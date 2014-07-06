Analiz : Mobil para transfer hizmetleri yükselişte

Haber Editörü
Apple'ın TouchID, Samsung'un da kendi parmak izi okuyucusu için mobil ödeme anlamında PayPal gibi sektörün önmli isimleri ile işbirliği yapmaya başlaması, mobil cihazlar üzerinden daha fazla para transferi gerçekleşeceğini gösteriyor. Nitekim analizler de bunu doğrular nitelikte.
Son yapılan analize göre Nisan-Mayıs-Haziran döneminde 89 ülkede faaliyet gösteren 250 mobil para transferi hizmeti toplamda 60 milyon aktif kullanıcıya hitap etti. Henüz Apple'ın PayPal işbirliği başlamadı ve Samsung da PayPal kullanımını yeni sağlamaya başladı. Bu bakımdan önümüzdeki aylarda aktif mobil para transferi kullanan sayısının daha da artacağı tahmin ediliyor.
iTunes üzerinde kredi kartı kayıtlı 800 milyon müşterinin olduğu düşünüldüğünde TouchID ile yapılacak ödemelerin Apple'ı bu sektörde ön plana çıkarabileceği ifade ediliyor.
Mobil para transferinde ise en yaygın kullanım Afrika ülkelerinde. 9 Afrika ülkesinde mobil para transfer büyüklüğü bankaların para transferini geride bırakmış durumda. Geçen Aralık ayında sadece Tanzanya'da 100 milyon mobil para tranferi gerçekleşti ve miktar 2 milyar doları geride bıraktı.
En çok mobil para transferinin gerçekleştiği Kenya'da ise M-Pesa hizmetinin yaklaşık 203 milyon mobil para transfer hesabına sahip olduğu belirtiliyor. Afrika'da mobil ödemeler genelde uygulamalar yoluyla değil SMS üzerinden yapılıyor ve oldukça da popüler.
Mobil para transferi konusunda Afrika ülkelerin gelecekte de başı çekeceği muhtemel görünüyor. Zira mobil para transfer hizmetlerinin bu kıtaya olan ilgisi daha da arttığı için farklı çözümler yavaş yavaş tüketici ilgisini çekmeye başlıyor.
http://qz.com/218988/how-to-manage-all-your-financial-affairs-from-a-20-mobile-phone/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
nedenine gelince paranın doğası paranın yerel ve farklı değerler içermesi üzerinedir !
eğer siz tüm dünyada geçerli bir para birimi ile ticaret yaparsanız !
bir ülkede yaşanan tarımsal ve üretimsel bolluk ! diğer ülkede yaşanılan aksi durumlar karşısında
eş zamanlı itme ve çekme etkisi oluşturur yani senin anlayacağın para üzerinden para kazananlar
senin tüm birikimlerini 2 dk hiç edebilir ! dahası bu işten kazandıkları ile sabit değeri olan
Altın ve gümüş stokları yapar bu küresel ekonomi simsarları !
en iyi yatırım emeğin değerini koruyan Altın ve gümüştür !
sakın ola dollar veya avro ile para biriktir meyiniz !
bizden söylemesi ! burada yazanları bu gün anlamazsan
yarın çok iyi anlayacaksın nasıl olsa ! ! !