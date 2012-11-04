Analiz : iPad mini, rakiplerinden ziyade Windows 8 tabletleri vurabilir

Haber Editörü
Kindle Fire tabletinin popüler olmasıyla bir anda dikkatleri üzerine çeken 7 inçlik tablet segmenti, Nexus 7, Kindle Fire HD gibi yeni modellerle sıkı bir rekabet alanı haline gelmişti. Apple'ın da iPad mini modelini duyurması bu segmentte suların daha da ısınacağını gösteriyordu. Analiz uzmanları ise iPad mini'nin daha farklı bir kategoriyi vuracağını tahmin ediyor.
iPad mini Apple'ın tahminlerine göre ilk haftasonu 850 000 satış gerçekleştirecek. Sandy Kasırgası nedeniyle bazı mağazalar açılış saatini ertelerken, analiz uzmanları 1-1.5 milyon adet iPad mini satılacağını öngörüyor. Ancak diğer iPad modellerinin aksine bu model önümüzdeki bir kaç çeyrek boyunca Apple'ın anahtar ürünlerinden birisi olacak.
Meraklıların yine sıralar oluşturduğu iPad mini, 34 ülkede aynı anda 4. nesil iPad ile birlikte satışa sunuldu.
iPad mini modelinin rakiplerinin benimsenme oranını düşüreceği konusunda analiz uzmanları hem fikir iken özellikle Windows 8 tabletlerin benimsenmesine büyük darbe vuracağını belirtiyor.
iPad mini'nin tam da Windows 8 işletim sistemi ve ilişkili tablet ürünlerinin tanıtımına denk gelmesi, uzmanların düşüncesindeki en büyük etken. iPad mini'nin 329$'lık fiyatı, tüketicilerin dikkatini Windows 8 tabletlerden kendisine çevirmiş durumda.
Segmentteki rakip Android tabletlerin fiyatları 199$ seviyesinde iken Windows 8 tabletlerin fiyatları 500$'dan başlıyor. Bazı yatırımcılar tatil sezonunda Windows 8'in kayıp yaşamasından endişeli. Apple şimdiden stokları tüketti ve 2 hafta sonrasına sevkiyat için tarih veriliyor.
Windows 8 tabletler ise yeni yeni piyasada boy göstermeye başladı ve Surface gibi popüler modeller ilk etapta iPad mini kadar geniş bir ağda satışa sunulmayacak. Daha fazla dağıtım kanalı Windows 8 satışlarına ilerleyen haftalarda eklenecek. Ancak o dönemde iPad mini 1-1.5 milyon ünite satış barajını çoktan geçmiş olacak.
http://news.cnet.com/8301-13579_3-57544203-37/analyst-ipad-mini-to-hurt-sales-of-windows-8-devices/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Apple'ın tabletlerin fiyatı ucuzlamadaki.
Keşke fiyatları bu kadar fazla olmasaydı.
Windows ürün almak isteyenler pc den ziyade bunlara yönelebilirdi ama tabi fiyat önemli bir faktör hele ki ülkemizde...
4. nesil ipad damgasını vurmuş açıkça donanım ve yazılımda 1. liği almış
nexus 10 ve 7 de en iyi android deneyimi sunan ipad kadar iyi tabletlerden
fakat nexus dışında android tablet almayınız bnm düşüncem oyunlar ve programlar
en çok bu tabletlere göre uyarlanacaktır diğerleri uyumsuzluk çekmeye devam edecek
yapabilecekleri kısıtlı bir tablet surface'e rakip olamaz.
neresinden baslasam bilemedim.
1- Biri 7 inch digeri 10. Eger darbe vuracaksa ipad 4 vurur.
2- Niye Amazon ve Google'un 7 inch'lik tabletlerine zarar vermiyor ???? Halbuki asil rakibi onlar.
(Niyesini soyleyeyim, Amazon ipad mini'den sonra satislarinin arttigini soylemis, analizci daha fazla sacmalamamak icin onlari pas gecip dogrudan surface gecmis)
3- Ipad miniyi alan her kosulda alacakti. Microsoft, hic bir sekilde ipadlere sicak bakmayan kisileri hedeflemistir. Yani olsa olsa Android ve win8 birbirlerinden calar.
Daha sayarim ama bu kadar sacmaliga cok bile.