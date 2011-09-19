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Android 2.3 işletim sistemli ve 4.0-inç WVGA ekranlı Pantech Breakout tanıtıldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,7b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Kısa bir süre önce fotoğrafı ve bazı teknik özellikleri internet ortamına sızdırılan Pantech Breakout, bugün ABD'nin en büyük operatörlerinden Verizon Wireless tarafından resmi olarak duyuruldu.
Verizon Wireless'ın iki yıllık kontrat karşılığında satışa sunmayı planladığı Breakout, 1 GHz saat hızında çalışan işlemci ile Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi desteğini arkasına almış durumda. Kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan LTE (Long-Term Evolution) alt yapısını destekleyen Breakout'da, 4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekran ile microSD kart desteğine yer verilmiş. Akıllı telefonla beraber 8 GB'lık kart hediye ediliyor.
Son olarak Wi-Fi 802.11 b/g/n (DLNA), Bluetooth 3.0 ve GPS üçlüsüyle donatılan Pantech Breakout'da 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekebilen, 720p video kaydedebilen kamera bulunuyor. Akıllı telefonun ön yüzünde ise görüntülü konuşma için VGA kameranın unutulmadığı bildiriliyor.

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enesww 8 yıl
vay be pantech'e bakın önceden beş para etmez tel. çıkarıyordu ama vallaha helal olsun adamlara azimle çalıştılar ama hala orta segment piyasası !!!
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acbold 8 yıl
özellikler fena değil orta seviye diyebilirz.tasarım gayet iyi.klasik aynı tasarımlarla dolan piyasaya böyle bir tasarım gelip ferahlatması iyi olmuş.öndeki kameranın olması artı bir özellik ayrıca. her ne kadar ufak gibi dursana 4.0 aşırı bir boyut yani.Resimde durdugu gibi minik durucagını sanmıyorm :)))
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Stanislas Xavier 8 yıl
Klasik pantech tasarımı 4 yıl öncesi telefonlarından izler taşıyor özellikler orta seviye için iyi ama tasarım olmamış yinede iyi markadır buda güney koreden ve LG ile yakınlığı var
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