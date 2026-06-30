Google Play Store'ı hızlandıran güncelleme yayınlandı

Tam Boyutta Gör Google, tüm Android cihazlarda daha hızlı performans vaat eden yeni Play Store güncellemesini yayınladı. Ayrıca, yapay zeka tarafından oluşturulan Play Store içeriği için yeni işaretler getiriyor ve kullanıcıların içerik üreticileri ve geliştiricilerden oyunla ilgili videoları keşfetmelerine ve oynamalarına olanak tanıyor.

Google Pixel Watch 5'in özellikleri ortaya çıktı 4 sa. önce eklendi

Haziran 2026 Google sistem güncellemesi neler getiriyor?

Google, yeni güncellemeyle Android Auto ve Automotive, Google ve Android TV, telefonlar, tabletler ve Wear OS saatleri dahil olmak üzere birden fazla platformda kapsamlı altyapı değişiklikleri eklediğini iddia ediyor. Bu değişiklikler, daha iyi performansa ek olarak uygulama yüklenirken cihazların belleği daha akıllıca kullanmasına da yardımcı olacak.

Google ayrıca, geliştirici Play Store listesinde yapay zeka tarafından oluşturulan medya kullandığında kullanıcıları bilgilendirmek için adımlar attığını, böylece gerçek uygulamanın farklı görünebileceğini bileceklerini söylüyor. Bu yaklaşımla, yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüler, YouTube'un Shorts ile yakın zamanda yapmaya başladığı gibi açıkça işaretlenecek.

Ayrıca, artık oyuna özel içerik üretici ve geliştirici videolarını tam ekran ve Resim İçinde Resim (PiP) desteğiyle doğrudan oyun içinde izleyebiliyorsunuz. Google, bunun yalnızca Play Games ile giriş yapmayı destekleyen oyunlar için mi yoksa video içeriği olan tüm oyunlar için mi geçerli olduğunu belirtmiyor.

Google Play hizmetleri 26.25 sürümü yayınlandı. Güncellemeyi yüklemek için Ayarlar - Google hizmetleri - Tüm hizmetler - Sistem Hizmetleri’ne gidip Google Play hizmetlerinin güncel olup olmadığını kontrol edebilir ya da Ayarlar - Gizlilik ve güvenlik - Güncellemeler yolunu izleyip en son Google Play sistem güncellemesini indirebilirsiniz. Google Play Store'da profil resminize dokunduktan sonra Ayarlar - Hakkında bölümüne gidip Store sürümünü güncelle seçeneğine dokunarak da son sürümü yükleyebilirsiniz.

Google Play Hizmetleri 26.25 sürümü yenilikleri

Geliştirici Hizmetleri (Telefon): Konuma dayalı işlemlerde geliştirmeler

Cihaz Bağlantısı (Telefon): Güvenlik geliştirmeleri

Sistem Yönetimi (Telefon): Sistem yönetimi hizmetlerinde yapılan güncellemelerle daha iyi kararlılık

Cüzdan (Telefon): Hesaba dayalı ödeme yöntemlerinin Cüzdan uygulamasında görülebilmesi, Google Cüzdan'daki uçuş check-in deneyiminde iyileştirme, Kimlik fotoğraflarında JPEG desteği

Google Play Store: Oyunla ilgili içerik üretici ve geliştirici videolarını doğrudan oyun içinde, tam ekran ve pencere içinde pencere (PiP) desteğiyle izleme, Yapay zekayla üretilmiş görüntüler için yapay zeka işareti, Yükleyici kontrollerinde performansı ve bellek kullanımını daha iyi hale getiren altyapı değişiklikleri

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Google Play Store'ı hızlandıran güncelleme yayınlandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: