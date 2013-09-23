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Android 4.4 mesaj ve çağrı ekranı ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,1b
1
67
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Android 4.4 mesaj ve çağrı ekranı ortaya çıktı

Android işletim sisteminin yeni sürümü 4.4 KitKat için bekleyiş sürerken, sürümden ilk görseller de gelmeye başladı.

Ekim ortalarında yayınlanması beklenen 4.4 sürümünde arayüz üzerinde önemli tasarım değişiklikleri olacağı anlaşılıyor. İnternete sızdırılan iki görselde mesajlaşma ve çağrı başlatma ekranları görülüyor.

Mesajlaşma uygulamasında bildirim çubuğunun yeşil olduğu görülürken, çağrı başlatma ekranında ise bildirim çubuğu mavi renkte. Muhtemelen farklı renk temaları seçmek mümkün olacak veya uygulamaya göre bildirim çubuğu renk değiştirecek.

Google'ın Android 4.4 sürümünde ne tür yenilikler sunacağı şimdilik tam olarak bilinmiyor. Ancak önümüzdeki haftalarda ayrıntılar netleşmeye başlayacaktır. 

http://www.androidheadlines.com/2013/09/leak-redesigned-messaging-phone-apps-coming-android-4-4-kitkat.html Yorum Yaz
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bravez 6 yıl en beğenilen
Hyponsoinage
Orijinalden alıntı: S. Hawking İos ve Wp 8deki stabilitenin yarısı gelsin,yeter.
Bence ios 7 li iphone 4 ler gibi olmasin yeter.

Arkadaşım iPhone 4'ün çıkış tarihini bilmiyorsan söyleyeyim, 7 Haziran 2010. Galaxy S1 (evet, ilk galaxy s) çıkış tarihi ise 2010 Temmuz sonu.
Peki söyle bakalım şimdi, Samsung Galaxy S1'e kaç güncelleme verdi ve telefon şu anda kullanılabilir durumda mı? Peki iPhone 4? Tabii ki bir Galaxy S4 veya iPhone 5 stabilitesi beklememelisin ama gayet kullanılabilir durumda.
Burada 2010 yılında çıkmış ve tek çekirdek 800 mhz işlemcili (galaxy ACE de 800 mhz ama durum ortada..) bir telefondan bahsediyoruz. Bu kadar dayanabilmiş olması bile fazla...
Not: Galaxy ''Nexus'' ve iPad mini kullanıcısıyım ve iOS diyorum...
HyponsoinageOrijinalden alıntı: S. Hawking İos ve Wp 8deki stabilitenin yarısı gelsin,yeter.Bence ios 7 li iphone 4 ler gibi olmasin...
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3 Yanıt Yanıtla +11
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Kraaz 6 yıl bravez
bravez

Hyponsoinage

S. Hawking İos ve Wp 8deki stabilitenin yarısı gelsin,yeter.
Bence ios 7 li iphone 4 ler gibi olmasin yeter.

Arkadaşım iPhone 4'ün çıkış tarihini bilmiyorsan söyleyeyim, 7 Haziran 2010. Galaxy S1 (evet, ilk galaxy s) çıkış tarihi ise 2010 Temmuz sonu.
Peki söyle bakalım şimdi, Samsung Galaxy S1'e kaç güncelleme verdi ve telefon şu anda kullanılabilir durumda mı? Peki iPhone 4? Tabii ki bir Galaxy S4 veya iPhone 5 stabilitesi beklememelisin ama gayet kullanılabilir durumda.
Burada 2010 yılında çıkmış ve tek çekirdek 800 mhz işlemcili (galaxy ACE de 800 mhz ama durum ortada..) bir telefondan bahsediyoruz. Bu kadar dayanabilmiş olması bile fazla...
Not: Galaxy ''Nexus'' ve iPad mini kullanıcısıyım ve iOS diyorum...



Samsung galaxy s1 in, google nin updateleri ile ne alakası var ?

Samsung galaxy S1, Samsungun kendi malı , Update verip vermemesi Samsung un kararına kalmış bir şey.

Senin Galaxy Nexusun çıktığı eylül 2011 tarihten itibaren aldı mı bütün android güncellemeleri ? Aldı, 4.4 ü alacak mı ? Alacak.

