Analiz : iPad mini, rakiplerinden ziyade Windows 8 tabletleri vurabilir





Kindle Fire tabletinin popüler olmasıyla bir anda dikkatleri üzerine çeken 7 inçlik tablet segmenti, Nexus 7, Kindle Fire HD gibi yeni modellerle sıkı bir rekabet alanı haline gelmişti. Apple'ın da iPad mini modelini duyurması bu segmentte suların daha da ısınacağını gösteriyordu. Analiz uzmanları ise iPad mini'nin daha farklı bir kategoriyi vuracağını tahmin ediyor.





iPad mini Apple'ın tahminlerine göre ilk haftasonu 850 000 satış gerçekleştirecek. Sandy Kasırgası nedeniyle bazı mağazalar açılış saatini ertelerken, analiz uzmanları 1-1.5 milyon adet iPad mini satılacağını öngörüyor. Ancak diğer iPad modellerinin aksine bu model önümüzdeki bir kaç çeyrek boyunca Apple'ın anahtar ürünlerinden birisi olacak.





Meraklıların yine sıralar oluşturduğu iPad mini, 34 ülkede aynı anda 4. nesil iPad ile birlikte satışa sunuldu.





iPad mini modelinin rakiplerinin benimsenme oranını düşüreceği konusunda analiz uzmanları hem fikir iken özellikle Windows 8 tabletlerin benimsenmesine büyük darbe vuracağını belirtiyor.





iPad mini'nin tam da Windows 8 işletim sistemi ve ilişkili tablet ürünlerinin tanıtımına denk gelmesi, uzmanların düşüncesindeki en büyük etken. iPad mini'nin 329$'lık fiyatı, tüketicilerin dikkatini Windows 8 tabletlerden kendisine çevirmiş durumda.





Segmentteki rakip Android tabletlerin fiyatları 199$ seviyesinde iken Windows 8 tabletlerin fiyatları 500$'dan başlıyor. Bazı yatırımcılar tatil sezonunda Windows 8'in kayıp yaşamasından endişeli. Apple şimdiden stokları tüketti ve 2 hafta sonrasına sevkiyat için tarih veriliyor.





Windows 8 tabletler ise yeni yeni piyasada boy göstermeye başladı ve Surface gibi popüler modeller ilk etapta iPad mini kadar geniş bir ağda satışa sunulmayacak. Daha fazla dağıtım kanalı Windows 8 satışlarına ilerleyen haftalarda eklenecek. Ancak o dönemde iPad mini 1-1.5 milyon ünite satış barajını çoktan geçmiş olacak.

http://news.cnet.com/8301-13579_3-57544203-37/analyst-ipad-mini-to-hurt-sales-of-windows-8-devices/