Vivo V40 ve V40 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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Tam Boyutta Gör Türkiye’de de yer alan Çinli üretici Vivo, uzun bir bekleyişin ardından Vivo V40 serisini resmen duyurdu. Peki seride yer alan Vivo V40 ve V40 Pro neler sunuyor? ​​​​​​İşte uygun fiyat, performans ve kamera deneyimi ile öne çıkan Vivo V40 ve V40 Pro'nun özellikleri ve fiyatı...

Karşınızda Vivo V40 ve V40 Pro

Vivo V30 serisinin alışık olduğumuz hatlarını koruyan Vivo, Vivo V40 ve V40 Pro ile bunu bir adım ileriye taşımayı başarmış. Vivo V40 ve V40 Pro, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 2.800x1.260 çözünürlük sunan 6,78 inç AMOLED ekranla geliyor. Aynı zamanda bu ekranın 4.500 nit parlaklık sunduğunu belirtelim.

V40 ve V40 Pro 164,2 x 74,9 x 7,58 mm olmak üzere benzer boyutlara sahip. Ancak Vivo V40, ihtiyacı olan gücü Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden alıyor. Vivo V40 Pro ise büyük bir sıçrama yaparak MediaTek Dimensity 9200+ çipine sahip. Bununla birlikte Vivo V40'a 8/128 GB, 12/256 GB ve 12/512 GB olmak üzere üç bellek seçeneği eşlik ediyor. Vivo V40 Pro' ise 8/256 GB, 12/256 GB veya 12/512 GB olarak üç sürüme sahip.

Tam Boyutta Gör Kamera bölümüne gelirsek, Vivo V40, arka bölümde Zeiss imzalı 50MP birincil kamera ve 50MP (f/2.0)geniş açılı kamera sensöründen oluşan iki kameraya sahip. Ayrıca birincil kamera, f/1.9 diyafram, OIS desteği sunuyor ve AI Aura Light Portrait özelliği ile destekleniyor. Ön bölümde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 50 MP f/2.0 ön kamera sensörü konumlandırılmış.

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Vivo V40 Pro'da ise, Sony IMX921 sensörlü 50 MP ana kamera (PDAF, OIS, f/1.9), Sony IMX816 sensörlü 50 MP telefoto portre kamerası (f/1.9, PDAF, OIS, 2x optik zoom) ve 50 MP ultra geniş kamera (f/2.0, AF) yer alıyor. Bu kurulumda ise yine AI Aura Light Portrait özelliği ve ön bölümde 50 MP selfie kamerası korunuyor. Her iki telefon kutusundan Android 14 tabanlı FuntouchOS 14 (4 yıl güncelleme desteği) ve 80W FlashCharge hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil paketi ile çıkacak.

Vivo V40 ve V40 Pro'nun diğer özellikleri arasında, Bluetooth 5.3, 5G, ekran altı parmak izi okuyucu, Wi-Fi 802.11, stereo hoparlör, Çift SIM, IP68 toz/su geçirmezlik (30 dakika boyunca 1,5 m derinliğe kadar) sertifikası bulunuyor.

Vivo V40 özellikleri

Ekran: 6.78 inç, AMOLED, 1260x2800 piksel, 120 Hz, 4.500 nit parlaklık

6.78 inç, AMOLED, 1260x2800 piksel, 120 Hz, 4.500 nit parlaklık İşlemci: Snapdragon 7 Gen 3

Snapdragon 7 Gen 3 RAM: 8/12 GB

8/12 GB Depolama: 128/256/512 GB

128/256/512 GB Arka Kamera: 50 MP, f/1.9 PDAF, OIS, 50 MP, f/1.9 PDAF, OIS, 2x optik zoom,

50 MP, f/1.9 PDAF, OIS, 50 MP, f/1.9 PDAF, OIS, 2x optik zoom, Ön Kamera: 50 MP f/2.0

50 MP f/2.0 Pil: 5.500 mAh (80W FlashCharge)

5.500 mAh (80W FlashCharge) Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 İşletim sistemi: Android 14

Android 14 Boyutlar: 164,2 x 75 x 7,6 mm

164,2 x 75 x 7,6 mm Ağırlık: 190 gram

Vivo V40 Pro özellikleri

Ekran: 6.78 inç, AMOLED, 1260x2800 piksel, 120 Hz, 4.500 nit parlaklık

6.78 inç, AMOLED, 1260x2800 piksel, 120 Hz, 4.500 nit parlaklık İşlemci: MediaTek Dimensity 9200+

MediaTek Dimensity 9200+ RAM: 8/12 GB

8/12 GB Depolama: 256/512GB

256/512GB Arka Kamera: 50 MP, f/1.9 PDAF, OIS, 50 MP, f/1.9 PDAF, OIS, 2x optik zoom, 50 MP, f/2.0

50 MP, f/1.9 PDAF, OIS, 50 MP, f/1.9 PDAF, OIS, 2x optik zoom, 50 MP, f/2.0 Ön Kamera: 50 MP f/2.0

50 MP f/2.0 Pil: 5.500 mAh (80W FlashCharge)

5.500 mAh (80W FlashCharge) Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3,

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, İşletim sistemi: Android 14

Android 14 Boyutlar: 164,4 x 75,1 x 7,6 mm

164,4 x 75,1 x 7,6 mm Ağırlık: 192 gram

Vivo V40 ve V40 Pro fiyatı

Aktarıldığı kadarıyla Vivo V40 ve V40 Pro, Meteor Mavisi, Ay Işığı Beyazı ve Yıldız Gümüşü renk seçenekleriyle geliyor. Ancak V40'ın Bulutsu Mor ve Şeftali olmak üzere iki seçeneği daha mevcut olacak. Halihazırda Hindistan pazarında mevcut telefonların kademeli olarak küresel yolculuğa çıkması bekleniyor. Fiyatlara gelirsek, Vivo V40'ın 8GB/128GB modeli 480 dolardan başlıyor. Vivo V40 Pro ise 8GB/256GB sürümü 655 dolar fiyata sahip olacak.

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Vivo V40 ve V40 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı