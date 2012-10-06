Android 4.2 ve yeni Nexus sistemi gün yüzüne çıkıyor





Google, geçtiğimiz yılki büyük Android duyurusunu Steve Jobs'ın ölümü sebebiyle bir hafta gecikmeli olarak 19 Ekim'de gerçekleştirmiş, Ice Cream Sandwich ve Samsung Galaxy Nexus'u duyurumuştu. Bu yıl yine aynı dönemde organize edileceği bildirilen etkinlikte benzer ürünlerin sahne alması bekleniyor. Tanıtılacak yazılımın Jelly Bean'in alt sürümü olan Android 4.2, donanımın ise; LG Optimus Nexus olabileceğine dair iddiaların sayısı her geçen gün artıyor. Bu tür haberlerin önemli bir bölümünün çıkış noktasında yer alan ve farklı kaynaklar tarafından da doğrulanan AndroidAndMe sitesi, yeni bir sızıntıya daha imza attı.

Daha önce LG'nin hazırlamış olduğu Nexus telefonuyla alakalı kısa bir inceleme yorumu aktaran sitenin güvenilir kaynağı, şimdi de Android 4.2 ve yeni Nexus programına dair oldukça geniş bir sızıntı gerçekleştirmiş. Şuan için kanıtlanması mümkün olmayan sızıntının detaylı bilgilerle desteklenmesi gerçekleşme olasılığını önemli ölçüde arttırıyor.

Nexus sertifika sistemi

Önceki raporlarında da yeni Nexus programına değinen sızıntının kaynağı, bu sefer sistemin üretici ve yazılım sağlayıcı olan Google açısından nasıl işleyeceğini ortaya koyuyor. Her iki cephe de güncelleme hususunda sorun yaşamamak için donanım ve sürücü detayları üzerinde birlikte çalışma yürütüyor. Ürünün bu programa dahil olması için Nexus adıyla piyasaya sürülmesi gerekmiyor. Nexus sertifikası alan cihazlar, önümüzdeki yıl yayınlanacak Android 5.0 sürüm numaralı büyük güncellemeye uygun özelliklerle donatılıyor ve yazılım yükseltmelerini direk Google'dan alıyor.

Tüm üreticileri genişletilen Nexus programına katılmaya davet eden Google, ilerleyen dönemlerde satışa sunulacak cihazların sadece ücretsiz dağıtılan ve istenildiği gibi özelleştirilebilen bir Android işletim sistemine sahip çözümler değil, Google servislerine erişim hakkı elde etmiş yazılımsal destekli mobil ürünler olarak nitelendirilebilmesini istiyor. Bunun için üreticiler, aygıtlarını arama motoru devinin belirlediği şartlara uygun hale getirmeli. Sertifikaya hak kazanmak için cihazın saf Android yazılımına, Nexus modellerine özel oyunları çalıştırabilecek donanıma, Google Wallet desteğine, dolayısıyla NFC çipine ve 64MB korumalı belleğe sahip olması gerekiyor.

Nexus sertifikalı ürünler için özel hizmetler hazırladığı tahmin edilen yazılım şirketi, dijital içerik sektöründe Amazon ve diğer büyük oyuncularla rekabet edebilmek için medya servislerine Nexus'larda yaygın bir şekilde yer verecek. Satın alınan içeriklerin izinsiz kopyalanmasını engellemek içinse üreticiler için oldukça değerli olan bu sertifika programındaki modellere belirli bir korumalı bellek bulundurma şartı getiriliyor. Böyle bir koşulun Google Play Store'a erişim için de zorunlu tutulması bekleniyor. Tüm bu çalışmaların Play Store'un yüksek korsan kullanım oranlarını aşağı çekmek, üreticilere yazılımsal anlamda tam destek sağlamak amacıyla uzun süredir yürütüldüğü tahmin ediliyor.

Customization Center

Android işletim sisteminin parçalanmış yapısı ve piyasadaki milyonlarca eski yazılıma sahip cihazın ortaya çıkmasındaki en büyük suçlu, üreticiler ve onların yeni Android sürümlerine port etmek için aylarını harcadıkları kullanıcı arayüzleri. Bu konuda tüketiciler uzun süredir hemfikir, ancak ekosisteminin başındaki isim olan Google'ın müdahele etmekte gecikmesi güncelleme sorunlarının her geçen gün büyümesine yol açtı. Güncellemelerin daha kısa sürede hazırlanabilmesi için çalışmalar Android 2.3 Gingerbread ile başlamış, Android 4.0 Ice Cream Sandwich'te üreticilerle güncelleme anlaşması imzalandığı iddia edilmişti. Fakat anlaşma dahilindeki birçok model eski versiyonları kullanmaya devam ediyor. Birkaç ay önce gelen Android 4.1 Jelly Bean'in ise; firmaların çalışmalarına erkenden başlayabilmesi için özel bir kit halinde önceden dağıtıldığı ifade edilmiş ve buna rağmen kullanıcılar yine yeni sürümün ulaşması için aylarca beklemeye itilmişti. Bir türlü çözülemeyen güncelleme problemleri için şimdiye kadarki en iyi çözüm, Android 4.2 ile gelebilir.

