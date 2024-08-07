Vivo V40 ve V40 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Karşınızda Vivo V40 ve V40 Pro
Vivo V30 serisinin alışık olduğumuz hatlarını koruyan Vivo, Vivo V40 ve V40 Pro ile bunu bir adım ileriye taşımayı başarmış. Vivo V40 ve V40 Pro, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 2.800x1.260 çözünürlük sunan 6,78 inç AMOLED ekranla geliyor. Aynı zamanda bu ekranın 4.500 nit parlaklık sunduğunu belirtelim.
V40 ve V40 Pro 164,2 x 74,9 x 7,58 mm olmak üzere benzer boyutlara sahip. Ancak Vivo V40, ihtiyacı olan gücü Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden alıyor. Vivo V40 Pro ise büyük bir sıçrama yaparak MediaTek Dimensity 9200+ çipine sahip. Bununla birlikte Vivo V40'a 8/128 GB, 12/256 GB ve 12/512 GB olmak üzere üç bellek seçeneği eşlik ediyor. Vivo V40 Pro' ise 8/256 GB, 12/256 GB veya 12/512 GB olarak üç sürüme sahip.
Vivo V40 Pro'da ise, Sony IMX921 sensörlü 50 MP ana kamera (PDAF, OIS, f/1.9), Sony IMX816 sensörlü 50 MP telefoto portre kamerası (f/1.9, PDAF, OIS, 2x optik zoom) ve 50 MP ultra geniş kamera (f/2.0, AF) yer alıyor. Bu kurulumda ise yine AI Aura Light Portrait özelliği ve ön bölümde 50 MP selfie kamerası korunuyor. Her iki telefon kutusundan Android 14 tabanlı FuntouchOS 14 (4 yıl güncelleme desteği) ve 80W FlashCharge hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil paketi ile çıkacak.
Vivo V40 ve V40 Pro'nun diğer özellikleri arasında, Bluetooth 5.3, 5G, ekran altı parmak izi okuyucu, Wi-Fi 802.11, stereo hoparlör, Çift SIM, IP68 toz/su geçirmezlik (30 dakika boyunca 1,5 m derinliğe kadar) sertifikası bulunuyor.
Vivo V40 özellikleri
- Ekran: 6.78 inç, AMOLED, 1260x2800 piksel, 120 Hz, 4.500 nit parlaklık
- İşlemci: Snapdragon 7 Gen 3
- RAM: 8/12 GB
- Depolama: 128/256/512 GB
- Arka Kamera: 50 MP, f/1.9 PDAF, OIS, 50 MP, f/1.9 PDAF, OIS, 2x optik zoom,
- Ön Kamera: 50 MP f/2.0
- Pil: 5.500 mAh (80W FlashCharge)
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3
- İşletim sistemi: Android 14
- Boyutlar: 164,2 x 75 x 7,6 mm
- Ağırlık: 190 gram
Vivo V40 Pro özellikleri
- Ekran: 6.78 inç, AMOLED, 1260x2800 piksel, 120 Hz, 4.500 nit parlaklık
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9200+
- RAM: 8/12 GB
- Depolama: 256/512GB
- Arka Kamera: 50 MP, f/1.9 PDAF, OIS, 50 MP, f/1.9 PDAF, OIS, 2x optik zoom, 50 MP, f/2.0
- Ön Kamera: 50 MP f/2.0
- Pil: 5.500 mAh (80W FlashCharge)
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3,
- İşletim sistemi: Android 14
- Boyutlar: 164,4 x 75,1 x 7,6 mm
- Ağırlık: 192 gram
Vivo V40 ve V40 Pro fiyatı
Aktarıldığı kadarıyla Vivo V40 ve V40 Pro, Meteor Mavisi, Ay Işığı Beyazı ve Yıldız Gümüşü renk seçenekleriyle geliyor. Ancak V40'ın Bulutsu Mor ve Şeftali olmak üzere iki seçeneği daha mevcut olacak. Halihazırda Hindistan pazarında mevcut telefonların kademeli olarak küresel yolculuğa çıkması bekleniyor. Fiyatlara gelirsek, Vivo V40'ın 8GB/128GB modeli 480 dolardan başlıyor. Vivo V40 Pro ise 8GB/256GB sürümü 655 dolar fiyata sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.