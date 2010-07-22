Android 2.1, Google'ın en çok kullanılan mobil işletim sistemi olmaya devam ediyor

Googe, mobil işletim sistemi Android ile ilgili aylık raporunu yayınladı. Google tarafından yayınlanan istatistiklere göre Eclair kod adlı Android 2.1 işletim sistemi şu anda aktif olarak en yoğun kullanılan Android işletim sistemi olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz ay yine Google tarafından yayınlanan raporda %50'lik dilimle ilk sırada yer alan Eclair kod adlı Android 2.1 işletim sistemi, 1 aylık bir süreçte %5,5'lik bir artış göstererek %55,5'lik kullanım oranına ulaştı. Android 2.1'i %22.1'lik kullanım oranıyla Android 1.6 takip ederken, bu iki sürümün ardından sırasıyla Android 1.5 (%18.9) ve Android 2.2 Froyo (%3.3) sürümlerinin kullanıldığı ortaya çıktı. Yayınlanan raporda Android 2.0 ve Android 2.0.1 sürümlerinin "diğer" kategorisinde yer alması da dikkat çekici olarak görünüyor.

Önümüzdeki zamanlarda Android 2.2 işletim sisteminin Nexus One dışındaki modellerde de resmi olarak yayınlamasıyla birlikte Android 2.1'in birinciliği Froyo'ya devretmesi kaçınılmaz olarak görünüyor.