Oldu da almadı , Geliştiriciler sayesinde , Custom rom cıkar mı ? Çıkar.

Örnek verdiğin İphone 4 bundan sonra alır mı güncelleme , artık almaz zannetmiyorum.

Sırf android işletim sistemi var diye Samsung un vermediği desteği , Google destek vermiyor diye anlatıp durmayın millete.

Google kendi Nexus serisi telefonlarına gayet destek veriyor.

Not: İphone 5 + Xiaomi Mi2s 32 gb kullanıcısıyım.
bravezHyponsoinageS. Hawking İos ve Wp 8deki stabilitenin yarısı gelsin,yeter.Bence ios 7 l...
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TurkishDrifter 6 yıl N. Chomsky
S. Hawking


Firaristt

S. Hawking
İos ve Wp 8deki stabilitenin yarısı gelsin,yeter.
Kullanmayı bilmeyip veya dandirik alet kullanıp kötü demek kolay. İmzamdaki konuya beklerim... Önce öğrenin, sonra uygulayın olmazsa sorununuzu dile getirin.

Lumia 520'deki akıcılık S4'te yok. Halen neden bahsediyorsun?

Gerçekten sıktınız artık S4 e de koyalım 10 tane kutudan oluşan renk değiştirme dışında hiçbir özelleştirme imkanı bulunmayan ui ı oda kasmaz..
S. HawkingFiraristtS. Hawkingİos ve Wp 8deki stabilitenin yarısı gelsin,yeter.
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
Beyler bu stabil dediğiniz şey nedir
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anl_clk 6 yıl
Samsung alip androide laf atmayin o 2000 TL verip aldiginiz S4 hic bir zaman bir galaxy nexus kadar stabil olmayacaktır
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anl_clk 6 yıl
Samsung alip androide laf atmayin o 2000 TL verip aldiginiz S4 hic bir zaman bir galaxy nexus kadar stabil olmayacaktır
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
Stabilite ne beyler
htc one kullaniyorum, bu androidde olmayan stabilite nedir biri aciklayabilir mi
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academica 6 yıl
Eh işte.
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bluebest 6 yıl
Bu ne çirkinliktir, şu android telefonlar doğru düzgün bir arayüze kavuşamayacaklar mı?
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CoMMaNDeRCX 6 yıl bluebest
bluebest

Bu ne çirkinliktir, şu android telefonlar doğru düzgün bir arayüze kavuşamayacaklar mı?

Yahu bu arama yüzünü kullanacak androidci sayısı belki bir milyonda birdir. Android apple gibi değil bunu kafanıza sokun hem sony htc lg samsungun kendi özel arayüzü var hemde girersin playstore a 500 tane dialer var birini yüklersin hatta iphone un kinin aynısını bile yüklersin Androidde kısıtlama yok herşeyi değiştirebilirsin.
Misal alttaki gibi

play.google.com/...
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Reddemon35 6 yıl
Google akillanip sanal makineden vaz geçip su dalvikten kurtulmadan olmaz bu is kabul edin kullandigimiz cihaz telefon ram 3 gb neden sisiyor da ondan daha 2 sane once pc ler 2 gb ti insaf google linux bu degil ne hale getirdiniz bu isi ya
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Reddemon35 6 yıl
Google akillanip sanal makineden vaz geçip su dalvikten kurtulmadan olmaz bu is kabul edin kullandigimiz cihaz telefon ram 3 gb neden sisiyor da ondan daha 2 sane once pc ler 2 gb ti insaf google linux bu degil ne hale getirdiniz bu isi ya
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SouL InvictuS 6 yıl
Hem iPhone 5 hem de nexus 4 kullanıyorum. Stabiliteden kastiniz ne önce onu belirtin tam olarak. Eski telefonlarim galaxy serisi telefonlardi ve sağolsun Samsung her bulduğu özelliği eklediği için telefon sisiyordu. Simdi 6 aydir nexus 4 kullanıyorum ve hizi inanılmaz. İPhone 5te gayet hizli ama herhangi bir widget ya da ozel efekt yok birakinda hizli olsun. Wp8 ise para israfi tamamen...
Android sistemini beğenmeyen telefonu çok basit isler için kullaniyordur...
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LilTunechi 6 yıl
Her android telelonunda aynı stabile yok o yüzden stabile yok diyorlar
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