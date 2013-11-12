Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Analiz : iPad Air'in maliyeti 274$

5 yıl
1b
1
42
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Analiz : iPad Air'in maliyeti 274$

Apple'ın 1 Kasım itibariyle piyasaya sürmeye başladığı iPad Air önceki nesle göre daha hafif ve daha ince ama daha güçlü olması ile dikkat çekiyor. Piyasaya çıkışı ile iPad Air’in maliyet analizleri yapılmaya başlandı. Bunlardan birisi IHS firmasına ait. 

IHS, son olarak 3. nesil iPad modelinin maliyetini incelemişti. Bu incelemeye göre iPad Air daha ince ve daha az katman barındıran bir panel yapısı içeriyor. Böylece ekran Gorilla Glass cam ile tek bir panelden oluşuyor. Ancak bu fiyatı biraz artırıyor. Ekran 90$, dokunmatik parçalar 43$ olmak üzere toplamda 133$'lık bir maliyet mevcut.

Apple daha ince bir ekran için 1.88mm'lik paneller kullanırken, 3. nesil iPad'de arka aydınlatma amacıyla kullanılan 84 adet LED 36'ya indirildi. Ancak yeni LED'ler daha parlak ve enerji verimli olduğu için sayının azalması olumsuz bir etki yapmıyor.

Apple'ın A7 işlemcisinin üretim maliyeti ise 18$ olarak karşımıza çıkıyor. Qualcomm yapmı hücresel veri yongası 32$, bellek yongası 10$, depolama yongası 6$-90$ şeklinde sıralanıyor. iPad Air modelinin 16GB WiFi versiyonunun toplam maliyeti ise 274$ olarak belirlenmiş. 128GB WiFi+hücresel versiyonunun maliyeti ise 361$'a kadar çıkıyor.

Satış fiyatı olarak ise 16GB iPad Air WiFi modeli 499$ ile başlıyor ve 128GB iPad Air WiFi+hücresel modeli ile 929$'a yükseliyor. Bu bakımdan Apple'ın en düşük karı 225$ oluyor. Ancak bu rakamdan pazarlama, reklam, satış gibi pek çok masraf düşecek. Apple'ın iPad Air'de elde ettiği kar marjı yüzde 45 ve yüzde 61 arasında değişiyor. 

http://allthingsd.com/20131105/ipad-air-has-spendier-display-costs-less-to-make-than-earlier-models/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
godless turtle 5 yıl en beğenilen
iPhone 5S'in maliyeti daha düşük olmasına rağmen daha pahalı, demek istense iPhone'lar da daha uygun fiyata satılabilir. Burada yok vergiydi, bilmem neydi diye savunan arkadaşlara duyurulur...

Edit: Kafalarda soru işareti kalmasın;

iPhone 5S 64 GB maliyet = 210 $, satış fiyatı 2748,00 TL

iPad Air 3G 128 GB maliyet = 361 $, satış fiyatı 2255,00 TL
iPhone 5S'in maliyeti daha düşük olmasına rağmen daha pahalı, demek istense iPhone'lar da daha uygun fiyata satılabilir. Burada yok vergiydi, bilmem neydi diye...
Devamını Gör
4 Yanıt Yanıtla +45
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GhoryWarrior 5 yıl
Sanki pazardan 18 $ lık malzeme alınca a7 işlemci çıkacak. Nasıl mantık bu?
1 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesincır 5 yıl
Apple'nin serveti 148 Milyar dolar. Bu şirketin değeri değil. Bizzat sahip olduğu para. Bu kadar para nasıl birikti acaba?
cnbce.com/...

Apple'nin serveti 148 Milyar dolar. Bu şirketin değeri değil. Bizzat sahip olduğu para. Bu kadar para nasıl birikti acaba?cnbce.com/...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
hddddd 5 yıl
godless turtle
iPhone 5Sin maliyeti daha düşük olmasına rağmen daha pahalı, demek istense iPhonelar da daha uygun fiyata satılabilir. Burada yok vergiydi, bilmem neydi diye savunan arkadaşlara duyurulur... Edit: Kafalarda soru işareti kalmasın; iPhone 5S 64 GB maliyet = 210 $, satış fiyatı 2748,00 TL iPad Air 3G 128 GB maliyet = 361 $, satış fiyatı 2255,00 TL

