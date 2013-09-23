Android 4.4 mesaj ve çağrı ekranı ortaya çıktı





Android işletim sisteminin yeni sürümü 4.4 KitKat için bekleyiş sürerken, sürümden ilk görseller de gelmeye başladı.





Ekim ortalarında yayınlanması beklenen 4.4 sürümünde arayüz üzerinde önemli tasarım değişiklikleri olacağı anlaşılıyor. İnternete sızdırılan iki görselde mesajlaşma ve çağrı başlatma ekranları görülüyor.





Mesajlaşma uygulamasında bildirim çubuğunun yeşil olduğu görülürken, çağrı başlatma ekranında ise bildirim çubuğu mavi renkte. Muhtemelen farklı renk temaları seçmek mümkün olacak veya uygulamaya göre bildirim çubuğu renk değiştirecek.





Google'ın Android 4.4 sürümünde ne tür yenilikler sunacağı şimdilik tam olarak bilinmiyor. Ancak önümüzdeki haftalarda ayrıntılar netleşmeye başlayacaktır.

http://www.androidheadlines.com/2013/09/leak-redesigned-messaging-phone-apps-coming-android-4-4-kitkat.html