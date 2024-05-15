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    Huawei Vision Smart Screen 4 yapay zekâ desteği ile geliyor

    Huawei Vision Smart Screen 4 akıllı ekran serisi gelişmiş 4 çekirdekli AI yongası, sahnelerin gerçek zamanlı analizi, 4GB RAM, etkileyici ekran-kasa oranı gibi özelliklere sahip.
    Huawei Vision Smart Screen 4 özellikleri
    Huawei’nin artık oturma odalarına kadar soktuğu Smart Screen akıllı ekran serisi dördüncü nesle geldi. Ambargolar altında elinden geleni yapmaya çalışan Huawei her nesilde seriyi daha iyi hale getiriyor.

    Huawei Vision Smart Screen 4 özellikleri

    Huawei Vision Smart Screen 4 serisi 1.5mm çerçeveler ile yüzde 98 gibi etkileyici bir ekran-kasa oranına ulaşıyor. Yekpare metal gövde sağlam çelik materyal ile oldukça dayanıklı. Dışı ise mikron seviyesinde kuartz kum ile parlatılmış.

    4 çekirdekli AI görsel yonga yapay zekâ işlemlerinde 1.6TNPU performansa ulaşabiliyor. Böylece süper çözünürlük ölçekleme, oturma şeklini algılama, 4K 120fps görüntü çözümü, video konferanslarda portre takibi gibi işlemler çok hızlı gerçekleştirilebiliyor. Yonga 4GB RAM ve 64GB depolama ile destekleniyor.

    4K panel 2304 akıllı aydınlatma kontrol bölgesine sahip ve sahnenin gerçek zamanlı analizini yaparak parlaklık, derin siyah gibi ayarları otomatik olarak yapabiliyor. HarmonyOS 4.2 ile gelen televizyonda yüzde 92 DCI-P3, △E≤1.518, 48Gbps HDM 2.1, eARC ses genişlemesi, 240Hz değişken tazeleme hızı gibi özellikler mevcut.

    Huawei Vision Smart Screen 4 fiyatı ve çıkış tarihi

    Çin’de satışa başlayan Huawei Vision Smart Screen 4 modeli 3 farklı boyutta ve fiyatta tüketiciye sunuluyor.

    • 65 inç – 691$
    • 75 inç – 899$
    • 86 inç – 1245$
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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