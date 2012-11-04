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Analiz : iPad mini, rakiplerinden ziyade Windows 8 tabletleri vurabilir

6 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Kindle Fire tabletinin popüler olmasıyla bir anda dikkatleri üzerine çeken 7 inçlik tablet segmenti, Nexus 7, Kindle Fire HD gibi yeni modellerle sıkı bir rekabet alanı haline gelmişti. Apple'ın da iPad mini modelini duyurması bu segmentte suların daha da ısınacağını gösteriyordu. Analiz uzmanları ise iPad mini'nin daha farklı bir kategoriyi vuracağını tahmin ediyor.

iPad mini Apple'ın tahminlerine göre ilk haftasonu 850 000 satış gerçekleştirecek. Sandy Kasırgası nedeniyle bazı mağazalar açılış saatini ertelerken, analiz uzmanları 1-1.5 milyon adet iPad mini satılacağını öngörüyor. Ancak diğer iPad modellerinin aksine bu model önümüzdeki bir kaç çeyrek boyunca Apple'ın anahtar ürünlerinden birisi olacak.

Meraklıların yine sıralar oluşturduğu iPad mini, 34 ülkede aynı anda 4. nesil iPad ile birlikte satışa sunuldu.

iPad mini modelinin rakiplerinin benimsenme oranını düşüreceği konusunda analiz uzmanları hem fikir iken özellikle Windows 8 tabletlerin benimsenmesine büyük darbe vuracağını belirtiyor.

iPad mini'nin tam da Windows 8 işletim sistemi ve ilişkili tablet ürünlerinin tanıtımına denk gelmesi, uzmanların düşüncesindeki en büyük etken. iPad mini'nin 329$'lık fiyatı, tüketicilerin dikkatini Windows 8 tabletlerden kendisine çevirmiş durumda.

Segmentteki rakip Android tabletlerin fiyatları 199$ seviyesinde iken Windows 8 tabletlerin fiyatları 500$'dan başlıyor. Bazı yatırımcılar tatil sezonunda Windows 8'in kayıp yaşamasından endişeli. Apple şimdiden stokları tüketti ve 2 hafta sonrasına sevkiyat için tarih veriliyor. 

Windows 8 tabletler ise yeni yeni piyasada boy göstermeye başladı ve Surface gibi popüler modeller ilk etapta iPad mini kadar geniş bir ağda satışa sunulmayacak. Daha fazla dağıtım kanalı Windows 8 satışlarına ilerleyen haftalarda eklenecek. Ancak o dönemde iPad mini 1-1.5 milyon ünite satış barajını çoktan geçmiş olacak. 

http://news.cnet.com/8301-13579_3-57544203-37/analyst-ipad-mini-to-hurt-sales-of-windows-8-devices/ Yorum Yaz
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nurettinaz 6 yıl
Ben öyle b,r şeye inanmıyorum. Nedenine gelecek olursak intel-ms ortaklığı gözönüne alındığında ms win 8 için intel işlemcileri önerecek ve böylece uzak kaldığı tablet ve telefon piyasasınada hakim olacak olan intel kendi işlemcileri ile yapılabilecekleri hepimiz biliyoruz ve hal böyleyken bir tarafta bilgisayar olarak kabul edilecek bir ürün bir tarafta ne olduğuna apple ın bile karar veremediği ipad mini denilen ucube kararı siz verin. İpad mini yi anca kızlar ve conconlar alır. Yoksa normal ipad varken ya da tablet piyasası android ve win8 ile kavurulurken ben ipad mininin tercih edileceğini düşünmüyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
swat882
microsoftun düştüğü en büyük hata rt tabletlerin olması... çöp denebilecek aletler çünkü normalde bilgisayarda kullandığımız programları rt tabletlerde kullanamıyoruz... ha eğer microsoft şu anda satılan microsoft 8 rt tabletler yerine aynı fiyat ile pro modellerini çıkartsaydı o zaman piyasa sallanırdı...ancak şu anda kimsenin gidipte klavyesiz modeline 499 dolar ya da 499 euro vereceğini sanmam hele ki klavyeli modeline 599 dolar ya da euro kimse ama kimse vermez ki apple ve android tabletler bu kadar ucuzlamışken..... taşınabilitesi olsun donanım olsun fiyat olsun en alınabilir cihazla şu anda kindle fire hd nexus 7 nexus 10 ipad mini ipad 4-3-2

