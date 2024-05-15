HMD XR21 tanıtıldı: Ama çok tanıdık

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Tam Boyutta Gör Nokia markası ile akıllı telefon üretimine son veren HMD Global ortaklığı, kendi markası ile yola devam etme kararı almıştı. HMD Pulse serisi ile yeni bir sayfa açan girişim yine de eskiden vazgeçmiyor. HMD XR21 modeli oldukça tanıdık.

HMD XR21 özellikleri ve fiyatı

6.49 inçlik Full HD+ ekran

Qualcomm Snapdragon 695 yonga seti

6 GB LPDDR4x RAM

128 GB (UFS 2.1) depolama

64MP+8MP arka kamera

16MP ön kamera

4800mAh batarya, 33W hızlı şarj

600 Euro

Nokia XR21 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 yıl önce eklendi

HMD XR21 dayanıklılık odaklı akıllı telefon aslında Nokia XR21 modelini temel alıyor. 120Hz ekran, Corning Gorilla Glass Victus kaplama, IP69K ve MIL-STD 810H sertifikası aynen korunmuş. Sadece arka kısımda farklı olarak HMD markası var. En önemli fark ise fiyatı. Nokia XR21 modeli 400 Euro fiyatındaydı ancak şu anda stokta mevcut değil.

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