Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Analiz : Mobil para transfer hizmetleri yükselişte

4 yıl
248
1
4
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Analiz : Mobil para transfer hizmetleri yükselişte

Apple'ın TouchID, Samsung'un da kendi parmak izi okuyucusu için mobil ödeme anlamında PayPal gibi sektörün önmli isimleri ile işbirliği yapmaya başlaması, mobil cihazlar üzerinden daha fazla para transferi gerçekleşeceğini gösteriyor. Nitekim analizler de bunu doğrular nitelikte.

Son yapılan analize göre Nisan-Mayıs-Haziran döneminde 89 ülkede faaliyet gösteren 250 mobil para transferi hizmeti toplamda 60 milyon aktif kullanıcıya hitap etti. Henüz Apple'ın PayPal işbirliği başlamadı ve Samsung da PayPal kullanımını yeni sağlamaya başladı. Bu bakımdan önümüzdeki aylarda aktif mobil para transferi kullanan sayısının daha da artacağı tahmin ediliyor. 

iTunes üzerinde kredi kartı kayıtlı 800 milyon müşterinin olduğu düşünüldüğünde TouchID ile yapılacak ödemelerin Apple'ı bu sektörde ön plana çıkarabileceği ifade ediliyor. 

Mobil para transferinde ise en yaygın kullanım Afrika ülkelerinde. 9 Afrika ülkesinde mobil para transfer büyüklüğü bankaların para transferini geride bırakmış durumda. Geçen Aralık ayında sadece Tanzanya'da 100 milyon mobil para tranferi gerçekleşti ve miktar 2 milyar doları geride bıraktı. 

En çok mobil para transferinin gerçekleştiği Kenya'da ise M-Pesa hizmetinin yaklaşık 203 milyon mobil para transfer hesabına sahip olduğu belirtiliyor. Afrika'da mobil ödemeler genelde uygulamalar yoluyla değil SMS üzerinden yapılıyor ve oldukça da popüler.

Mobil para transferi konusunda Afrika ülkelerin gelecekte de başı çekeceği muhtemel görünüyor. Zira mobil para transfer hizmetlerinin bu kıtaya olan ilgisi daha da arttığı için farklı çözümler yavaş yavaş tüketici ilgisini çekmeye başlıyor. 

http://qz.com/218988/how-to-manage-all-your-financial-affairs-from-a-20-mobile-phone/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 4 yıl
3 yıla kalmadan yeni bir küresel ekonomik kriz gelecek ! :)
nedenine gelince paranın doğası paranın yerel ve farklı değerler içermesi üzerinedir !
eğer siz tüm dünyada geçerli bir para birimi ile ticaret yaparsanız !
bir ülkede yaşanan tarımsal ve üretimsel bolluk ! diğer ülkede yaşanılan aksi durumlar karşısında
eş zamanlı itme ve çekme etkisi oluşturur yani senin anlayacağın para üzerinden para kazananlar
senin tüm birikimlerini 2 dk hiç edebilir ! dahası bu işten kazandıkları ile sabit değeri olan
Altın ve gümüş stokları yapar bu küresel ekonomi simsarları !
en iyi yatırım emeğin değerini koruyan Altın ve gümüştür !
sakın ola dollar veya avro ile para biriktir meyiniz !
bizden söylemesi ! burada yazanları bu gün anlamazsan
yarın çok iyi anlayacaksın nasıl olsa ! ! !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maximus8282 4 yıl
ilk iphone koyduğu için iphone resmi var. kopyacıyımı koyacaktı.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kitmaker 4 yıl
Peki neden iphone parmak izi sensörü? Konuyla en alakalı görselin bu olduğunu düşünmüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 4 yıl
kripto koinler bütün ödeme sistemlerinin yerini alacak gelecekte.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mobilite: Samsung Galaxy F, LG G3 Beat, Sony Xperia Z3 ve dahası... 4 yıl 60 mm'lik Sürücüsü ile Dikkat Çeken, Asus Cerberus Test Masamızda 4 yıl Corsair Carbide AIR 540 Kasa Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim