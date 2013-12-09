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Analiz : Sunucu sistemlerinin yüzde 45'i 3 yıl içerisinde buluta taşınacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Sunucu sistemlerinin yüzde 45'i 3 yıl içerisinde buluta taşınacak

Verilerin uzak sunucularda tutulduğu ve firmalara daha düşük maliyetli sunucu işletme imkanı sunan bulut bilişim altyapısı her geçen gün daha fazla hayatımıza giriyor. Google Docs, Box, Dropbox, SkyDrive gibi son kullanıcıya da önemli faydalar sağlayan bulut altyapısı gelecekte rolünü daha da artıracak.

IDC tarafından yapılan yeni bir analize göre sunucu sistemlerinin yüzde 25 veya yüzde 30'u gelecek yıl itibariyle bulut hizmeti sağlayıcıları üzerine aktarılacak. Üç yıl sonra ise neredeyse yüzde 45 oranında sunucu sistemleri bulut altyapısı üzerinden veriliyor olacak. 

Bulut altyapısı özellikle fiziki olarak sunucu hizmeti veren küçük firmalara büyük avantajlar sağlıyor. Firmalar Amazon gibi süperbilgisayar seviyesinde sunucu hizmeti veren sağlayıcılara geçiş yapıyor ve fiziki bakım maliyetlerinden kurtuluyor. Ayrıca çok hızlı hizmet verme avantajına da sahip oluyor. Pinterest veya Dropbox buna örnek olarak verilebilir.

Bir diğer örnek de firmaların Office 365, Exchange ve SharePoint hizmetlerini Microsoft sunucuları üzerinden alması nedeniyle fiziki sunuculara ihtiyaç kalmaması olarak gösterilebilir. Bulut bilişim, eğitim kurumlarına da büyük avantaj sağlıyor ve kurumlar sunucularını azaltıyor veya tamamen kaldırıyor. 

Ancak bu trend fiziki sunucular üzerinde çalışan mühendis sayısının azalamasına da neden olacak. Ayrıca sunucu gelirlerinde de bu yıl yüzde 3.5 civarında bir azalma bekleniyor. Firmalar genelde sunucu, depolama, ağ ve yazılımı birarada tutan çözümlere yöneliyor. 

Bu trendin bulut sağlayıcılara etkisi ise giderek büyüyen bileşen satın almalar, artan tedarik firmaları şeklinde kendisini gösteriyor. 

http://www.computerworld.com/s/article/9244574/IT_managers_are_increasingly_replacing_servers_with_SaaS_ Yorum Yaz
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okan_cehapelioglu 5 yıl en beğenilen
sağolsun bizdeki ttnetin internet hızı gsm firmalarının kota ve fiyat politikası bulut kullanmaya çok imkan veriyor etrafımda insanlara skydrive dan bahsettinmi aval aval bakıyorlar kimsenin haberi yok
sağolsun bizdeki ttnetin internet hızı gsm firmalarının kota ve fiyat politikası bulut kullanmaya çok imkan veriyor etrafımda insanlara skydrive dan bahsettinm...
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DH Misafiri 5 yıl
haberde eksik olan bir nokta var. burda sadece bulut satıcıları kar etmeyecek, kendini bulut konsuunda geliştiren kişiker de bu alan da rahatça iş bulabilecekler ve çok da iyi maaşlar alacaklardır. Şu aralar baya bi bulut teknolojisinden anlayan eleman aranmaya başlandı bile. 3 yıl sonrasını varın siz düşünün artık. bu konularla ilgilenenler ayık olun :D
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Master_Evil 5 yıl
bulut sistemi sanıldığı kadar güvenli değil, umarım güvenliği düşünerek taşırlar
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okan_cehapelioglu 5 yıl en beğenilen
sağolsun bizdeki ttnetin internet hızı gsm firmalarının kota ve fiyat politikası bulut kullanmaya çok imkan veriyor etrafımda insanlara skydrive dan bahsettinmi aval aval bakıyorlar kimsenin haberi yok
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BaranGunduz 5 yıl
Bizde olmaz o Ttnet saolsun
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DH Misafiri 5 yıl
akıllı olun buluttan uzak durun. dosyalarınızın bir kopyasını alırlar.
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icais 5 yıl
Bir kac yila kalmaz mobil cihazlarinda verileri tamamen bulut uzerinden calisir, Bu sayede telefonlarda, notbooklarda hafiza sorunu yasamayiz.
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logitech_5 5 yıl
Bulut teknolojisi gerçekten kullanışlı. Fakat bireysel kullanıcının bulut sistemini verimli kullanabilmesı için temiz bir upload hızına ihtiyacı var. yani türkiye olarak olayı senelerce geriden takip ediyoruz..
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y3k 5 yıl
Bulut oldukça kullanışlı ve hızlı. Ben bile öğrenci olmama rağmen sık sık kullanıyorum. Bu sektörün de haberde belirtildiği gibi önemli bir hal alacağını düşünüyorum.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Altyapı sağlam olsunda nasıl olursa olsun.Birde bize bak altyapı yok buluta taşısan ne olur taşımasan ne olur.
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kijiro 5 yıl
Snowden olaya el atmasaydı evet öyle olacaktı...Ama bu korku ile hangi şirket varını yoğunu buluta taşır ki?
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