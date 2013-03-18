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Android 4.2.2 ve Android 5.0 güncellemesi alacak Samsung modelleri listesi sızdırıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
12,3b
1
280
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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Android 4.2.2 ve Android 5.0 güncellemesi alacak Samsung modelleri listesi sızdırıldı
SamMobile sitesinin güvendiği bir kaynağı, Android işletim sistemi güncellemesi alacak akıllı telefon, akıllı telefon - tablet melezi ve tabletlerle ilgili ön liste paylaşmış. Liste, Android 5.0 ''Lime Pie'' güncellemesine kavuşacak modeller ve kavuşamayacak modeller olmak üzere iki farklı gruba ayrılmış durumda. Merak eden okuyucularımız için parantez içinde verilen tarihler, ürünlerin lansman tarihleridir.
Paylaşılan liste şu şekilde;
Android 4.2.2 Jelly Bean'den sonraki sürümlere güncellenmesi planlanmayan modeller:
  • Galaxy Grand (Aralık - 2012)
  • Galaxy Grand Duos (Aralık - 2012)
  • Galaxy Ace II (Şubat - 2012)
  • Galaxy S III Mini (Ekim - 2012)
  • Galaxy Beam (Şubat - 2012)
  • Galaxy Express (Ocak - 2013)
  • Galaxy S Advance (Ocak - 2012)
  • Galaxy S II (Şubat - 2011)
  • Galaxy S II Plus (Ocak - 2013)
  • Galaxy Premier (Kasım - 2012)
  • Galaxy Note (Eylül - 2011)
  • Galaxy Young (Şubat - 2013)
  • Galaxy Young Duos (Şubat - 2013)
  • Galaxy Fame (Şubat - 2013)
  • Galaxy XCover II (Ocak - 2013)
Android 5.0 ''Lime Pie'' güncellemesi alacak modeller:
  • Galaxy S III (Mayıs - 2012)
  • Galaxy S III LTE (Eylül - 2012)
  • Galaxy S IV (Mart - 2013)
  • Galaxy S IV LTE (Mart - 2013)
  • Galaxy Note 8.0 (Şubat - 2013)
  • Galaxy Note 8.0 LTE (Şubat - 2013)
  • Galaxy Note 8.0 Wi-Fi (Şubat - 2013)
  • Galaxy Note II (Ağustos - 2012)
  • Galaxy Note II LTE (Ağustos - 2012)
  • Galaxy Note 10.1 (Ağustos - 2012)
  • Galaxy Note 10.1 LTE (Eylül - 2012)
  • Galaxy Note 10.1 Wi-Fi (Ağustos - 2012)
Paylaşılan listenin Samsung yetkilileri tarafından henüz doğrulanmadığını ve kısa vadede listede ekleme - çıkarmaların yaşanabileceğinin altını çizelim.

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Ciddi Kedii 6 yıl en beğenilen
S2nin 4.2.2 alacağına sevinmeyip 5.0 almadığına söven mantığı alkışlıyorum
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psyshock 6 yıl fontomizer
fontomizer


psyshock

fontomizer


LegendM

Başka firmalar o kadar cihaza ice cream getirdimi acaba?Samsung 4.2.2 'yi getiriyor

S2 konusuna gelince

Android 2.3.5,2.3.6,4.0.3,4.0.4,4.1.2,4.2.1 güncellemeleri almış olacak daha ne olsun

Samsung galaxy s ile çıkarılan İphone 3gs ios3,ios4,ios5,ios6 güncellemelerini aldı.Galaxy s 4'ü göremedi.

Samsung Galaxy s2 ile çıkarılan iphone 4'te tüm güncellemeleri aldı.Ve 2 sene daha alacak.Galaxy s2 4.2.2'fe kalacak.

Şimdi kimse demesin ki apple özelliklerinden kısıyor diye,Samsung'ta bazı yerlerden kıssın versin güncelleme.Şurda nasıl tebrik ediliyor samsung anlamadım.Bada'daki dile kolay 12 milyon kullanıcıyı hiçe saydı.Bakın 12 milyon.Pazar payında neredeyse Lg kadar olan bir işletim sistemini ve kullanıcılarını çöpe attı.

