Analiz : Sunucu sistemlerinin yüzde 45'i 3 yıl içerisinde buluta taşınacak





Verilerin uzak sunucularda tutulduğu ve firmalara daha düşük maliyetli sunucu işletme imkanı sunan bulut bilişim altyapısı her geçen gün daha fazla hayatımıza giriyor. Google Docs, Box, Dropbox, SkyDrive gibi son kullanıcıya da önemli faydalar sağlayan bulut altyapısı gelecekte rolünü daha da artıracak.





IDC tarafından yapılan yeni bir analize göre sunucu sistemlerinin yüzde 25 veya yüzde 30'u gelecek yıl itibariyle bulut hizmeti sağlayıcıları üzerine aktarılacak. Üç yıl sonra ise neredeyse yüzde 45 oranında sunucu sistemleri bulut altyapısı üzerinden veriliyor olacak.





Bulut altyapısı özellikle fiziki olarak sunucu hizmeti veren küçük firmalara büyük avantajlar sağlıyor. Firmalar Amazon gibi süperbilgisayar seviyesinde sunucu hizmeti veren sağlayıcılara geçiş yapıyor ve fiziki bakım maliyetlerinden kurtuluyor. Ayrıca çok hızlı hizmet verme avantajına da sahip oluyor. Pinterest veya Dropbox buna örnek olarak verilebilir.





Bir diğer örnek de firmaların Office 365, Exchange ve SharePoint hizmetlerini Microsoft sunucuları üzerinden alması nedeniyle fiziki sunuculara ihtiyaç kalmaması olarak gösterilebilir. Bulut bilişim, eğitim kurumlarına da büyük avantaj sağlıyor ve kurumlar sunucularını azaltıyor veya tamamen kaldırıyor.





Ancak bu trend fiziki sunucular üzerinde çalışan mühendis sayısının azalamasına da neden olacak. Ayrıca sunucu gelirlerinde de bu yıl yüzde 3.5 civarında bir azalma bekleniyor. Firmalar genelde sunucu, depolama, ağ ve yazılımı birarada tutan çözümlere yöneliyor.





Bu trendin bulut sağlayıcılara etkisi ise giderek büyüyen bileşen satın almalar, artan tedarik firmaları şeklinde kendisini gösteriyor.

http://www.computerworld.com/s/article/9244574/IT_managers_are_increasingly_replacing_servers_with_SaaS_