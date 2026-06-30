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    Google Play Store'ı hızlandıran güncelleme yayınlandı

    Google, yeni Sistem Hizmeti güncellemesi yayınladı. Play Store'u 52.1 sürümüne yükselten güncelleme, kararlılığa, daha iyi yapay zeka etiketlemesine ve oyuncular için iyileştirmelere odaklanıyor.

    google sistem güncellemesi haziran 2026 yenilikler Tam Boyutta Gör
    Google, tüm Android cihazlarda daha hızlı performans vaat eden yeni Play Store güncellemesini yayınladı. Ayrıca, yapay zeka tarafından oluşturulan Play Store içeriği için yeni işaretler getiriyor ve kullanıcıların içerik üreticileri ve geliştiricilerden oyunla ilgili videoları keşfetmelerine ve oynamalarına olanak tanıyor.

    Haziran 2026 Google sistem güncellemesi neler getiriyor?

    Google, yeni güncellemeyle Android Auto ve Automotive, Google ve Android TV, telefonlar, tabletler ve Wear OS saatleri dahil olmak üzere birden fazla platformda kapsamlı altyapı değişiklikleri eklediğini iddia ediyor. Bu değişiklikler, daha iyi performansa ek olarak uygulama yüklenirken cihazların belleği daha akıllıca kullanmasına da yardımcı olacak.

    Google ayrıca, geliştirici Play Store listesinde yapay zeka tarafından oluşturulan medya kullandığında kullanıcıları bilgilendirmek için adımlar attığını, böylece gerçek uygulamanın farklı görünebileceğini bileceklerini söylüyor. Bu yaklaşımla, yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüler, YouTube'un Shorts ile yakın zamanda yapmaya başladığı gibi açıkça işaretlenecek.

    Ayrıca, artık oyuna özel içerik üretici ve geliştirici videolarını tam ekran ve Resim İçinde Resim (PiP) desteğiyle doğrudan oyun içinde izleyebiliyorsunuz. Google, bunun yalnızca Play Games ile giriş yapmayı destekleyen oyunlar için mi yoksa video içeriği olan tüm oyunlar için mi geçerli olduğunu belirtmiyor.

    Google Play hizmetleri 26.25 sürümü yayınlandı. Güncellemeyi yüklemek için Ayarlar - Google hizmetleri - Tüm hizmetler - Sistem Hizmetleri’ne gidip Google Play hizmetlerinin güncel olup olmadığını kontrol edebilir ya da Ayarlar - Gizlilik ve güvenlik - Güncellemeler yolunu izleyip en son Google Play sistem güncellemesini indirebilirsiniz. Google Play Store'da profil resminize dokunduktan sonra Ayarlar - Hakkında bölümüne gidip Store sürümünü güncelle seçeneğine dokunarak da son sürümü yükleyebilirsiniz.

    Google Play Hizmetleri 26.25 sürümü yenilikleri

    • Geliştirici Hizmetleri (Telefon): Konuma dayalı işlemlerde geliştirmeler
    • Cihaz Bağlantısı (Telefon): Güvenlik geliştirmeleri
    • Sistem Yönetimi (Telefon): Sistem yönetimi hizmetlerinde yapılan güncellemelerle daha iyi kararlılık
    • Cüzdan (Telefon): Hesaba dayalı ödeme yöntemlerinin Cüzdan uygulamasında görülebilmesi, Google Cüzdan'daki uçuş check-in deneyiminde iyileştirme, Kimlik fotoğraflarında JPEG desteği
    • Google Play Store: Oyunla ilgili içerik üretici ve geliştirici videolarını doğrudan oyun içinde, tam ekran ve pencere içinde pencere (PiP) desteğiyle izleme, Yapay zekayla üretilmiş görüntüler için yapay zeka işareti, Yükleyici kontrollerinde performansı ve bellek kullanımını daha iyi hale getiren altyapı değişiklikleri
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    eski_nesil 2 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 2 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 4 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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