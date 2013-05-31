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Android 4.3'ün beraberinde getireceği yenilikler

5 yıl
2,9b
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65
Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Android 4.3'ün beraberinde getireceği yenilikler

Google, çok yakında yeni Android işletim sistemi versiyonunu resmen dağıtmaya başlayacak. İki hafta önceki I/O 2013 geliştirici konferansında tanıtılması beklenen; ancak internet şirketinin geliştirici sitesinde dahi listelenmesine rağmen Android 4.3 sürüm numaralı yeni yazılımı bu büyük etknilikte de görememiştik. Henüz resmi duyurusu gerçekleştirilmemiş olan yeni sürüm güncellemesi, başta Nexus 4 ve Nexus 7 olmak üzere farklı aygıtlar üzerinde çeşitli internet sitelerine ait sunucu kayıtları ile bazı test araçlarına ait veri tabanlarında listelendi. Kapsamlı bir güncelleme mi olacağı yoksa ufak çaplı bir takım yenilikleri mi beraberinde getireceği kesinleşmemiş olan Android 4.3, öyle ya da böyle 900 milyon cihaza sahip mobil pazarın en büyük ekosisteminin beğenisine sunulacak. Bu yazıda, yazılım ile alakalı şimdiye kadar ortaya çıkmış belli başlı yenilikleri bulacak ve yeni Android sürümünü hakkında bilgi edinebileceksiniz.
Son yıllarda organize edilen I/O geliştirici konferanslarının aksine bu seneki organizasyonda yeniden geliştiricilere ve geliştirme faaliyetlerine odaklanan Google, üç saati aşan birinci gün açılış konuşmasıyla etkinliğin yol haritasını çıkarmıştı. Açık kaynak kodlu ekosisteminin çok sayıda farklı firma ve ürün türünü kapsaması sebebiyle parçalanmış bir yapıya bürünmesi, Mountain View merkezli şirketi birleştirici uygulamalara yönelttiği gözlemlenmişti. Bir bütün olamama sorununu aşmak ve Android kullanıcılarını ortak bir deneyim etrafında birleştirmek isteyen Google'nin son konferansı gösterdi ki; işletim sistemi versiyonları ve arayüzler farklı olsa da, Android kullanıcılarının Google'nin çok çeşitli bulut servislerinden aynı oranda istifade edebilmesi mümkün kılınabilirse gerçek anlamda birleşme elde edilmiş olacak. Bu stratejinin en büyük örneklerinden biri, eğlence alanında birlik sağlayacak Play Games hizmeti. 
Hangi cihaz ve üretici olursa olsun Android kullanıcıları, Hangouts ile farklı platformlarla bile anlık mesajlaşma deneyimi yaşayabilecek; Play Games ile çevrimiçi çoklu oyuncu fonksiyonlarından yararlanabilecek; Chrome, Gmail, Drive, Google+, Play Store gibi çevrimiçi Google hizmetlerini aynı şekilde tecrübe edebilecek. Mobil cihaz kullanıcılarının günlük hayatta gerçekleştirdiği eylemlerin büyük bir bölümünü kapsayan bu servis ve uygulamalar sayesinde Android platformunda bir bütünlük meydana gelecek. Üreticilerin kendi ürünlerine uyarlamak için aylarca uğraştığı yeni sürümler ve farklı kullanıcı arayüzleri ile parçalanan özgür Android ekosisteminin aslında yeni güncellemeler ile değil; kullanıcıları bir araya getirecek platformlarla herkesin istediği düzene kavuşabileceği fark eden Google bu yönde hamleler yapmaya devam edecek.
Son I/O konferansı ürün tanıtımlarından yoksun olmasına karşın Android için önemli gelişmelerin işaretçisi niteliğindeydi. Yüzlerce üretici ve binlerce farklı mobil cihazı aynı kullanıcı deneyimi etrafında toplamak amacıyla çalışmalarda bulunan Google'nin yeni planlamasına dair ipuçlarını yapısında barındıran yeni Android sürümüyle ile ilgili konferansta yaptığı açıklamalar ve ortaya çıkan diğer yeniliklere aşağıdan göz atabilirsiniz. 
Yeni API seviyesi: 18
Android 4.3'ün beraberinde getireceği yenilikler
Jelly Bean kod adlı ilk Android sürümü 4.1.x, uygulama programlama arayüzünü 16, 2012 dördüncü çeyreğinde dağıtılmaya başlayan Android 4.2.x ise; 17 seviyesine çıkarmıştı. Her API seviyesi sonrası geliştiricilere yeni yetiler sunan ekosistemin sonraki güncellemesi 4.3, 18. API seviyesini beraberinde getirecek. Detayları aşağıda paylaşılacak 18 numaralı uygulama programlama arayüzü, Google I/O 2013 sırasında gerçekleştirilen geliştirici oturumları sırasında da resmen onaylandı ve yakında dağıtılmaya başlayacağı bildirildi. Bu gelişme, aynı zamanda etkinliğin bir Android güncellemesinin tanıtımına ev sahipliği yaptığını da gösteriyor. Fakat bu tanıtım, geliştiricileri kapsayan yeniliklerin ilan edilmesiyle sınırlı kaldı. 
Bluetooth 4.0 Low Energy: Bluetooth Smart, Bluetooth Smart Ready desteği
Android 4.3'ün beraberinde getireceği yenilikler
Halihazırda satışa sunulmuş çok sayıda Bluetooth 4.0 kablosuz iletişim teknolojisi destekli çözüm bulunuyor. Bu teknolojiye Microsoft, BlackBerry ve Apple kendi mobil platformlarında resmen destek sunarken; Google'nin Android işletim sistemi resmi olarak yeni Bluetooth teknolojilerini desteklemiyor ve üreticileri ek geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmeye mecbur bırakıyor. Nihayet ekosistemin bu mühim eksikliği Android 4.3 ile giderilmesine karar verildi. Nexus 4 ve Nexus 7'nin kısa süre önce yayınlanan yeni Bluetooth sertifikaları da Bluetooth Low Energy olarak bilinen iletişim yönetimin Android tarafından desteklenmeye başlayacağını doğruladı.
Sağlık, güvenlik gibi alanlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş cihazların telefon ve bilgisayarlarla olan iletişimini düşük güç tüketimiyle gerçekleştirebilmesini sağlayan Bluetooth 4.0 Low Energy, iki farklı markayı kapsıyor. Bluetooth Smart markalı cihazlar, yalnızca düşük güç tüketimiyle iletişim kurabiliyor. Bu marka, düşük güç tüketimli iletişime ihtiyaç duyan sensörler ve diğer sistemlere veriliyor. Bluetooth Smart Ready markası ise; mobil cihazlar ile bilgisayarları sertifikalamak için tercih ediliyor. Yeni çözümler genellikle hem sıradan Bluetooth iletişim yöntemine hem de Bluetooth Low Energy sistemine destek sunan Bluetooth Smart Ready markasıyla geliyor. HTC, bu teknolojileri kendi uğraşları sonucu cihazlarına yazılımsal olarak entegre ettiğini duyurmuştu. Güncelleme sonrası Nexus 4, Galaxy S4 gibi modeller de düşük enerjili Bluetooth'tan faydalanabilecek.
Android 4.3'ün yapısında ihtiva edeceği bir Bluetooth yeniliği daha bulunuyor. Televizyon gibi elektronik aygıtlarla çift yönlü ses ve video aktarım performansını artıracak AVRCP 1.3 profilinin destekleneceği yeni Android sürümü, dijital içerikleri çok daha iyi bir şekilde uzaktan kumanda edebilmeyi sağlayacak.
Khronos'un yeni mobil grafik API'sı: OpenGL ES 3.0
Android 4.3'ün beraberinde getireceği yenilikler

