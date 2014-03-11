Analiz : Tayvanlı PC üreticilerinde beyin göçü artıyor





Acer, Asus, MSI gibi bilgisayar üreticilerini dünya pazarına kazandıran Tayvan, önümüzdeki yıllarda sahip olduğu beyinleri uluslararası oyunculara kaptıracak gibi görünüyor.





Tedarik zinciri firmalarından edinilen bilgilere göre uluslararası PC üreticilerinin Ar-Ge merkezlerini Tayvan'a kaydırmaya başlaması, ülkede bir beyin göçünün de başlayacağına işaret ediyor.





Uluslararası PC üreticileri genelde daha az maliyete sahip olduğu için Ar-Ge merkezlerini bu ülkeye taşıyor. Toshiba Japonya'daki Ar-Ge ekibini Tayvan'a kaydırırken, Dell ve Apple da bu ülkedeki Ar-Ge merkezlerinde çalışan sayısında artışa gidiyor.





Yeni Ar-Ge merkezlerinin personel takviyesi ise Tayvan merkezli üreticilerden karşılanıyor. Pek çok mühendis şimdiden firmalarından ayrılmış durumda. Sayının giderek artacağı tahmin ediliyor.





Beyin göçü elbette durgun giden PC pazarında Tayvanlı oyuncuları olumsuz etkileyecektir. Ancak kaynaklar Ar-Ge merkezlerinin Tayvan'a kaydırılmasını üreticilerin PC pazarına daha az önem verdiğini gösterdiğini savunuyor.

http://www.digitimes.com/news/a20140310PD206.html