Valla bu insanları bile bile salak yerine koymaktır,ki herkeste memnun halinden.S3 miniden daha iyi model olduğu halde mini alacak sgs2 alamayacak.1 yılda güncelliği gitti makinenin.Tebrikler Samsung.

mini de almayacak zatende. şuan iphone 4 te ios6 ile 512 mb ramle ciddi sıkıntı çekiyor kamera açılması 10 saniyeyi buluyor bazen 2 sene daha alması fazla iyimser bir durum en azından benim iphone 4 e ios7 verseler zor geçerim imkan olsa ios 4 veya 5 e dönücem zaten

Mini alacak bence.He almazsa daha büyük bir ayıp.Güncellemede yavaşlığa gelince,babamda ip4 bende 1.nesil ipad var.2mizde rahat rahat kullanıyoruz kasıntısız.1.nesil ipadde çıkıyorum dizi-film izliyorum olmadı fm-gta oynuyorum.32 gb hafızasıyla gayet yeterli.Apple güncellemeyi kesti ama hala cihaz canavar gibi.Şarjı 6-7 saat gidiyor.İlk geldiğinde 10'du.Zamanla tabi düşüyor ancak apple cihazları rahat 5 sene kullanılır.Şuanda ip3gs ile gta-angry birds-fifa vs. oyunları oynayabilirsiniz.E apple bunları yapıyor,Samsung ne yapıyor?3gs ile sgs aynı anda çıktı 2.3te kaldı.4le sgs2 aynı anda çıktı sgs2 güncelliğini kaybetti.ip4ün önünde en az 2 sene var.Valla akıllı adam 4 çekirdekmiş şuymuş buymuş kanmaz.Yazılıma dikkat eder,güncelliğe bakar.Şarja bakar,firmanın memnuniyetine bakar.Ha yok derseniz 4 çekirdek ooooovv süper,çinde bu modellerden bolca mevcut.

ben iphone 5 sene kullandım halende evde 2g den 5 e kadar hepsi var ipad 2 yi halen kullanıyorum ve apple her zaman yeni yazılımla eski cihazını yavaşlatmıştır bu bilinmeyen birşeyde değil zaten açık açık herkesin bildiği birşey apple sadece en güncel cihazına adam gibi yazılım yapar evet cihaz kasılmaz yani sana fps düşmesi göstermez ama geçiş efekti uzar ne demek istediğimi uzun süre ios kullanan bilir şuan iphone 4 kamerası en az 10 saniyede açılıyor evet kasmıyor ama o kameranın açılma efekti çok uzun sürüyor. ayrıca s2 daha güncelliğini kaybetmedi bunlar sadece sızdırma 5.0 vermiycem diye bir açıklama yapmadı samsung ha 4.2.2 son olcak gerçekten diyelim onu da zaten vermeleri uzun zaman alır daha.

ios güncelleme durumu da eskiden böyleydi en son 3gs e ios6 verdiler çünkü android e karşi en büyük avantajlarını daha da belirginleştirmek için uğraştılar yoksa android yokken apple da muhteşem yazılım desteği sunmuyordu. türkiye de ios nedir bilinmezken hatta dünyada bile iphone çıkmamışken ios 1 li 1.nesil ipod touch ım vardı halende duruyor. onu 3.1.3 de bıraktılar iphone 3g yi 4.2.1 gibi birşeyde kaldı ipod touch lar aralarda çok uzun güncellemeler almadı ipad 1 e ios 6 vermediler ama 3gs e verdiler iphone 4 le nerdeyse aynı donanımda olmasına rağmen çünkü. android e karşı direk üstünlük verilecek güncelleme konusunda uzaktan bakan insan için sırf adamlar 3gs e bile güncelleme verdi dedirtmek için yaptılar zaten yoksa yeni birşey gelmedi sadece yavaşladı cihaz. evet üstünde ios 6 yazıyor ama güncel demek zor sadece ios sürümü güncel.

android güncellemeleri ise çok daha kapsamlı şeyler getiriyor ve firmaların için vermek zor yada ios tan zor diyelim. çünkü nexus cihazlara yazılan sistemi kendi cihazlarına uyduruyorlar sonra kendi arayüzlerini uyduruyorlar hataları düzeltiyorlar vs ve genelde ios gibi eksik gelmiyor s3 ün nerdeyse tüm özellikleri s2 ye geldi s4 ün özellikleri yakın zamanda s3 e gelicek. daha panorama yı 3d haritayı bile iphone 4 ve 3gs e vermedi apple
fontomizerpsyshockfontomizerLegendMB...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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serkaneker 6 yıl djkarakan
djkarakan

Yazılım güncelleme işi kolay değil, güncellemeyi yaparken diğer donanımlarında düzgün çalışması lazım. Bakın cm romlara kolay kolay stabil olanı bulamazsınız.
Hepimiz elimizdeki ürünün en güncel halde olmasını istiyoruz ama maalesef olmuyor. Ayrıca yeni yazılım uyumlu olsa bile pazarlama stratejisi diye bir şey var.

Yazılım güncellemesi kolay iştir. Çünkü telefon üreticileri yazılımı kendisi yapmıyor, yazılımı Google yapıyor. Telefon üreticileri ise telefona yazılımı yükleyip driverleri tanıtıyorlar ve arayüze bazı rötüşlar yapıyorlar.