Apple'ın tabletlerin fiyatı ucuzlamadaki.
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dirokzan 6 yıl
macbook pro kullanıyorum ancak windoslu bir ürün de almak istiyorum.win8 pro tabletler tam bana göre diyebilirim.
Keşke fiyatları bu kadar fazla olmasaydı.
Windows ürün almak isteyenler pc den ziyade bunlara yönelebilirdi ama tabi fiyat önemli bir faktör hele ki ülkemizde...
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canobeg 6 yıl
son olarakta windows 8 li tabletleri daha almaya 2 yıl kadar var sistemin yerine oturması için şuan daha çok erken bi seçim
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canobeg 6 yıl
tablet piyasasını yine tartışmasız en iyisi apple
4. nesil ipad damgasını vurmuş açıkça donanım ve yazılımda 1. liği almış
nexus 10 ve 7 de en iyi android deneyimi sunan ipad kadar iyi tabletlerden
fakat nexus dışında android tablet almayınız bnm düşüncem oyunlar ve programlar
en çok bu tabletlere göre uyarlanacaktır diğerleri uyumsuzluk çekmeye devam edecek
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alaz1903 6 yıl
ipad mini vursa vursa a4 boyutundaki diğer ipad'leri vurur.
yapabilecekleri kısıtlı bir tablet surface'e rakip olamaz.
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sarahaten 6 yıl
Google nexus urunlerini bu kadar uygun fiyatla cikarmasinin tek nedeni var ki bu neden apple pazar payini almak degil. Nedeni microsoftun tablet urunlerinin satis mikatarini azaltmak. Cunku onunmuzdeki 2 yil icinde dokunmatik ekranli notebook tabet piyAsasina buyuk darbe vuracak. Cogu uretici rekabete simdiden basladi. Mesela asus sene sonuna kadar 5 veya 6 adet dokunmatik ekranli notebook cikaracak. Samsung ativ pc pro tipki galaxy note 10.1 gibi kalem fonksiyonu eklenmis bir notebook olacak ve ekranla klavye ayrilip tablet gibi tasinabilecek. Surface pro, hp envy gibi bir cok alternatifler bu sene sonunda tuketicilerle bulusacak. Artik kimse su site acilmiyor, tablete itunes yukleyebilir miyim, pc oyunlarini mesela diablo 3 oyunu tabletlere gelir mi gibi sorulari olmayacak. Google'un ve apple temel amaci windows tablet pclerin yayilmasini erteleyebilecekleri kadar ertelemek. Su an icin windowslu tablet almak uygulamalarin eksikligi yuzunden anlamsiz ama tablet pc almak cok daha mantikli.
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Rockmania01 6 yıl
zaten apple bir mal çıkarır hemen analiz yapılır dehşet süper piyasada yok satacak onu bunu çürütecek onlar bitecek bu satacak tamam cihaz güzelde alanı varsa almıyanı da o kadar vardır mantık lazım.
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ender 6 yıl
bana göre ipad mini de kesinlikle telefon özelliği olmalıydı... bu buyuk eksiklik... tama şu anda deli gibi satıyorlar. ama telefon ozellıgı ile daha da fazla satılırdı...
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Mr. Jingles 6 yıl
Kusura bakmasın ama 500 dolardan başlayan fiyat nedir yahu? Kimse o parayı 200 dolara Android tablet, 329 dolara iPad Mini varken vermez.
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SystemApps 6 yıl
bunu söyleyen analisti müzeye koymak lazım.Beyin yapsının acilen incelenmesi lazım.Nöronların biribiri arasında ciddi connecting failed hataları mevcut...
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ZZ RAT 6 yıl
Analizi yapan uzman iyi sacmalamis.
neresinden baslasam bilemedim.

1- Biri 7 inch digeri 10. Eger darbe vuracaksa ipad 4 vurur.

2- Niye Amazon ve Google'un 7 inch'lik tabletlerine zarar vermiyor ???? Halbuki asil rakibi onlar.
(Niyesini soyleyeyim, Amazon ipad mini'den sonra satislarinin arttigini soylemis, analizci daha fazla sacmalamamak icin onlari pas gecip dogrudan surface gecmis)

3- Ipad miniyi alan her kosulda alacakti. Microsoft, hic bir sekilde ipadlere sicak bakmayan kisileri hedeflemistir. Yani olsa olsa Android ve win8 birbirlerinden calar.

Daha sayarim ama bu kadar sacmaliga cok bile.
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