Android 4.2 kaynak kodları ve Nexus modellerine ait yazılım dosyaları resmen yayınlandı

Bugün Play Store'da satışa sunulan Android 4.2 işletim sistemi versiyonunun yüklü olduğu ilk cihazların ardından Google, söz verdiği gibi Jelly Bean'in yeni alt sürümüne ait kaynak kodlar ve yazılım geliştirme kiti (SDK) resmen yayınladı. API seviyesi 17 olan platformun en güncel versiyonu, oldukça önemli yenilikleri beraberinde getiriyor ve bunların hepsine an itibariyle geliştiriciler tarafından erişilebiliyor. AOSP (Android Açık Kaynak Kod Projesi) kapsamında yayınlanan kodlar, Custom ROM'lar, üreticilerin yeni cihazlarına ait yazılımlar ve mevcut ürünleri için dağıtacakları güncellemelerin temelini oluşturacağından Android kullanıcıları için erkenden yayınlanmış olması oldukça sevindirici.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Android takımının üst düzey mühendislerinden Jean-Baptiste Queru, Samsung üretimi 2560 x 1600 piksel çözünürlüklü ekran, Cortex-A15 işlemci ve Mali-T604 grafik birimine sahip Exynos 5 Dual çipsetli Nexus 10'un şimdiye kadar satışa sunulmuş yazılım anlamında en açık, en özgür model olduğuna dikkat çekiyor. GPU kodları ve çeşitli çiplere ait üretici yazılımı kütüphaneleri dışında tamamen açık kaynak kodlu olan ve geliştiriciler için ideal bir çözüm olacak şekilde tasarlanan Nexus 10'un donanımı ve makul fiyatının yanı sıra yazılımsal özgürlüğüyle de Android işletim sistemine tablet sektöründe gerek yazılım gerekse satışlardan elde ettiği pazar payı anlamında fayda sağlayacağı görülüyor.

Nexus 10 cephesinde hal böyleyken, 3G'li Nexus 7 ile LG markalı Nexus 4 GSM lisansından yoksun olmaları sebebiyle AOSP'ye dahil edilememiş. İlerleyen dönemlerde her iki modelin de AOSP desteği kazanacaklarından şüphe edilmiyor. Ancak 2010'da tanıtılan Samsung Nexus S ile Motorola XOOM için aynı sözleri sarf etmek pek mümkün değil. Zira Android 4.2'ye güncellenmeyen Google destekli aygıtların bundan sonra Android 4.1.2 ile yollarına devam edecekleri tahmin ediliyor. Arama motoru devinin yetkilileri, cihazların gelecekleri hakkında kesin konuşmaktan kaçınsa da şuan için paylaşılan veriler, Nexus S ile XOOM için yazılım desteğinin sona erdiğini gösteriyor.

Uyarı çubuğuna eklenen basit ayar seçenekleri menüsü, varsayılan Android sanal klavyesine eklenen Swype tarzı yeni yazı giriş yönetimi, panorama çekim moduna yeni bir soluk getiren Photo Sphere , tablet bilgisayarlar için çoklu kullanıcı desteği, "Daydream" adlı yeni bir ekran koruyucu türü ve kilit ekranı için Widget desteğine sahip Android 4.2, ayrıca ARM Mali-T604 sayesinde mobil işletim sistemlerinde bir ilk olan, 2D/3D grafiklere sahip işlemlerde performans artışı sağlayacak ve Android'de GPU hesaplamayı mümkün kılacak Renderscript işlemeyi direk grafik birimi üzerinde gerçekleştirebilecek. Kökleri Eclair sürümüne kadar dayanan ve Android 3.0 Honeycomb ile destek kazanan bu programlama çatısı, yeni Jelly Bean versiyonunun en önemli yazılımsal yenilikleri arasında sayılabilir.

Geliştiricilere yepyeni özellikleri test etme ve yazılımlarına uygulama imkanı sağlayan yeni SDK'yı Android SDK Manager üzerinden indirebilirsiniz. Fabrika yazılımları yayınlanan Nexus'lar için indirme bağlantılarına ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

https://groups.google.com/forum/#!topic/android-building/-ymcoMuDAbA