Customization Center adlı yeni bir bölüm üzerinden zil sesi, dil, arkaplan ve Launcher gibi arayüz ögelerini kolayca değiştirebilecek ve Google Play Store'daki içeriklerle bu özelleştirme merkezi zenginleştirilebilecek. Bununla birlikte tam olarak bir tema sisteminin mevcut olmadığı Android ekosisteminde artık kullanıcılar tüm simgeleri etkileyen temalar ve kullanıcı arayüzünü tamamen farklılaştıran filtrelerle cihazlarını daha fazla özelleştirebilecek.

Özelleştirme merkezi üreticilere kendi arayüzlerini oluşturma hususunda fayda sağlayacak. En küçük çaplı firmalar dahi Android cihazları için bu yazılımsal fonksiyon üzerinden kendi arayüzlerini hazırlayabilecek. Üstelik yeni bir sürüm yayınlandığında port etme gibi zorlu bir aşama ortadan kalkacak, tüketiciler yeni versiyonlara daha çabuk kavuşacak. Eğer bir üretici bu merkeze başvurmadan kendi arayüzünü inşa eder ve yeni yazılıma kullanıcılarını zamanında güncelleyemezse Google, burada devreye girerek tüketicileri varsayılan, stok arayüze döndürüp üretici yazılımını beklerken kullandıkları mobil işletim sisteminin en güncel halini tecrübe edebilmelerine imkan tanıyacak. Bu desteğin sağlanabilmesi için cihazın bazı şartlara uygun olarak geliştirilmiş olması gerektiği düşünülüyor.

Project Roadrunner

Android 2.2 Froyo ile tavan yapan kullanıcı arayüzünün rakip platformlara oranla daha yavaş işleme problemi, Gingerbread ve Ice Cream Sandwich versiyonlarıyla kademeli olarak önemli ölçüde giderilmişti. Ancak Android 4.1'e eşlik eden Project Butter kapsamındaki iyileştirmeler daha büyük bir sıçrama yaşatmış, artık Android işletim sisteminin "yağ gibi" bir performans sergileyebileceğini gözler önüne serilmişti. İddiaya göre; benzer bir projenin Android 4.2'ye dahil edilme ihtimali bulunuyor.

Her ne kadar ismiyle hız konusunda bir gelişme sunacağı izleniminin oluşmasına sebep olsa da Roadrunner projesi, güç tüketiminde Gingerbread'den sonra yapılan en büyük iyileştirme olacak. Genel anlamda hız ve tepki süresini olumlu yönde etkileyen Android 4.1'in ardından 4.2 ile enerjinin daha verimli bir şekilde kullanılabilmesi sağlanacak.

Yenilenen Google Play, Google Now ve yeni video oynatıcı

Birçok Android güncellemesinde olduğu gibi platformun resmi uygulama mağazası da değişimden nasibini alacak. Kullanımı doğrultusunda kişiselleşen içerik arama özelliği, uyarı merkezi bütünleşmesiyle desteklenen isteğe bağlı promosyon kampanyaları, yeni ödeme seçenekleri ve kolaylaştırılan uygulama içi ödeme sistemi ile hem geliştiriciler hem de tüketiciler çok sayıda dijital içeriği yapısında barındıran Play Store'dan daha iyi bir şekilde yararlanabilecek.

Google'ın medya servislerine daha fazla önem vermesinin bir getirisi olarak Android'in varsayılan video oynatıcısı da daha fazla API'yi destekleyecek ve muhtemelen üçüncü parti oynatıcılara duyulan ihtiyacı azaltacak. Bu çekirdek uygulamada gerçekleştirilecek önemli yeniliklerin ardından birçok uygulama, stok video oynatıcısından daha fazla yararlanabilecek.

Daha önce müjdelenen Google Now güncellemesi de Android 4.2'yle birlikte gelecek. Tüketicilere basit işlemleri nasıl gerçekleştirebilecekleri konusunda yardım edecek olan arama motoru tabanlı sanal asistan hizmeti, Android işletim sisteminin kullanımını büyük ölçüde kolaylaştırmış olacak.

Bir alt sürüm için oldukça fazla olan bu değişikliklerin sonraki büyük yükseltmeye ertelenme ihtimali bulunuyor. Önceki sürümlerde de yer alacağı iddia edilen tema sistemiyle alakalı şimdiye kadar bir hamle yapılmamış olması böyle bir durumla karşılaşılabileceğini gösteriyor. Buna rağmen Google, tahmin edilenin aksine mobil ekosisteminde önemli değişiklikler yapacak bir Jelly Bean alt sürümü geliştirmiş olabilir. Yakında gerek yeni Android sürümü gerekse Nexus sertifika sistemine dair daha fazla detay gün yüzüne çıkacaktır.

http://androidandme.com/2012/10/news/rumor-android-4-2-to-feature-project-roadrunner-new-play-store-customization-center-enhanced-google-now/