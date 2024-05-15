Huawei Vision Smart Screen 4 yapay zekâ desteği ile geliyor

- Huawei Vision Smart Screen 4 özellikleri
- Huawei Vision Smart Screen 4 fiyatı ve çıkış tarihi
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Huawei Vision Smart Screen 4 özellikleri
Huawei Vision Smart Screen 4 serisi 1.5mm çerçeveler ile yüzde 98 gibi etkileyici bir ekran-kasa oranına ulaşıyor. Yekpare metal gövde sağlam çelik materyal ile oldukça dayanıklı. Dışı ise mikron seviyesinde kuartz kum ile parlatılmış.
4 çekirdekli AI görsel yonga yapay zekâ işlemlerinde 1.6TNPU performansa ulaşabiliyor. Böylece süper çözünürlük ölçekleme, oturma şeklini algılama, 4K 120fps görüntü çözümü, video konferanslarda portre takibi gibi işlemler çok hızlı gerçekleştirilebiliyor. Yonga 4GB RAM ve 64GB depolama ile destekleniyor.
4K panel 2304 akıllı aydınlatma kontrol bölgesine sahip ve sahnenin gerçek zamanlı analizini yaparak parlaklık, derin siyah gibi ayarları otomatik olarak yapabiliyor. HarmonyOS 4.2 ile gelen televizyonda yüzde 92 DCI-P3, △E≤1.518, 48Gbps HDM 2.1, eARC ses genişlemesi, 240Hz değişken tazeleme hızı gibi özellikler mevcut.
Huawei Vision Smart Screen 4 fiyatı ve çıkış tarihi
Çin’de satışa başlayan Huawei Vision Smart Screen 4 modeli 3 farklı boyutta ve fiyatta tüketiciye sunuluyor.
- 65 inç – 691$
- 75 inç – 899$
- 86 inç – 1245$
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.