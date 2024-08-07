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    Vivo V40 ve V40 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Vivo, merakla beklenen Vivo V40 ve V40 Pro akıllı telefonlarını resmen tanıttı. Peki fiyatı ve özellikleri ile dikkat çeken Vivo V40 ve V40 Pro neler sunuyor? İşte detaylar...
    Vivo V40 ve V40 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de de yer alan Çinli üretici Vivo, uzun bir bekleyişin ardından Vivo V40 serisini resmen duyurdu. Peki seride yer alan Vivo V40 ve V40 Pro neler sunuyor? ​​​​​​İşte uygun fiyat, performans ve kamera deneyimi ile öne çıkan Vivo V40 ve V40 Pro'nun özellikleri ve fiyatı...

    Karşınızda Vivo V40 ve V40 Pro

    Vivo V30 serisinin alışık olduğumuz hatlarını koruyan Vivo, Vivo V40 ve V40 Pro ile bunu bir adım ileriye taşımayı başarmış. Vivo V40 ve V40 Pro, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 2.800x1.260 çözünürlük sunan 6,78 inç AMOLED ekranla geliyor. Aynı zamanda bu ekranın 4.500 nit parlaklık sunduğunu belirtelim. 

    V40 ve V40 Pro 164,2 x 74,9 x 7,58 mm olmak üzere benzer boyutlara sahip. Ancak Vivo V40, ihtiyacı olan gücü Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden alıyor. Vivo V40 Pro ise büyük bir sıçrama yaparak MediaTek Dimensity 9200+ çipine sahip. Bununla birlikte Vivo V40'a 8/128 GB, 12/256 GB ve 12/512 GB olmak üzere üç bellek seçeneği eşlik ediyor. Vivo V40 Pro' ise 8/256 GB, 12/256 GB veya 12/512 GB olarak üç sürüme sahip.

    Vivo V40 ve V40 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Kamera bölümüne gelirsek, Vivo V40, arka bölümde Zeiss imzalı 50MP birincil kamera ve 50MP (f/2.0)geniş açılı kamera sensöründen oluşan iki kameraya sahip. Ayrıca birincil kamera, f/1.9 diyafram, OIS desteği sunuyor ve AI Aura Light Portrait özelliği ile destekleniyor. Ön bölümde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 50 MP f/2.0 ön kamera sensörü konumlandırılmış.

    Vivo V40 Pro'da ise, Sony IMX921 sensörlü 50 MP ana kamera (PDAF, OIS, f/1.9), Sony IMX816 sensörlü 50 MP telefoto portre kamerası (f/1.9, PDAF, OIS, 2x optik zoom) ve 50 MP ultra geniş kamera (f/2.0, AF) yer alıyor. Bu kurulumda ise yine AI Aura Light Portrait özelliği ve ön bölümde 50 MP selfie kamerası korunuyor. Her iki telefon kutusundan Android 14 tabanlı FuntouchOS 14 (4 yıl güncelleme desteği) ve 80W FlashCharge hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil paketi ile çıkacak.

    Vivo V40 ve V40 Pro'nun diğer özellikleri arasında, Bluetooth 5.3, 5G, ekran altı parmak izi okuyucu, Wi-Fi 802.11, stereo hoparlör, Çift SIM, IP68 toz/su geçirmezlik (30 dakika boyunca 1,5 m derinliğe kadar) sertifikası bulunuyor.

    Vivo V40 özellikleri

    • Ekran: 6.78 inç, AMOLED, 1260x2800 piksel, 120 Hz, 4.500 nit parlaklık
    • İşlemci: Snapdragon 7 Gen 3
    • RAM: 8/12 GB
    • Depolama: 128/256/512 GB
    • Arka Kamera: 50 MP, f/1.9 PDAF, OIS, 50 MP, f/1.9 PDAF, OIS, 2x optik zoom, 
    • Ön Kamera: 50 MP f/2.0
    • Pil: 5.500 mAh (80W FlashCharge)
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3
    • İşletim sistemi: Android 14 
    • Boyutlar: 164,2 x 75 x 7,6 mm
    • Ağırlık: 190 gram

    Vivo V40 Pro özellikleri

    • Ekran: 6.78 inç, AMOLED, 1260x2800 piksel, 120 Hz, 4.500 nit parlaklık
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 9200+
    • RAM: 8/12 GB
    • Depolama: 256/512GB
    • Arka Kamera: 50 MP, f/1.9 PDAF, OIS, 50 MP, f/1.9 PDAF, OIS, 2x optik zoom, 50 MP, f/2.0
    • Ön Kamera: 50 MP f/2.0
    • Pil: 5.500 mAh (80W FlashCharge)
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3,
    • İşletim sistemi: Android 14
    • Boyutlar: 164,4 x 75,1 x 7,6 mm
    • Ağırlık: 192 gram

    Vivo V40 ve V40 Pro fiyatı

    Aktarıldığı kadarıyla Vivo V40 ve V40 Pro, Meteor Mavisi, Ay Işığı Beyazı ve Yıldız Gümüşü renk seçenekleriyle geliyor. Ancak V40'ın Bulutsu Mor ve Şeftali olmak üzere iki seçeneği daha mevcut olacak. Halihazırda Hindistan pazarında mevcut telefonların kademeli olarak küresel yolculuğa çıkması bekleniyor. Fiyatlara gelirsek, Vivo V40'ın 8GB/128GB modeli 480 dolardan başlıyor. Vivo V40 Pro ise 8GB/256GB sürümü 655 dolar fiyata sahip olacak. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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