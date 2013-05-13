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Analog fotoğraf makinesi kullanıcıları için geliştirilmiş kayıt uygulaması, "PhotoExif"

6 yıl
751
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Analog fotoğraf makinesi kullanıcıları için geliştirilmiş kayıt uygulaması,
Dijital fotoğraf makinelerinin en önemli özelliklerinin başında, "Exif" adı verilen ve fotoğrafların hangi ayarlar ile çekildiğini gösteren bilgileri kayıt altına alabilme yetenekleri gelmektedir. Bu amaçla analog fotoğraf makineleri için geliştirilen PhotoExif uygulaması, fotoğraf bilgilerinin elle girilmesi için faydalı özellikler sunuyor.
Analog fotoğraf makineleri ile çekim yapan kullanıcıların, bu çekim parametrelerini direkt olarak akıllı cep telefonları üzerine kayıt edebilmeleri için Oriol Garcia tarafından geliştirilen PhotoExif uygulaması, farklı filmlere göre kayıt tutabiliyor, çekim ayarlarının ve lens modellerinin kolayca seçilmesine imkan verebiliyor. Çekim özellikleri belirtilen fotoğraflara telefon üzerinden GPS koordinatlarını da ekleyebilen uygulama, ayrıca masaüstü sürümü (PhotoExif Desktop) ile analog fotoğraflar içerisine belirlenen verileri dahil edebiliyor.
Analog fotoğraf tutkunları için oldukça yararlı olan PhotoExif uygulaması, iOS 5.1 ve üzeri iPhone ve iPod modelleri ile uyumlu olarak çalışabiliyor. Apple App Store üzerinden 3,59 TL fiyat etiketiyle satılan uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.
 
Analog fotoğraf makinesi kullanıcıları için geliştirilmiş kayıt uygulaması,

https://itunes.apple.com/us/app/photoexif/id618666220?ls=0&mt=8 Yorum Yaz
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