Ağustos 2012'de teknik detayları resmen açıklanan Khronos'un yeni mobil uygulama programlama arayüzü, Haiti kod adıyla çok daha önceki dönemlerde de konuşuluyordu. OpenGL ES 3.0 olarak bilinen yeni API, masaüstünde OpenGL 4.3 ile uyumlu olduğu için geliştiricilere büyük kolaylık sağlayacak. Halihazırda Qualcomm'un Adreno 305, Adreno 320, Adreno 330, ARM'nin Mali T600 serisi, Imagination Technologies'in PowerVR Rogue Series 6 GPU'ları OpenGL ES 3.0 desteğine sahip. NVIDIA Tegra 4, maalesef bazı eksiklikler nedeniyle yeni API'ya destek sunmuyor. Diğer grafik birimlerinin dağıtımının yeni başlaması nedeniyle piyasadaki OpenGL ES 3.0 destekli cihazların büyük çoğunluğunda Qualcomm'un Adreno modeli bulunuyor. 
Daha hızlı ve daha detaylı grafiklere sahip uygulamaların oluşturulabilmesini sağlayacak OpenGL ES 3.0, ayrıca güç tüketimini azaltacak özellikleri sayesinde oyun oynama süresini belirgin şekilde yukarı çekecek. 2007'de resmiyet kazanan OpenGL ES 2.0 ile uyumlu olması, uygulamalarda sorun yaşanmasının önüne geçecek Haiti kod adlı API, Android 4.3 ile birlikte destekli cihazlarda OpenGL ES 3.0 entegreli oyunlar ile vaat edilen özellikleri tecrübe etmek mümkün olacak.
Yeni Kamera uygulaması
Android 4.3'ün beraberinde getireceği yenilikler
Tayland'daki bir mobil teknoloji fuarında sergilenen LG Nexus 4'e ait görüntüler, Android 4.3'ün varlığını kanıtlayan unsurların başında geliyor. Arayüzde büyük kapsamlı bir değişim olmayacağını gözler önüne seren bu fotoğraflar, aynı zamanda yeni kamera uygulamasını da sızdırmıştı. Görüntülerdeki cihazda yüklü olan yazılımın resmi bir dağıtım olmama ihtimali de bulunuyor. Bu nedenle şuan için yeni bir stok kamera uygulamasının geliştirildiği ve Android 4.3 arayüzünün diğer sürümlerle aynı olduğunu kesin bir şekilde dile getirmek mümkün değil.
Haziran ayında resmen tanıtılıp Nexus 4, Nexus 7, Nexus 10, Galaxy Nexus ve Google Edition programına mensup modeller için dağıtılmaya başlayacağı tahmin edilen Android 4.3'ün kullanıcılara sunacağı yeniliklerin önemli bir bölümü yukarıda paylaşıldı. Kullanıcıların görmeyi umduğu büyük çaplı değişiklikler, muhtemelen yıl sonunda yayınlanacak Key Lime Pie kod adlı Android versiyonunda yerini alacak. Her iki sürüme dair önümüzdeki günlerde daha fazla detay paylaşılması ve Android işletim sisteminin sonraki yükseltmelerinin ana hatlarıyla belli olmaya başlaması bekleniyor.

