Android 4.4 mesaj ve çağrı ekranı ortaya çıktı

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Android işletim sisteminin yeni sürümü 4.4 KitKat için bekleyiş sürerken, sürümden ilk görseller de gelmeye başladı.
Ekim ortalarında yayınlanması beklenen 4.4 sürümünde arayüz üzerinde önemli tasarım değişiklikleri olacağı anlaşılıyor. İnternete sızdırılan iki görselde mesajlaşma ve çağrı başlatma ekranları görülüyor.
Mesajlaşma uygulamasında bildirim çubuğunun yeşil olduğu görülürken, çağrı başlatma ekranında ise bildirim çubuğu mavi renkte. Muhtemelen farklı renk temaları seçmek mümkün olacak veya uygulamaya göre bildirim çubuğu renk değiştirecek.
Google'ın Android 4.4 sürümünde ne tür yenilikler sunacağı şimdilik tam olarak bilinmiyor. Ancak önümüzdeki haftalarda ayrıntılar netleşmeye başlayacaktır.
http://www.androidheadlines.com/2013/09/leak-redesigned-messaging-phone-apps-coming-android-4-4-kitkat.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Arkadaşım iPhone 4'ün çıkış tarihini bilmiyorsan söyleyeyim, 7 Haziran 2010. Galaxy S1 (evet, ilk galaxy s) çıkış tarihi ise 2010 Temmuz sonu.
Peki söyle bakalım şimdi, Samsung Galaxy S1'e kaç güncelleme verdi ve telefon şu anda kullanılabilir durumda mı? Peki iPhone 4? Tabii ki bir Galaxy S4 veya iPhone 5 stabilitesi beklememelisin ama gayet kullanılabilir durumda.
Burada 2010 yılında çıkmış ve tek çekirdek 800 mhz işlemcili (galaxy ACE de 800 mhz ama durum ortada..) bir telefondan bahsediyoruz. Bu kadar dayanabilmiş olması bile fazla...
Not: Galaxy ''Nexus'' ve iPad mini kullanıcısıyım ve iOS diyorum...
Samsung galaxy s1 in, google nin updateleri ile ne alakası var ?
Samsung galaxy S1, Samsungun kendi malı , Update verip vermemesi Samsung un kararına kalmış bir şey.
Senin Galaxy Nexusun çıktığı eylül 2011 tarihten itibaren aldı mı bütün android güncellemeleri ? Aldı, 4.4 ü alacak mı ? Alacak.
Oldu da almadı , Geliştiriciler sayesinde , Custom rom cıkar mı ? Çıkar.
Örnek verdiğin İphone 4 bundan sonra alır mı güncelleme , artık almaz zannetmiyorum.
Sırf android işletim sistemi var diye Samsung un vermediği desteği , Google destek vermiyor diye anlatıp durmayın millete.
Google kendi Nexus serisi telefonlarına gayet destek veriyor.
Not: İphone 5 + Xiaomi Mi2s 32 gb kullanıcısıyım.
Gerçekten sıktınız artık S4 e de koyalım 10 tane kutudan oluşan renk değiştirme dışında hiçbir özelleştirme imkanı bulunmayan ui ı oda kasmaz..