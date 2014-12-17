Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Analiz : Türkiye, veri koruma konusunda en son sıralarda yer alıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,7b
1
15
Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Analiz : Türkiye, veri koruma konusunda en son sıralarda yer alıyor

Verilerin korunabilmesi ve kaybolan verilere tekrardan erişilebilmesi şirketler için büyük önem taşıyor ve kaybolan veya uzun süre erişilemeyen veriler şirketlere de büyük faturalar çıkmasına neden oluyor. Bulut altyapısı ve dönüşümü konusunda dünya lideri firmalardan olan EMC, Türkiye'nin aralarında olduğu 24 ülke genelinde veri kaybı ile ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. 

Araştırmaya göre Türkiye'de, veri kaybı ve veriye tekrardan erişebilme süresindeki aksaklıklar, işletmelere ortalama yılda 10 milyar TL'ye mal oldu. Türkiye'deki işletmeler yılda, veri kaybından dolayı yaklaşık 6 milyar TL, kaybolan veriye tekrardan ulaşabilme süresinde yaşanan aksamalardan dolayı ise, 3,75 milyar TL değerinde zarara uğradı

Türkiye, veri koruma konusunda pazar olgunluğu sıralamasında 24 ülke arasında 23. sırada yer alıyor. Listenin ilk sıralarında Çin, Hong Kong ve Hollanda yer alıyor. Dünya genelinde ise işletmelerin zararı, 1,7 trilyon dolar. 

Global Veri Koruma Endeksi'ne göre, dünya genelinde 2012'den bu yana veri kayıpları %400 artarken, son 12 ay içerisinde Türkiye'deki şirketlerin %75'i veri kaybı ve kaybolan veriye erişebilme süresinde aksama yaşadı. Ancak işletmelerin %50'si halen veri yedekleme yapmıyor ve kaybolan veriye ancak ortalama 32 saat sonra yeniden erişebildikleri ortaya çıktı.   

Veri kaybında en çok sorun yaşayan sektörler ise yüzde 88 ile kamu, yüzde 87 ile enerji ve yüzde 80 ile bilişim teknolojileri olarak sıralanıyor. Yaşanan aksaklıklar nedeniyle yüzde 51 oranında çalışan verimliliği kaybı, yüzde 41 oranında gelir kaybı ve yüzde 39 oranında ürün-hizmet gecikmesi ortaya çıkmış. Bunun yanında veri koruma çözümlerini iki ya da üç tedarikçi firmadan temin eden işletmeler veri koruma stratejilerini tek bir tedarikçi üzerinden uygulayan işletmelere göre üç kat daha fazla veri kaybetmiş.

Analize göre ortalama olarak bir şirket bilişim teknolojilerine yılda 168 milyon TL bütçe ayırıyor. Bunun 11.5 milyon TL'lik ise veri korumaya ait oluyor. Veri korumaya en fazla yatırım yapan sektör ise enerji sektörü. 

Bununla birlikte veri koruma için Türkiye'deki işletmelerin yüzde 35'i işletme içerisinde yer alan fiziksel sunucuları tercih ediyor. Yüzde 19 açık bulut çözümlerini, yüzde 8 ise özel bulut çözümlerini kullanıyor. Yüzde 9 ise verilerini bilgisayar veya mobil cihazlarında saklıyor. İşletmelerin %49'u büyük veri, %46'sı mobil cihazlar, %31'i ise karma bulut uygulamalarındaki verilerini koruma konusunda zorlandıklarını ifade ediyor.  

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Chris Murphy 4 yıl
Şasirdikmi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl
İmam ne yaparsa cemaat te...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XQS 4 yıl
Depolama gercekten masrafli birey olarak ama sirketlerde bu is degisiyor masrafli olmasina karsilik cok degerli bunu anlamayan sirketler kaybetmeye mahkum adamlar nereden kertiriz diye bakiyor bu ise
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Neyseki biz bilinçliyiz,şifrelerimiz falan uzun;güvenli,zor kırılacak şifreler


(Facebook şifrem:123456789fb)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubisco 4 yıl
Konu ile direk bağlantılı olmasa da bilgilerin çıkar amaçlı satılması da büyük bi sorun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 4 yıl
Bunun için ithal bir firmaya gerek yok aslında. Çok büyütülüyor. Donanım bilgisi yüksek biri bile yapabilir kanaatindeyim. Aslında işin aslı tembellik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 4 yıl
Şaşırtmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 4 yıl
Bulut sistemi dedikleri bir şey var şimdi. Son zamanlarda herkes oraya birşey atıyor, gelen oradan işine yarayanı alıyor kullanıyor. Ben böyle anlıyorum, belki farklı bir şeydir. Sistematik bir şey yok artık, abur cubur dolduruyorsun, herkes ihtiyacını ordan alıyor ama hiç de karışmıyor. İstediğini buluyorsun. Bu bilişime fazla kafayı yorarsan sıyırırsın. Kullanacaksın, nimetlerinden kullanıp, yararlanıp, işini göreceksin. Kafayı taktın mı, o zaman işin kötü. Hikmetine çok fazla şey yapmamak lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SDLGranada 4 yıl
Biz Türkler bu gibi şeylere nesillerden beri alışkınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sercandk 4 yıl
Çok da sasirmadim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 4 yıl
Her zaman iddia ettiğim "Türk Zihniyeti" kavramını ispatlar nitelikte bir yazı işte.. Bu yazıyı ve Türk Zihniyeti kavramını özetleyen örnek tipi ise ilk yorumda pier arkadaş yazmış..
Kapitalizm bize batıdan geldi ama bizimki onlardan da koyu ve katı bir kapitalist anlayışı. Bizim yöneticiler için sermayenin önemi sahibi için öneminden daha fazla.. Yani sermaye sahibine durumu anlatsanız belki bir miktar bedel karşılığında bu riskleri bertaraf etmeyi göze alacaktır ki zaten o kişide çok büyük ihtimalle yabancı bir sermayedar olacaktır. Lakin söz konusu olan bu kararları alacak olan kişinin sermaye sahibinden ziyade yönetici olması böyle bir risk karşısında bedel ödemenmesine gerek olmadığı yönünde olacaktır. Bizde marjinallik kavramı tam oturmamış. Marjinal maliyetin marjinal getirisi bilmiyor adam. Adama göre ne kadar az maliyet o kadar yüksek kar demek. E tabi biz Türk milleti olarak koltukları çok sevdiğimiz için ister siyasette olsun isterse bir şirketin tepesinde olsun onu kaybetmeyi istemeyiz ve bunun için ne gerekiyorsa yaparız. İşin içinde maliyet varsa ve çok çok mecburi değilse söz konusu maliyete neden olan eylem gerçekleştirilmez. İşte bu bir Türk Zihniyetidir. İşte aslında haber tüm bu yazdıklarımın ispatı niteliğinde olmuş.. Aslında çok daha yazılırda işte.. ne gerek var... Türk Zihniyeti kim anlıcak???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1715 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ağ Ürünleri, emc ve uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Sony SBH80 Bluetooth Headset Test Masamızda 4 yıl HSBC Advance - Daha ileriye, hep birlikte 4 yıl DH Özel Röportaj: Avea, yeni akıllı telefonu inTouch 4'ü tanıttı 4 yıl Oyun için dizüstü mü? Konsol mu? sizler için yorumladık! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim