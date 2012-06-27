Android 4.1 Jelly Bean ve Tegra 3 çipsetli Google Nexus 7 resmen tanıtıldı





Google'ın uzun süredir söylentilere konu olan Nexus 7 tablet bilgisayarı, San Francisco'da düzenlenen Google I/O 2012 konferansında resmen tanıtıldı. ASUS tarafından üretilen 7 inç büyüklüğündeki ilk dört çekirdekli tablet olarak nitelendirilen cihazın internete sızdırılan özellikleri doğrulanmış oldu.

7 inç 1280 x 800 piksel çözünürlüklü IPS ekrani Corning Gorilla Glass, 198.5 x 120 x 10.45 mm ölçüleri, 340 gram ağırlık, 1.2MP ön kamera, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, 1.3GHz 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 çipset, 12 çekirdekli GeForce ULP GPU, 1GB RAM, 8/16GB dahili hafıza, microUSB port, 4325mAh pil, 8 saate kadar kullanım süresi, NFC çipi, mikrofon, ivme ölçer, GPS ve jiroskop özelliklerine sahip olan Nexus 7'nin fiyatını düşük tutabilmek için 3G iletişim teknolojisi yok ya da bunu içeren başka bir versiyonu mevcut değil. Sadece Wi-Fi segmentinde büyük yükseliş gösteren Kindle Fire ve tabi ki Apple'ın iPad tablet bilgisayarıyla rekabet etmeye çalışacak.

8GB dahili hafızaya sahip Nexus 7, 199$, 16GB'lık model ise; 249$'dan Google Play Store'da satışa sunulacak. Ayrıca çeşitli bölgelerdeki perakendeciler tarafından da sevkiyatı gerçekleştirilecek. Kısıtlı bir süre için tableti Google'ın mağazasından satın alanlar için 25 dolarlık Play Store kuponu hediye edilecek.

Siyah ve beyaz versiyonlarıyla halihazırda Amerika, İngiltere, Avustralya ve Kanada'da satışa sunulan Google Nexus 7'nin tanıtım videosunu ve Google I/O 2012'nin ilk gün açılış konuşmasını aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://androidandme.com/2012/06/tablets-2/nexus-7-full-details-outed-early/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nexus-7-full-details-outed-early