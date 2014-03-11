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Analiz : Tayvanlı PC üreticilerinde beyin göçü artıyor

5 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Tayvanlı PC üreticilerinde beyin göçü artıyor

Acer, Asus, MSI gibi bilgisayar üreticilerini dünya pazarına kazandıran Tayvan, önümüzdeki yıllarda sahip olduğu beyinleri uluslararası oyunculara kaptıracak gibi görünüyor. 

Tedarik zinciri firmalarından edinilen bilgilere göre uluslararası PC üreticilerinin Ar-Ge merkezlerini Tayvan'a kaydırmaya başlaması, ülkede bir beyin göçünün de başlayacağına işaret ediyor. 

Uluslararası PC üreticileri genelde daha az maliyete sahip olduğu için Ar-Ge merkezlerini bu ülkeye taşıyor. Toshiba Japonya'daki Ar-Ge ekibini Tayvan'a kaydırırken, Dell ve Apple da bu ülkedeki Ar-Ge merkezlerinde çalışan sayısında artışa gidiyor.

Yeni Ar-Ge merkezlerinin personel takviyesi ise Tayvan merkezli üreticilerden karşılanıyor. Pek çok mühendis şimdiden firmalarından ayrılmış durumda. Sayının giderek artacağı tahmin ediliyor.

Beyin göçü elbette durgun giden PC pazarında Tayvanlı oyuncuları olumsuz etkileyecektir. Ancak kaynaklar Ar-Ge merkezlerinin Tayvan'a kaydırılmasını üreticilerin PC pazarına daha az önem verdiğini gösterdiğini savunuyor. 

http://www.digitimes.com/news/a20140310PD206.html Yorum Yaz
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sis651 5 yıl en beğenilen cbenlidayi
Yeni model bir beyin göçü gibi bu. Aynı ülke içinde kalıp farklı ülkenin firmasına harcıyorlar beyinlerini.
Neyse, bize hiçbir etkisi yok zaten. :)
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kahraman0991 5 yıl
Pek beyin göçüne benzemiyor ama..
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DH Misafiri 5 yıl
alemsin ekrem bu nasıl başlık.beyin göçü denilen olay bumu sence.sözlüğe bakmanda fayda var.
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Holy Templar 5 yıl
değişik bir durum
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E_Aydin35 5 yıl
Tayvan, bildim bileli PC bileşenleri ve teknoloji ürünü tedariki konusunda başarılı ve önde gelen bir yerleşim olmuştur..
Asus, Acer, MSI, BenQ bilgisayar ve bilişim dünyasına katkıları olan firmalar..
Tayvan, bu sektörde mesai harcayan herkesin bildiği bir kelime.. Bu başarı göz ardı edilmez tabi ki..
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einhander 5 yıl
beyin göçünün yararımı olacak zararımı olacak göreceğiz nasıl olsa
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cbenlidayi 5 yıl
beyin göçü dediğin ülke dışına olur bunlar firma degiştiriyor yazından anladığım kadarıyla tayvan dışına çıkmıyorlar ki ?
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sis651 5 yıl cbenlidayi
Yeni model bir beyin göçü gibi bu. Aynı ülke içinde kalıp farklı ülkenin firmasına harcıyorlar beyinlerini.
Neyse, bize hiçbir etkisi yok zaten. :)
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