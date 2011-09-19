Android 2.3 işletim sistemli ve 4.0-inç WVGA ekranlı Pantech Breakout tanıtıldı

Kısa bir süre önce fotoğrafı ve bazı teknik özellikleri internet ortamına sızdırılan Pantech Breakout, bugün ABD'nin en büyük operatörlerinden Verizon Wireless tarafından resmi olarak duyuruldu.

Verizon Wireless'ın iki yıllık kontrat karşılığında satışa sunmayı planladığı Breakout, 1 GHz saat hızında çalışan işlemci ile Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi desteğini arkasına almış durumda. Kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan LTE (Long-Term Evolution) alt yapısını destekleyen Breakout'da, 4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekran ile microSD kart desteğine yer verilmiş. Akıllı telefonla beraber 8 GB'lık kart hediye ediliyor.

Son olarak Wi-Fi 802.11 b/g/n (DLNA), Bluetooth 3.0 ve GPS üçlüsüyle donatılan Pantech Breakout'da 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekebilen, 720p video kaydedebilen kamera bulunuyor. Akıllı telefonun ön yüzünde ise görüntülü konuşma için VGA kameranın unutulmadığı bildiriliyor.

