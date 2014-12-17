Analiz : Türkiye, veri koruma konusunda en son sıralarda yer alıyor





Verilerin korunabilmesi ve kaybolan verilere tekrardan erişilebilmesi şirketler için büyük önem taşıyor ve kaybolan veya uzun süre erişilemeyen veriler şirketlere de büyük faturalar çıkmasına neden oluyor. Bulut altyapısı ve dönüşümü konusunda dünya lideri firmalardan olan EMC, Türkiye'nin aralarında olduğu 24 ülke genelinde veri kaybı ile ilgili bir araştırma gerçekleştirdi.





Araştırmaya göre Türkiye'de, veri kaybı ve veriye tekrardan erişebilme süresindeki aksaklıklar, işletmelere ortalama yılda 10 milyar TL'ye mal oldu. Türkiye'deki işletmeler yılda, veri kaybından dolayı yaklaşık 6 milyar TL, kaybolan veriye tekrardan ulaşabilme süresinde yaşanan aksamalardan dolayı ise, 3,75 milyar TL değerinde zarara uğradı





Türkiye, veri koruma konusunda pazar olgunluğu sıralamasında 24 ülke arasında 23. sırada yer alıyor. Listenin ilk sıralarında Çin, Hong Kong ve Hollanda yer alıyor. Dünya genelinde ise işletmelerin zararı, 1,7 trilyon dolar.





Global Veri Koruma Endeksi'ne göre, dünya genelinde 2012'den bu yana veri kayıpları %400 artarken, son 12 ay içerisinde Türkiye'deki şirketlerin %75'i veri kaybı ve kaybolan veriye erişebilme süresinde aksama yaşadı. Ancak işletmelerin %50'si halen veri yedekleme yapmıyor ve kaybolan veriye ancak ortalama 32 saat sonra yeniden erişebildikleri ortaya çıktı.





Veri kaybında en çok sorun yaşayan sektörler ise yüzde 88 ile kamu, yüzde 87 ile enerji ve yüzde 80 ile bilişim teknolojileri olarak sıralanıyor. Yaşanan aksaklıklar nedeniyle yüzde 51 oranında çalışan verimliliği kaybı, yüzde 41 oranında gelir kaybı ve yüzde 39 oranında ürün-hizmet gecikmesi ortaya çıkmış. Bunun yanında veri koruma çözümlerini iki ya da üç tedarikçi firmadan temin eden işletmeler veri koruma stratejilerini tek bir tedarikçi üzerinden uygulayan işletmelere göre üç kat daha fazla veri kaybetmiş.





Analize göre ortalama olarak bir şirket bilişim teknolojilerine yılda 168 milyon TL bütçe ayırıyor. Bunun 11.5 milyon TL'lik ise veri korumaya ait oluyor. Veri korumaya en fazla yatırım yapan sektör ise enerji sektörü.





Bununla birlikte veri koruma için Türkiye'deki işletmelerin yüzde 35'i işletme içerisinde yer alan fiziksel sunucuları tercih ediyor. Yüzde 19 açık bulut çözümlerini, yüzde 8 ise özel bulut çözümlerini kullanıyor. Yüzde 9 ise verilerini bilgisayar veya mobil cihazlarında saklıyor. İşletmelerin %49'u büyük veri, %46'sı mobil cihazlar, %31'i ise karma bulut uygulamalarındaki verilerini koruma konusunda zorlandıklarını ifade ediyor.