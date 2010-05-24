Analiz: iPad satışları Mac'leri geride bıraktı

Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşu IDC'ye göre, tablet bilgisayar pazarı 2010 yılını 7.6 milyon adetlik satış hacmi ile kapatacak. Piyasa verilerine dayanan bu beklenti, Apple'ın açıkladığı rakamlar dikkate alınırsa, gerçek satış rakamlarının altında kalabilir. Şu an sadece Amerika'da satılan ve ilk ayından bir milyonu geçen iPad'le ilgili rakamlar, bazı eleştirilerin aksine Apple'ı bir kez daha haklı çıkaracak gibi görünüyor. Hatırlanacağı üzere tanıtıldığı dönemde "sadece daha büyük iPhone" olarak tanımlanan ve Apple'ın son dönemdeki en başarısız girişimi olacağı yönünde iddialar ortaya atılan iPad, her geçen güç daha fazla artan satışlarıyla Apple'ı, tablet bilgisayar pazarının en güçlü oyuncusu yapmış durumda. Uluslararası satışının başlamasına sadece birkaç gün kalan iPad, RBC Capital'e göre iPhone 3Gs'ten sonra, Amerika pazarında en çok satılan ikinci Apple ürünü olmayı başarıyor.

Apple iPad'le ilgili olarak bir süredir stok sıkıntısı yaşandığı, son günlerde sık sık gündeme gelmekte. Konuya açıklık getiren RBC Capital pazar analisti Mike Abramsky'nin araştırmasına göre iPad, haftalık satış performansıyla Apple'ın Mac serisi bilgisayarlarını geçmiş durumda. Açıklanan rakamlara göre, haftada 110.000 adet satan Mac'lere kıyasla 200.000/haftalık satış performansıyla iPad, kısa geçmişine rağmen Apple'ın efsanevi Mac serisini geride bırakmış durumda. Mike Abramsky'nin bulgularına göre şu an için iPad'den daha fazla satan tek Apple ürünü, 246.000/haftalık satış performansıyla iPhone 3Gs. Elde ettikleri veriler doğrultusunda 2010 iPad projeksiyonunda güncellemeye gittiklerini belirten Mike Abramsky, daha önce 5 milyon olarak açıkladıkları 2010 satış rakamını 8 milyona çıkardıklarını belirtti.

RBC Capital'in sadece iPad için belirlediği 8 milyon adetlik satış rakamı bile IDC tarafından yapılan öngörünün üzerine çıkmış durumda. 28 Mayıs'ta Avustralya, Kanada, Almanya, Fransa, Japonya, İspanya, İngiltere ve Fransa gibi satın alma gücü yüksek ülkelerde satışa sunulacak iPad'e karşı henüz pazarda ciddi tehdit unsuru oluşturabilecek bir model bulunmuyor ancak yılın ikinci yarısında Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan Android işletim sistemli modellerin satışa sunulması bekleniyor. Üç farklı kapasite seçeneği (16GB, 32GB, 64GB) ve iki farklı versiyon (WiFi, WiFi + 3G) ile pazarda olan iPad'in yüksek satış başarısı, mobil cihazların geleceğine yönelik farklı iddialara da zemin hazırlıyor. Bazı analistler, tablet bilgisayarların netbook pazarını bitireceğini iddia ederken, karşıt grup ise tablet bilgisayarların yükselişini kabul ediyor ama netbook pazarının öleceğine inanmıyor zira ABI Research'e göre 2010 yılında 58 milyon netbook satılması bekleniyor.