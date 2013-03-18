Android 4.2.2 ve Android 5.0 güncellemesi alacak Samsung modelleri listesi sızdırıldı

Haber Editörü
SamMobile sitesinin güvendiği bir kaynağı, Android işletim sistemi güncellemesi alacak akıllı telefon, akıllı telefon - tablet melezi ve tabletlerle ilgili ön liste paylaşmış. Liste, Android 5.0 ''Lime Pie'' güncellemesine kavuşacak modeller ve kavuşamayacak modeller olmak üzere iki farklı gruba ayrılmış durumda. Merak eden okuyucularımız için parantez içinde verilen tarihler, ürünlerin lansman tarihleridir.
Paylaşılan liste şu şekilde;
Android 4.2.2 Jelly Bean'den sonraki sürümlere güncellenmesi planlanmayan modeller:
- Galaxy Grand (Aralık - 2012)
- Galaxy Grand Duos (Aralık - 2012)
- Galaxy Ace II (Şubat - 2012)
- Galaxy S III Mini (Ekim - 2012)
- Galaxy Beam (Şubat - 2012)
- Galaxy Express (Ocak - 2013)
- Galaxy S Advance (Ocak - 2012)
- Galaxy S II (Şubat - 2011)
- Galaxy S II Plus (Ocak - 2013)
- Galaxy Premier (Kasım - 2012)
- Galaxy Note (Eylül - 2011)
- Galaxy Young (Şubat - 2013)
- Galaxy Young Duos (Şubat - 2013)
- Galaxy Fame (Şubat - 2013)
- Galaxy XCover II (Ocak - 2013)
Android 5.0 ''Lime Pie'' güncellemesi alacak modeller:
- Galaxy S III (Mayıs - 2012)
- Galaxy S III LTE (Eylül - 2012)
- Galaxy S IV (Mart - 2013)
- Galaxy S IV LTE (Mart - 2013)
- Galaxy Note 8.0 (Şubat - 2013)
- Galaxy Note 8.0 LTE (Şubat - 2013)
- Galaxy Note 8.0 Wi-Fi (Şubat - 2013)
- Galaxy Note II (Ağustos - 2012)
- Galaxy Note II LTE (Ağustos - 2012)
- Galaxy Note 10.1 (Ağustos - 2012)
- Galaxy Note 10.1 LTE (Eylül - 2012)
- Galaxy Note 10.1 Wi-Fi (Ağustos - 2012)
Paylaşılan listenin Samsung yetkilileri tarafından henüz doğrulanmadığını ve kısa vadede listede ekleme - çıkarmaların yaşanabileceğinin altını çizelim.
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ben iphone 5 sene kullandım halende evde 2g den 5 e kadar hepsi var ipad 2 yi halen kullanıyorum ve apple her zaman yeni yazılımla eski cihazını yavaşlatmıştır bu bilinmeyen birşeyde değil zaten açık açık herkesin bildiği birşey apple sadece en güncel cihazına adam gibi yazılım yapar evet cihaz kasılmaz yani sana fps düşmesi göstermez ama geçiş efekti uzar ne demek istediğimi uzun süre ios kullanan bilir şuan iphone 4 kamerası en az 10 saniyede açılıyor evet kasmıyor ama o kameranın açılma efekti çok uzun sürüyor. ayrıca s2 daha güncelliğini kaybetmedi bunlar sadece sızdırma 5.0 vermiycem diye bir açıklama yapmadı samsung ha 4.2.2 son olcak gerçekten diyelim onu da zaten vermeleri uzun zaman alır daha.
ios güncelleme durumu da eskiden böyleydi en son 3gs e ios6 verdiler çünkü android e karşi en büyük avantajlarını daha da belirginleştirmek için uğraştılar yoksa android yokken apple da muhteşem yazılım desteği sunmuyordu. türkiye de ios nedir bilinmezken hatta dünyada bile iphone çıkmamışken ios 1 li 1.nesil ipod touch ım vardı halende duruyor. onu 3.1.3 de bıraktılar iphone 3g yi 4.2.1 gibi birşeyde kaldı ipod touch lar aralarda çok uzun güncellemeler almadı ipad 1 e ios 6 vermediler ama 3gs e verdiler iphone 4 le nerdeyse aynı donanımda olmasına rağmen çünkü. android e karşı direk üstünlük verilecek güncelleme konusunda uzaktan bakan insan için sırf adamlar 3gs e bile güncelleme verdi dedirtmek için yaptılar zaten yoksa yeni birşey gelmedi sadece yavaşladı cihaz. evet üstünde ios 6 yazıyor ama güncel demek zor sadece ios sürümü güncel.
android güncellemeleri ise çok daha kapsamlı şeyler getiriyor ve firmaların için vermek zor yada ios tan zor diyelim. çünkü nexus cihazlara yazılan sistemi kendi cihazlarına uyduruyorlar sonra kendi arayüzlerini uyduruyorlar hataları düzeltiyorlar vs ve genelde ios gibi eksik gelmiyor s3 ün nerdeyse tüm özellikleri s2 ye geldi s4 ün özellikleri yakın zamanda s3 e gelicek. daha panorama yı 3d haritayı bile iphone 4 ve 3gs e vermedi apple
Yazılım güncellemesi kolay iştir. Çünkü telefon üreticileri yazılımı kendisi yapmıyor, yazılımı Google yapıyor. Telefon üreticileri ise telefona yazılımı yükleyip driverleri tanıtıyorlar ve arayüze bazı rötüşlar yapıyorlar.
Bilgisayar gibi düşün. Örneğin; Gigabyte bir anakartın var Windows XP'den Windows 7'ye geçiyorsun. Gigabyte sadece Windows 7 driver desteği veriyor. Sen Windows'u Microsofttan alıyorsun ama driver desteğini anakart üreticisinden veya ekran kartı üreticisinden. Driverler olmazsa bilgisayar istendiği gibi çalışmaz.
Gelelim CM romların stabil olmaması konusuna. Android açık kaynaklı bir mobil işletim sistemi ancak üreticilerin içine koydukları driverler açık kaynak değil. Üreticiler driverlerin kaynak kodlarını kimseyle paylaşmıyorlar. Bu nedenle CM takımı mobil cihaz için yeni android sürümü uyarlarken sıkıntı çekiyorlar. Ya eski sürüm driverlerini oturtmaya çalışıyorlar, yada gönüllüler tarafından yazılmış açık kaynak sürücülere yöneliyorlar. Bütün mesele bundan kaynaklanıyor.
Dünya eskisi gibi değil, acayip bir tüketim toplumu oluştu, ortalık elektronik çöplüğüne döndü. 1 ay önce aldığınız son model, en üst düzey cihaz, artık son model en üst düzey değil. Bu durum kullanıcıların canını sıkıyor. Kullanıcılar yarışa sokulup, ceplerindeki parayı alıyor üreticiler. Bu nedenle Android 5.0 güncellemesini rahat kaldırabilecek cihazlara bile güncelleme vermiyorlar. Sebep; daha çok cihaz satıp daha çok para kazanmak. Biz ne yapıyoruz; onların ekmeğine yağ sürüyoruz. Dünyayı elektronik çöplüğüne döndürüyoruz.
Bilinçli tüketici olmamız lazım. Hiç birimizin yeni telefona ihtiyacı yok. Ellerimizdeki telefonlar bizi 4-5 sene rahat idare eder. Firmaların istediği gibi davranırsak cebimizdeki paraları firmalara kaptırmaktan başka bir şey yapmamış oluruz.