Bilgisayar gibi düşün. Örneğin; Gigabyte bir anakartın var Windows XP'den Windows 7'ye geçiyorsun. Gigabyte sadece Windows 7 driver desteği veriyor. Sen Windows'u Microsofttan alıyorsun ama driver desteğini anakart üreticisinden veya ekran kartı üreticisinden. Driverler olmazsa bilgisayar istendiği gibi çalışmaz.

Gelelim CM romların stabil olmaması konusuna. Android açık kaynaklı bir mobil işletim sistemi ancak üreticilerin içine koydukları driverler açık kaynak değil. Üreticiler driverlerin kaynak kodlarını kimseyle paylaşmıyorlar. Bu nedenle CM takımı mobil cihaz için yeni android sürümü uyarlarken sıkıntı çekiyorlar. Ya eski sürüm driverlerini oturtmaya çalışıyorlar, yada gönüllüler tarafından yazılmış açık kaynak sürücülere yöneliyorlar. Bütün mesele bundan kaynaklanıyor.

Dünya eskisi gibi değil, acayip bir tüketim toplumu oluştu, ortalık elektronik çöplüğüne döndü. 1 ay önce aldığınız son model, en üst düzey cihaz, artık son model en üst düzey değil. Bu durum kullanıcıların canını sıkıyor. Kullanıcılar yarışa sokulup, ceplerindeki parayı alıyor üreticiler. Bu nedenle Android 5.0 güncellemesini rahat kaldırabilecek cihazlara bile güncelleme vermiyorlar. Sebep; daha çok cihaz satıp daha çok para kazanmak. Biz ne yapıyoruz; onların ekmeğine yağ sürüyoruz. Dünyayı elektronik çöplüğüne döndürüyoruz.

Bilinçli tüketici olmamız lazım. Hiç birimizin yeni telefona ihtiyacı yok. Ellerimizdeki telefonlar bizi 4-5 sene rahat idare eder. Firmaların istediği gibi davranırsak cebimizdeki paraları firmalara kaptırmaktan başka bir şey yapmamış oluruz.
djkarakanYazılım güncelleme işi kolay değil, güncellemeyi yaparken diğer donanımlarında düzgün çalışması lazım. Bakın cm romlara kolay k...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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Killabyte 5 yıl

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unflattering 5 yıl
Yalaaaaannn Dünyada ölümden başkası yalaaaaaan...
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TUFF GONG 5 yıl
Bizim evde galaxy note 10.1 var arada bir bakıyorum hâlâ jelly bean
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SpesifikBrush 5 yıl
Haha habere bak daha Kitkat çıkmamış L'den bahsetmişler :D
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DH Misafiri 5 yıl
ben ace2 nin güncelleme almasına çok şaşırdım
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shadowtr 5 yıl
Eski haber. 5.0 diye beklenen sürüm 4.4 olarak çıktı.
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DH Misafiri 6 yıl
[Kunye=][haksi][/haksi]
s2 için adroıd 4.2.2 jelly bean yuklemek istiyorum root dosyalarını nerden ındire bılırım odin3.0.4 var bende ara kablo ile yukleyecem de dosyaları bulamıyorum yardımcı olursanız sevinirim şimdiden tşkler çok sağolun
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CyberDriver 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
[Kunye=][haksi][/haksi]
s2 için adroıd 4.2.2 jelly bean yuklemek istiyorum root dosyalarını nerden ındire bılırım odin3.0.4 var bende ara kablo ile yukleyecem de dosyaları bulamıyorum yardımcı olursanız sevinirim şimdiden tşkler çok sağolun

Dostum s3 için bile şuan resmi android 4.2.2 çıkmadı bence o kadar acele etme
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Kalburabastı Tatlısı 6 yıl
galaxy s5 çıksa s3 e keser yani güncellemeyi kimsenin uğraşacağını da sanmıyorum
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antonidas 6 yıl
Telefon -işletim sistemi uyumu da çok önemli.
Diyelim telefona android 5 geldi ama telefon stabil çalışmıyorsa, telefonun performansı düşer.
s3 mini'ye doğrudan android 5 gelmez ama android 5 özelliklerinin bir kısmını kapsayan güncelleme gelebilir.
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mureynur 6 yıl
hali hazırda bazı telefon ve tablet 4.2.2 sürümle donanmış durumda (nexus 4, asus nexus 7ç vb.)
bende galaxy tab 2 7.0 p3110 tablet var ve sürümü 4.1.1
bu cihazın sürümü nereye kadar gider...
bilen var mı?
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Krauser ll 6 yıl
eee
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xxxjokerxxx 6 yıl
Iyi iyi s3 e gelirse süper olur
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48H6776 6 yıl
Biraz önce samsung kies üzerinden N 7100 note 2 yi güncelledim fakat hala android 4.1.2 gösteriyor anlamadım neyi güncelledi.
Telefondan da güncellemek istediğimde en son sürümü kullanıyorsunuz ibaresi çıkıyor ???
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