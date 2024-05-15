HMD XR21 tanıtıldı: Ama çok tanıdık

HMD XR21 özellikleri ve fiyatı
- 6.49 inçlik Full HD+ ekran
- Qualcomm Snapdragon 695 yonga seti
- 6 GB LPDDR4x RAM
- 128 GB (UFS 2.1) depolama
- 64MP+8MP arka kamera
- 16MP ön kamera
- 4800mAh batarya, 33W hızlı şarj
- 600 Euro
HMD XR21 dayanıklılık odaklı akıllı telefon aslında Nokia XR21 modelini temel alıyor. 120Hz ekran, Corning Gorilla Glass Victus kaplama, IP69K ve MIL-STD 810H sertifikası aynen korunmuş. Sadece arka kısımda farklı olarak HMD markası var. En önemli fark ise fiyatı. Nokia XR21 modeli 400 Euro fiyatındaydı ancak şu anda stokta mevcut değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.