'ün 50 milyon $ ve windows 7 'nin de 180 milyon $ 'a maloldugunu duymuştum bir yerde ...Donanımın ham maliyeti 154$ .Şu işe bakın !
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heathrow(+) 6 yıl sendemail
sendemail

Arkadaşlar, ilgili telefonu Kadıköy'de bir telefoncuda faturamı öderken inceleme fırsatım oldu.
Şundan iyidir bundan kötüdür diyebilecek kadar kullanma fırsatım olmadı ve açıkçası da haftalarca kullansam başka cihazlarla karşılaştırmak anlamsız olur zira işletim sistemi farklı.Kısaca izlenimimi aktarırsam.Çok ama çok tok bir telefon ,arayüz bir harika ve uygulamalar servisler arası geçişlerde sıkıntı yok düzgün ,akıcı ve hızlı.
Kasasına gelince ,güven verici bir yapıya sahip.

Maliyetler haberine gelince yazılım maliyeti ne kadar olsa gerek ? Editörün bu konu hakkında bilgisi ya da herhangi bir tahmini var mı?
Gta 4 'ün 50 milyon $ ve windows 7 'nin de 180 milyon $ 'a maloldugunu duymuştum bir yerde ...Donanımın ham maliyeti 154$ .Şu işe bakın !

henüz piyasaya sürülmedi telefon
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steelpanther 6 yıl
ya anlamadigim madem bu kadar ucuz donanim, koy ön tarafa 8 mp kamerayı, yap 32-64 gb bak bakalim ne kadar artacak satislarin, illa yavas yavas cikacaklar yukariya
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