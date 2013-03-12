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Analiz : Facebook ülke sıralamasında Türkiye 32 milyon kullanıcı ile altıncı sırada

6 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Facebook ülke sıralamasında Türkiye 32 milyon kullanıcı ile altıncı sırada

Kullanıcı sayısı bir milyarı deviren Facebook, sahip olduğu istatistiklerle de ilgi çekiyor. Uzun süredir ülkemizin en çok kullanıcı sayısına sahip ülkelerden birisi olduğu Facebook’un son 3 aylık verileri de dikkat çekici.

Socialbakers tarafından hazırlanan anlık raporlara göre Türkiye 32 milyon üye sayısı ile ülke sıralamasında altıncı sırada. Son üç ayda 400 000 yeni üye eklenmiş. Listede birinci sırada 163 milyon kullanıcı ile ABD geliyor. Brezilya, Hindistan ve Endonezya on takip ediyor.

Ülke bazındaki raporlarda ise en çok hayrana sahip sayfa 8.7 milyon ile Facebook for Every Phone, 6.6 milyon ile Galatasaray ve 5.4 milyon ile Fenerbahçe şeklinde. 

Marka sıralamasında Turkcell 2.3 milyon yerel hayran ile birinci, Avea 1.96 milyon yerel hayran ile ikinci sırada. Ünlülerden Cem Yılmaz 3.9 milyon hayran ile birinci, Emre Aydın 3.5 milyon hayran ile ikinci sırada.

Eğlence sayfalarına bakıldığında ise Okey 3.2 milyon hayrana, Texas HoldEm Poker de 3 milyon hayrana sahip. Kulüp bazında Galatasaray 6.6 milyon hayrana, Fenerbahçe 5.4 milyon hayrana, Beşiktaş ise 3.3 milyon hayrana sahip.

En çok check-in 270 bin ile İstanbul ATatürk Havalimanı’nda, sonra 112 bin ile Sabiha Gökçen’de 110 bin ile Taksim’de yapılmış.

Genel olarak bakıldığında ise Facebook for Every Phone 212 milyon,  Facebook 89 milyon ve YouTube 71 milyon hayrana sahip durumda.


http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/turkey Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Firaristt 6 yıl
Yarısı fake ve diğerlerinin de çoğu ergenliğin kişilik kısmını tamamlayamamış kişilerden oluşuyor.
Haberdeki yazım hatalarını da düzeltirseniz iyi olur :)
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engineermann 6 yıl
ne yani 6. olduk diye kalkıp ağlayalım mı...?
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|M|N|Ç| 6 yıl
Yarisindan çoğu fake eskiden farmville oynarken kendime hediye göndermek icin6-8 tane face açmıştim
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