Herşey Türkiye vergisi vs. değil.. Türkiyeye sıfır vergiyle bile gelse sınıfında İPADden daha kazığı olamaz.. alan arkadaşlara acısız günler diliyorum=) Maliyete bakın cebinizden çıkan paraya bakın, Marka delileri =))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rmndzc35 5 yıl
''iPad Air'de elde ettiği kar marjı yüzde 45 ve yüzde 61 arasında değişiyor. '' Aman tanrım!Açıklamayalım lütfen bu tarz bilgileri çünkü siz de kabul edersiniz ki kimi yerde cehalet mutluluktur... :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
duxx 5 yıl
by__onder
godless turtle
by__onder
godless turtle iPhone 5Sin maliyeti daha düşük olmasına rağmen daha pahalı, demek istense iPhonelar da daha uygun fiyata satılabilir. Burada yok vergiydi, bilmem neydi diye savunan arkadaşlara duyurulur...
Vergi 3g olunca çok artıyor. Ipad air 16gb 499dolar Ipad air 3g 16gb 629dolar Iphone 5s 16gb 649dolar Evet satış stratejilerinden dolayı iphone-ipad arası fiyat farkı koyuyorlar ama sadece 20-30 dolar.Bunun en bariz sebebi de iphoneun daha fazla satması.
iki cihazın da Türkiye fiyatı ve 3G versiyonlarını baz aldım...
Haklısın artık bizimde applestoreumuz var.Şimdi baktım fiyatına da sanki ipad airde farklı bi ucuzluk var.Yurtdışında 650dolar olan ürünler genelde 2000 tlden satılıyor
Yada psikolojik sınırımız olan 1999tlden.

Avrupa ulkelerindem daha farkli bir yolunma vergimiz var bizim btk(hani su yurtdisndan telefon getirenlerin 100 lira verdigi yer) tarafindan telefonlar icin. Ipadde o vergi yok o yuzden daha mantikli fiyatlara alabiliyoruz. Mesela tam modelini hatirlamasam da samsungun bir tabletinde telefon ozelligi vardi yurtdisi versiyonlarinda. Turkiyeye getirdikleri modelde o ozelligi cikarmislardi. Eger cikarmasalardi fiyat cok yukari firliyormus.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
duxx 5 yıl
"Bu yine iyi. Gecen teknosada windows 8i gordum. Icinden 1 adet cd cikiyor kutuyla allayip pullayip 500 liraya geciriyorlar yoksa maliyeti tas catlasin 1 lira."
Bu mu simdi bizim bakis acimiz?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PsychicPower 5 yıl
Parça fiyatları doğruysa maliyetlerde bir hata var, 16 GB wifi ile 128 GB wifi+ 3g arasında 116 dolar maliyet farkı gözüküyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aytaccgl 5 yıl
ar-ge, çalışan insanların maaşları, pazarlama giderleri vs hepsini bu fiyata katmanız gerekiyor. kuru malzeme maaliyeti ile hesap edecek olursak 20binlik arabalara 40-50 bin veriyoruz önce ona saldırmamız gerek?
az mantıklı olun yahu, tabiki kar marjı yüksek bir ürün ama kuru maaliyeti görüp de saldırmak ahmaklık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kpln04 5 yıl
kalite=yüksek fiyat mı yoksa iphone=kazık mı?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosmik 5 yıl
10 insandan 8 inde de hyundai, renault var. bu bmw ve mercedes ezildi geçildi demek mi?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LilTunechi 5 yıl
Ayfon kdv ötv nin hunharca saldırması sonucu bu fiyatlara alıyoruz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stannis Baratheon. 5 yıl
Vergiler
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Drakoid 5 yıl
Hala kazik ama bunun arkasindaki AR-GE'yi de unutmamak gerek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Legendary! 5 yıl
Ayrica bu maliyet ve satis fiyati arasindaki fark tum cihazlarda olan birsey hicbir firma hicbir elektronik urununu maliyetinin ustune az bir karla satmiyor sonucta... Bircok etken var belkide. Ama su bir gercek ki apple maliyet/satis fiyati oranini diger firmalara kiyasla yuksek tutuyor. Bu oran tabiki isletim sistemi gelistirme, muhendislik, arge olarakta yorumlanabilir yada markadan kaynakli ekstra bir fiyat olarakta yorumlanabilir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1047 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPad, apple ipad ve Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Sunucularda APU dönemi! HP Moonshot'a Opteron X dopingi 5 yıl AMD Kaveri: Yeni nesil Fusion işlemci Ailesi ve HSA Mimarisi 5 yıl Brother MFC 1815 Hepsi Bir Arada yazıcı inceleme 5 yıl Colorful GTX 770 iGame Ekran Kartı Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim