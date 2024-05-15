Huawei Vision Smart Screen 4 yapay zekâ desteği ile geliyor

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Huawei’nin artık oturma odalarına kadar soktuğu Smart Screen akıllı ekran serisi dördüncü nesle geldi. Ambargolar altında elinden geleni yapmaya çalışan Huawei her nesilde seriyi daha iyi hale getiriyor.

Huawei Vision Smart Screen 4 özellikleri

Huawei Vision Smart Screen 4 serisi 1.5mm çerçeveler ile yüzde 98 gibi etkileyici bir ekran-kasa oranına ulaşıyor. Yekpare metal gövde sağlam çelik materyal ile oldukça dayanıklı. Dışı ise mikron seviyesinde kuartz kum ile parlatılmış.

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4 çekirdekli AI görsel yonga yapay zekâ işlemlerinde 1.6TNPU performansa ulaşabiliyor. Böylece süper çözünürlük ölçekleme, oturma şeklini algılama, 4K 120fps görüntü çözümü, video konferanslarda portre takibi gibi işlemler çok hızlı gerçekleştirilebiliyor. Yonga 4GB RAM ve 64GB depolama ile destekleniyor.

4K panel 2304 akıllı aydınlatma kontrol bölgesine sahip ve sahnenin gerçek zamanlı analizini yaparak parlaklık, derin siyah gibi ayarları otomatik olarak yapabiliyor. HarmonyOS 4.2 ile gelen televizyonda yüzde 92 DCI-P3, △E≤1.518, 48Gbps HDM 2.1, eARC ses genişlemesi, 240Hz değişken tazeleme hızı gibi özellikler mevcut.

Huawei Vision Smart Screen 4 fiyatı ve çıkış tarihi

Çin’de satışa başlayan Huawei Vision Smart Screen 4 modeli 3 farklı boyutta ve fiyatta tüketiciye sunuluyor.

65 inç – 691$

75 inç – 899$

86 inç – 1245$

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Huawei Vision Smart Screen 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyat