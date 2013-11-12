Analiz : iPad Air'in maliyeti 274$





Apple'ın 1 Kasım itibariyle piyasaya sürmeye başladığı iPad Air önceki nesle göre daha hafif ve daha ince ama daha güçlü olması ile dikkat çekiyor. Piyasaya çıkışı ile iPad Air’in maliyet analizleri yapılmaya başlandı. Bunlardan birisi IHS firmasına ait.





IHS, son olarak 3. nesil iPad modelinin maliyetini incelemişti. Bu incelemeye göre iPad Air daha ince ve daha az katman barındıran bir panel yapısı içeriyor. Böylece ekran Gorilla Glass cam ile tek bir panelden oluşuyor. Ancak bu fiyatı biraz artırıyor. Ekran 90$, dokunmatik parçalar 43$ olmak üzere toplamda 133$'lık bir maliyet mevcut.





Apple daha ince bir ekran için 1.88mm'lik paneller kullanırken, 3. nesil iPad'de arka aydınlatma amacıyla kullanılan 84 adet LED 36'ya indirildi. Ancak yeni LED'ler daha parlak ve enerji verimli olduğu için sayının azalması olumsuz bir etki yapmıyor.





Apple'ın A7 işlemcisinin üretim maliyeti ise 18$ olarak karşımıza çıkıyor. Qualcomm yapmı hücresel veri yongası 32$, bellek yongası 10$, depolama yongası 6$-90$ şeklinde sıralanıyor. iPad Air modelinin 16GB WiFi versiyonunun toplam maliyeti ise 274$ olarak belirlenmiş. 128GB WiFi+hücresel versiyonunun maliyeti ise 361$'a kadar çıkıyor.





Satış fiyatı olarak ise 16GB iPad Air WiFi modeli 499$ ile başlıyor ve 128GB iPad Air WiFi+hücresel modeli ile 929$'a yükseliyor. Bu bakımdan Apple'ın en düşük karı 225$ oluyor. Ancak bu rakamdan pazarlama, reklam, satış gibi pek çok masraf düşecek. Apple'ın iPad Air'de elde ettiği kar marjı yüzde 45 ve yüzde 61 arasında değişiyor.

http://allthingsd.com/20131105/ipad-air-has-spendier-display-costs-less-to-make-than-earlier-models/