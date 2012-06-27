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Android 4.1 Jelly Bean ve Tegra 3 çipsetli Google Nexus 7 resmen tanıtıldı

6 yıl
16b
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49
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google'ın uzun süredir söylentilere konu olan Nexus 7 tablet bilgisayarı, San Francisco'da düzenlenen Google I/O 2012 konferansında resmen tanıtıldı. ASUS tarafından üretilen 7 inç büyüklüğündeki ilk dört çekirdekli tablet olarak nitelendirilen cihazın internete sızdırılan özellikleri doğrulanmış oldu.
7 inç 1280 x 800 piksel çözünürlüklü IPS ekrani Corning Gorilla Glass, 198.5 x 120 x 10.45 mm ölçüleri, 340 gram ağırlık, 1.2MP ön kamera, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, 1.3GHz 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 çipset, 12 çekirdekli GeForce ULP GPU, 1GB RAM, 8/16GB dahili hafıza, microUSB port, 4325mAh pil, 8 saate kadar kullanım süresi, NFC çipi, mikrofon, ivme ölçer, GPS ve jiroskop özelliklerine sahip olan Nexus 7'nin fiyatını düşük tutabilmek için 3G iletişim teknolojisi yok ya da bunu içeren başka bir versiyonu mevcut değil. Sadece Wi-Fi segmentinde büyük yükseliş gösteren Kindle Fire ve tabi ki Apple'ın iPad tablet bilgisayarıyla rekabet etmeye çalışacak.
8GB dahili hafızaya sahip Nexus 7, 199$, 16GB'lık model ise; 249$'dan Google Play Store'da satışa sunulacak. Ayrıca çeşitli bölgelerdeki perakendeciler tarafından da sevkiyatı gerçekleştirilecek. Kısıtlı bir süre için tableti Google'ın mağazasından satın alanlar için 25 dolarlık Play Store kuponu hediye edilecek.
Siyah ve beyaz versiyonlarıyla halihazırda Amerika, İngiltere, Avustralya ve Kanada'da satışa sunulan Google Nexus 7'nin tanıtım videosunu ve Google I/O 2012'nin ilk gün açılış konuşmasını aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://androidandme.com/2012/06/tablets-2/nexus-7-full-details-outed-early/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nexus-7-full-details-outed-early Yorum Yaz
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karti 6 yıl
adamların cektigi videolar bile apple a benziyor bu nasıl iştir ya Allahtan tabletin fiyatı ipad gibi degil
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DH Misafiri 6 yıl
199$=bize en az 500'e gelir çünkü malum vergi bilmem ne ama bu küçük gibi görünen cihazın içinde tam bir canavar var TEGRA 3 yani bu fiyata nerden bulabilirsiniz ki ha? tegra 3'lü bir cihaz ONE X fiyatı belli eee başka bir alternatifte yok zaten o zaman işte bu çok tutacaktır..
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anar708 6 yıl


Google Nexus 7 Tabletine herseyi koymusta HDMI cikisini unutmus..

HDMI cikisi bence cok iyi ve tablette olmasi gereken en onemli ozellik..cunki TV de film seyredib oyun oynamanin keyfi baska..

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BlackBeasT 6 yıl
Nexus 7 f/p için tasarlandığı ve oyun amaçlı olduğu aşikar,donıma söz yok fakat diğer bileşen çok kırpılmış
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zanka 6 yıl
Bu ürün Türkiye sitesinden alınabiliyor mu? Google Play üzerinden. Sayfa'da ön sipariş verirken sepete atıyor ama vergi ve gönderim masrafı ödeme aşamasında hesaplanacaktır yazıyor. Bu durumda Türkiye için bu masraflar ne olacak sadece %18 KDV+kargo mu? (Yani Türkiye'den alır gibi). Yoksa diğer yurtdışı siparişleri gibi mi işlem görecek (gümrük masrafı, kargo ve en önemlisi gümrükte takılma). Ayrıca almayı düşünenler gps, film, oyun ağırlıklı kullanacaklarsa 8gb yetersiz kalır diye düşünüyorum. Teşekkürler
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erci501 6 yıl
tablet bana saçma gelirdi ama bu fiyata kacmaz
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Bukalemun 6 yıl
arka kamera göremedim , ses çıkışı hakkında da bilgi yok , bu tür bir cihaz da NFC düşünülmüş. fazlanın zararı yoksa da ARKA KAMERA xoom - ipad - asus 10.1 de bile var :(( ön kamera yetersiz. fiyat makul ve kesinlikle alınabilir bir cihaz.
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cmake 6 yıl Bukalemun
Bukalemun

arka kamera göremedim , ses çıkışı hakkında da bilgi yok , bu tür bir cihaz da NFC düşünülmüş. fazlanın zararı yoksa da ARKA KAMERA xoom - ipad - asus 10.1 de bile var :(( ön kamera yetersiz. fiyat makul ve kesinlikle alınabilir bir cihaz.

NFC düşünülmesinin sebebi direk Google'ın Wallet adlı ürünüyle ilgili ki gerçekten gelecek vaat eden bir ürün.
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janparey 6 yıl
O değil de,adamlar katılmak için ne kadar ücret ödediler veya ödediler mi bilmiyorum fakat bedavadan nexus telefon,tablet ve q aldılar,buna artı olarak birde ilk deneyen kişiler olacaklar.Adaletini öpeyim dünya...
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AC@DC 6 yıl
nexus 7 ile kindle fire 2 iyi bir rekabete gireceğine benziyor.appleda 7 inç tablet çıkarırsa bak gör ozaman şenliği
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Pardus Linux 6 yıl
Tam F/P ürünü ve Google + ASUS kalitesi ile muhteşem bir ürün üstelik en güncel ve en erken güncelleme alacak cihaz. Almayı düşünebilirim...
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Hard Coder 6 yıl
Play Store üzerinden türkiyede satılırsa tadından yenmez.
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BurayaNeYazıyoruz 6 yıl
fiyatı çok uygunmuş bundan bitane bende alabilirim özellikleride gayet güzel
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Lord of the Shadows 6 yıl
3G'ye bu kadar takanları anlamıyorum. Arkadaşlar Tablet almaya kalkan hangi arkadaşın akıllı telefonu yok? Ve hangisinin cep telefonunda internet pakedi yok? Söyleyebilir mi? Hotspot yapıp tek internet paketini 2 cihaz için kullanın işte. 2 Ayrı cihaz için 2 ayrı hat ve 2 ayrı internet paketi almak için ne kadar heveslisiniz!
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#etiket 6 yıl Lord of the Shadows
Lord of the Shadows

3G'ye bu kadar takanları anlamıyorum. Arkadaşlar Tablet almaya kalkan hangi arkadaşın akıllı telefonu yok? Ve hangisinin cep telefonunda internet pakedi yok? Söyleyebilir mi? Hotspot yapıp tek internet paketini 2 cihaz için kullanın işte. 2 Ayrı cihaz için 2 ayrı hat ve 2 ayrı internet paketi almak için ne kadar heveslisiniz!

Ona şarj mı dayanır, hem ne kadar kullanışlı?! (telefon 3G ile veri çekecek wi-fi ile paylaştıracak) Tableti telefona mahkum etmek
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