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mcclayn6 5 yıl en beğenilen
Allah için kim hepsini eksiksiz okudu :D
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Million 5 yıl FRAPS
FRAPS

Bu aptal işletim sistemini çöpe atın sıfırdan yapın. Geçen ay yeğenlere android 4.1 tablet almışlar. TAbleti ne zaman kullansan sinirden çıldırıyorum. İşletim sistemi devamlı hata veriyor uygulamalar kapanıyor.Kendi kendine biryerlere giriyor , tablet benim olsaydı 10 dakikaya kalmaz duvara fırlatırdım.

İos başka abi , stabilite ve akıcılık var....

Her mesajında android i kötülüyorsun. Sus artık herkes anladı ne halt olduğunu. Birde imzana ne yazmışsın, neler yapıyorsun.

Ha bu arada android i adam akıllı kullanmak istiyorsan al eline nexus 4 ü gör android neymiş. Ne cahil insanlar var.
FRAPSBu aptal işletim sistemini çöpe atın sıfırdan yapın. Geçen ay yeğenlere android 4.1 tablet almışlar. TAbleti ne zaman kullansan sin...
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TeufeL-07 5 yıl
mcclayn6
Allah için kim hepsini eksiksiz okudu :D

Ben hep bu paragrafta konuya girecek , tamam bu sefer kesin girdi diye aşağı kadar göz kaydırarak geldim :D
mcclayn6Allah için kim hepsini eksiksiz okudu :DBen hep bu paragrafta konuya girecek , tamam bu sefer kesin girdi diye aşağı kadar göz...
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alimelle 5 yıl
Stabil çalışan 2 andro telefon var, Htc One ve Nexus4 ama One ezici olarak daha iyi ve ayfola en ufak farkıda yok, tabii stabillikte, geri kalan herşeyde daha iyi zaten :)
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alimelle 5 yıl
Htc One, androide tek şuan, ayfon stabilitesine ve daha iyi malzemeye ekrana vs. sahip, samsung gibi asla takılmıyor ve markettten 100 uygulamada yükleseniz 10 tane baba oyunuda açsanız banamısın demiyor ve hala ayfon 5 ile aynı hız ve stabillikte, kısaca androidde son nokta budur, ayfonla kıyaslanmayacak tek alette budur, çünkü daha iyi, bu sefer htc işi kotarmış, inşallah geriside gelir...
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gilendi 5 yıl
bir fark yok 4.2.2 den
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Want to 5 yıl
Lg kadar androide destek veren firma görmedim. Optimus l5 Android 4.0 ile geldi 4.1 Ve 4.2 Güncellemesini aldı. Benim Kuzen Samsung S Advancesine 4.1 i daha yeni aldı :)
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s.volkan 5 yıl
Galaxy s4 kullanıyorum

94 uygulama var.

