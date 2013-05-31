Android 4.3'ün beraberinde getireceği yenilikler





Google, çok yakında yeni Android işletim sistemi versiyonunu resmen dağıtmaya başlayacak. İki hafta önceki I/O 2013 geliştirici konferansında tanıtılması beklenen; ancak internet şirketinin geliştirici sitesinde dahi listelenmesine rağmen Android 4.3 sürüm numaralı yeni yazılımı bu büyük etknilikte de görememiştik. Henüz resmi duyurusu gerçekleştirilmemiş olan yeni sürüm güncellemesi, başta Nexus 4 ve Nexus 7 olmak üzere farklı aygıtlar üzerinde çeşitli internet sitelerine ait sunucu kayıtları ile bazı test araçlarına ait veri tabanlarında listelendi. Kapsamlı bir güncelleme mi olacağı yoksa ufak çaplı bir takım yenilikleri mi beraberinde getireceği kesinleşmemiş olan Android 4.3, öyle ya da böyle 900 milyon cihaza sahip mobil pazarın en büyük ekosisteminin beğenisine sunulacak. Bu yazıda, yazılım ile alakalı şimdiye kadar ortaya çıkmış belli başlı yenilikleri bulacak ve yeni Android sürümünü hakkında bilgi edinebileceksiniz.

Son yıllarda organize edilen I/O geliştirici konferanslarının aksine bu seneki organizasyonda yeniden geliştiricilere ve geliştirme faaliyetlerine odaklanan Google, üç saati aşan birinci gün açılış konuşmasıyla etkinliğin yol haritasını çıkarmıştı. Açık kaynak kodlu ekosisteminin çok sayıda farklı firma ve ürün türünü kapsaması sebebiyle parçalanmış bir yapıya bürünmesi, Mountain View merkezli şirketi birleştirici uygulamalara yönelttiği gözlemlenmişti. Bir bütün olamama sorununu aşmak ve Android kullanıcılarını ortak bir deneyim etrafında birleştirmek isteyen Google'nin son konferansı gösterdi ki; işletim sistemi versiyonları ve arayüzler farklı olsa da, Android kullanıcılarının Google'nin çok çeşitli bulut servislerinden aynı oranda istifade edebilmesi mümkün kılınabilirse gerçek anlamda birleşme elde edilmiş olacak. Bu stratejinin en büyük örneklerinden biri, eğlence alanında birlik sağlayacak Play Games hizmeti.

Hangi cihaz ve üretici olursa olsun Android kullanıcıları, Hangouts ile farklı platformlarla bile anlık mesajlaşma deneyimi yaşayabilecek; Play Games ile çevrimiçi çoklu oyuncu fonksiyonlarından yararlanabilecek; Chrome, Gmail, Drive, Google+, Play Store gibi çevrimiçi Google hizmetlerini aynı şekilde tecrübe edebilecek. Mobil cihaz kullanıcılarının günlük hayatta gerçekleştirdiği eylemlerin büyük bir bölümünü kapsayan bu servis ve uygulamalar sayesinde Android platformunda bir bütünlük meydana gelecek. Üreticilerin kendi ürünlerine uyarlamak için aylarca uğraştığı yeni sürümler ve farklı kullanıcı arayüzleri ile parçalanan özgür Android ekosisteminin aslında yeni güncellemeler ile değil; kullanıcıları bir araya getirecek platformlarla herkesin istediği düzene kavuşabileceği fark eden Google bu yönde hamleler yapmaya devam edecek.

Son I/O konferansı ürün tanıtımlarından yoksun olmasına karşın Android için önemli gelişmelerin işaretçisi niteliğindeydi. Yüzlerce üretici ve binlerce farklı mobil cihazı aynı kullanıcı deneyimi etrafında toplamak amacıyla çalışmalarda bulunan Google'nin yeni planlamasına dair ipuçlarını yapısında barındıran yeni Android sürümüyle ile ilgili konferansta yaptığı açıklamalar ve ortaya çıkan diğer yeniliklere aşağıdan göz atabilirsiniz.

Yeni API seviyesi: 18

Jelly Bean kod adlı ilk Android sürümü 4.1.x, uygulama programlama arayüzünü 16, 2012 dördüncü çeyreğinde dağıtılmaya başlayan Android 4.2.x ise; 17 seviyesine çıkarmıştı. Her API seviyesi sonrası geliştiricilere yeni yetiler sunan ekosistemin sonraki güncellemesi 4.3, 18. API seviyesini beraberinde getirecek. Detayları aşağıda paylaşılacak 18 numaralı uygulama programlama arayüzü, Google I/O 2013 sırasında gerçekleştirilen geliştirici oturumları sırasında da resmen onaylandı ve yakında dağıtılmaya başlayacağı bildirildi. Bu gelişme, aynı zamanda etkinliğin bir Android güncellemesinin tanıtımına ev sahipliği yaptığını da gösteriyor. Fakat bu tanıtım, geliştiricileri kapsayan yeniliklerin ilan edilmesiyle sınırlı kaldı.