Ciddi söylüyorum takilmanin t si yok

ancak galaxy note kullanırken arkadaşın dedikleri tamamen dogru idi

samsungtan sogumustum resmen
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GetSomeRest 5 yıl
eski bluetooth versiyonlarına da bir yenilik getirir mi acaba
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mesincır 5 yıl
Ekim ayında Android 5.0 çıkacakmış

OpenGL 3d grafik ve DÜşük enerjili Bluetooth desteği gelecekmiş.
Ben doğrusu Android 7'yi beklemekten yanayım.
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DH Misafiri 5 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: ilker_xxx
Herhangi bir telefonun fanı olmadığım için objektif bir yorum yapmak istiyorum.
Arkadaş' ın iphone 5 de yüklü 100 küsür uygulama var. Tabi iphone 3gs den beri iphone kullanıyor ve market den bir şeyler ala ala bu kadar uygulama ve oyuna sahip olmuş, 100 küsür uygulama hali hazırda iphone 5 de kurulu ve telefon kasılmadan, kapanmadan, uygulamadan atmadan seri biçimde çalışıyor.
Başka bir arkadaşta da Samsung' un amiral gemisi bir telefonu var ve bana, şuna biraz oyun indir dedi. En kalitelisinden 5-6 oyun ve birazda uygulama indirdim. Yaklaşık 20 uygulama falan kurdum. Telefon kasılmaya başladı. Oyun oynarken, oyundan atma falan olmadı ama telefonda bir şeye tıkladı mı açmak için bekletiyor. Rehber de gezmek zulüm oldu. Asıl amacı telefon olan bir cihazın telefon rehberi nasıl kasılır anlamadım. Takıla takıla aşağı kayma başladı. Sık sık arka planda çalışanları kapatıyorum, telefonu açıp kapatıyorum ama ~20 uygulama kurduktan sonra bu kasılma geçmedi. Yağ gibi çalışan o amiral gemisi Telefonun stabilitesi kayboldu, yerine sanki başka bir işletim sistemi geldi.
Harbi harbi söylüyorum, her iki telefonun marketine hiç bulaşmadan, mağazadan alındığı gibi saf şekilde yan yana koyun. Android yüklü amiral gemisi telefon, IOS yüklü Iphone dan çok daha özelliğe sahip ve yağ gibi akarak stabil bir şekilde çalışıyor. Amiral gemisi android telefonun bilgisayardan farkı yok, hemen hemen her ihtiyacımızı karşılıyor.
Amma işletim sisteminin marketine girip birazcık oyun ve uygulama indireyim dediğiniz zaman, android yüklü amiral gemisi telefonda marketten para verip indirdiğinize bin pişman oluyorsunuz. 20 uygulamaya yaklaştı mı telefon kasım kasım kasılıyor, şişiyor meme yapıyor.
IOS yüklü telefon ise marketinden bir şey indirdi mi kasılmıyor. Dediğim gibi arkadaşın telefonda hali hazırda 100 küsür uygulama, oyun yüklü banamısın demiyor, ilk günkü hali gibi stabil bir biçimde yağ gibi kayarak çalışıyor. Amiral gemisi androidli bir telefona 100 küsür uygulama, oyun yüklesem ne olur acaba gerçekten merak ediyorum. Bilimsel araştırma olabilecek bir konu
Dediğim gibi her ikisi marketine bulaşılmadan saf halde kullanılınca, androidli telefon IOS lu telefonu parçalar, ona katlar, fark atar. Bilgisayar gibi mubarek, ama iş marketten bir şeyler indirip kullanmaya geldi mi, her şey değişiyor işte, biri çöküyor diğeri yoluna devam ediyor.
Sanırım biri açık kaynak işletim sistemi olmasının dezavantajı yaşarken diğeri kapalı kaynak işletim sistemi olmasının avantajını yaşıyor.
Ama yinede şuan ki Türkiye şartlarında android yüklü bir telefon almak daha mantıklı gibi geliyor.
Bu yazdıklarımda kimsenin kalbini kırma amacım yok, doğrudan yaşadıklarımı yazdım.
.............................................................................
bende tam bunu diycektim evet tamda bunu
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SHERQUAN 5 yıl
Hayatta en hakiki mürşit stabilitedir.
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trsr 5 yıl
google baktı millet tekellikten bıktı farklı işletim sistemleri denemeye başladı direk çevrimiçi oyun servisi koymuş :D
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kasim33 5 yıl
gozlerim agrdi ya bitti sonunda ama bisey anlamadim
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pudinkk 5 yıl
android 4.0.4 de gelen kameranın o efektlerini kaldırdılar ya ben bir şey demiyorum ne gerek var o kadar eğlenceli bir şeyi kaldırıyorsun.
o surat şekillerini değiştirdiğimiz büyük gözler ağız falan yaptığımız özelliği kaldırdılar
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