Bluetooth 4.0 Low Energy: Bluetooth Smart, Bluetooth Smart Ready desteği

Halihazırda satışa sunulmuş çok sayıda Bluetooth 4.0 kablosuz iletişim teknolojisi destekli çözüm bulunuyor. Bu teknolojiye Microsoft, BlackBerry ve Apple kendi mobil platformlarında resmen destek sunarken; Google'nin Android işletim sistemi resmi olarak yeni Bluetooth teknolojilerini desteklemiyor ve üreticileri ek geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmeye mecbur bırakıyor. Nihayet ekosistemin bu mühim eksikliği Android 4.3 ile giderilmesine karar verildi. Nexus 4 ve Nexus 7'nin kısa süre önce yayınlanan yeni Bluetooth sertifikaları da Bluetooth Low Energy olarak bilinen iletişim yönetimin Android tarafından desteklenmeye başlayacağını doğruladı.

Sağlık, güvenlik gibi alanlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş cihazların telefon ve bilgisayarlarla olan iletişimini düşük güç tüketimiyle gerçekleştirebilmesini sağlayan Bluetooth 4.0 Low Energy, iki farklı markayı kapsıyor. Bluetooth Smart markalı cihazlar, yalnızca düşük güç tüketimiyle iletişim kurabiliyor. Bu marka, düşük güç tüketimli iletişime ihtiyaç duyan sensörler ve diğer sistemlere veriliyor. Bluetooth Smart Ready markası ise; mobil cihazlar ile bilgisayarları sertifikalamak için tercih ediliyor. Yeni çözümler genellikle hem sıradan Bluetooth iletişim yöntemine hem de Bluetooth Low Energy sistemine destek sunan Bluetooth Smart Ready markasıyla geliyor. HTC, bu teknolojileri kendi uğraşları sonucu cihazlarına yazılımsal olarak entegre ettiğini duyurmuştu. Güncelleme sonrası Nexus 4, Galaxy S4 gibi modeller de düşük enerjili Bluetooth'tan faydalanabilecek.

Android 4.3'ün yapısında ihtiva edeceği bir Bluetooth yeniliği daha bulunuyor. Televizyon gibi elektronik aygıtlarla çift yönlü ses ve video aktarım performansını artıracak AVRCP 1.3 profilinin destekleneceği yeni Android sürümü, dijital içerikleri çok daha iyi bir şekilde uzaktan kumanda edebilmeyi sağlayacak.

Khronos'un yeni mobil grafik API'sı: OpenGL ES 3.0





Ağustos 2012'de teknik detayları resmen açıklanan Khronos'un yeni mobil uygulama programlama arayüzü, Haiti kod adıyla çok daha önceki dönemlerde de konuşuluyordu. OpenGL ES 3.0 olarak bilinen yeni API, masaüstünde OpenGL 4.3 ile uyumlu olduğu için geliştiricilere büyük kolaylık sağlayacak. Halihazırda Qualcomm'un Adreno 305, Adreno 320, Adreno 330, ARM'nin Mali T600 serisi, Imagination Technologies'in PowerVR Rogue Series 6 GPU'ları OpenGL ES 3.0 desteğine sahip. NVIDIA Tegra 4, maalesef bazı eksiklikler nedeniyle yeni API'ya destek sunmuyor. Diğer grafik birimlerinin dağıtımının yeni başlaması nedeniyle piyasadaki OpenGL ES 3.0 destekli cihazların büyük çoğunluğunda Qualcomm'un Adreno modeli bulunuyor.

Daha hızlı ve daha detaylı grafiklere sahip uygulamaların oluşturulabilmesini sağlayacak OpenGL ES 3.0, ayrıca güç tüketimini azaltacak özellikleri sayesinde oyun oynama süresini belirgin şekilde yukarı çekecek. 2007'de resmiyet kazanan OpenGL ES 2.0 ile uyumlu olması, uygulamalarda sorun yaşanmasının önüne geçecek Haiti kod adlı API, Android 4.3 ile birlikte destekli cihazlarda OpenGL ES 3.0 entegreli oyunlar ile vaat edilen özellikleri tecrübe etmek mümkün olacak.

Yeni Kamera uygulaması

Tayland'daki bir mobil teknoloji fuarında sergilenen LG Nexus 4'e ait görüntüler, Android 4.3'ün varlığını kanıtlayan unsurların başında geliyor. Arayüzde büyük kapsamlı bir değişim olmayacağını gözler önüne seren bu fotoğraflar, aynı zamanda yeni kamera uygulamasını da sızdırmıştı. Görüntülerdeki cihazda yüklü olan yazılımın resmi bir dağıtım olmama ihtimali de bulunuyor. Bu nedenle şuan için yeni bir stok kamera uygulamasının geliştirildiği ve Android 4.3 arayüzünün diğer sürümlerle aynı olduğunu kesin bir şekilde dile getirmek mümkün değil.

Haziran ayında resmen tanıtılıp Nexus 4, Nexus 7, Nexus 10, Galaxy Nexus ve Google Edition programına mensup modeller için dağıtılmaya başlayacağı tahmin edilen Android 4.3'ün kullanıcılara sunacağı yeniliklerin önemli bir bölümü yukarıda paylaşıldı. Kullanıcıların görmeyi umduğu büyük çaplı değişiklikler, muhtemelen yıl sonunda yayınlanacak Key Lime Pie kod adlı Android versiyonunda yerini alacak. Her iki sürüme dair önümüzdeki günlerde daha fazla detay paylaşılması ve Android işletim sisteminin sonraki yükseltmelerinin ana hatlarıyla belli olmaya başlaması bekleniyor.