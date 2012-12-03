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Android Key Lime Pie sürüm ismi bir Google çalışanı tarafından doğrulandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Android işletim sisteminin ilk piyasaya çıkışından bugüne kadar geliştirilen sürümlerde Google, alfabetik sıraya göre bazı yiyecek isimleri kullanmayı tercih etmişti. Son olarak J harfi ile başlayan Jelly Bean sürümünden sonraki sürümün K harfi ile başlayan Key Lime Pie olacağı pek çok kaynak tarafından iddia edilmeye başlanmıştı.

Google tarafından şimdiye kadar resmi bir açıklama gelmese de bir Google çalışanının Google+ hesabında yayınladığı bir görsel, sonraki sürümün isminin Key Lime Pie olacağını destekliyor. 

Görselde robot evrimi şeklinde bir slogan kullanılırken, sırasıyla tüm sürümlerde isimleri kullanılan yiyecekler ile yeşil robotlar göze çarpıyor. Son robot ise elinde limonlu bir turta ile görülüyor. İlk robotun oldukça küçük olduğu, son robotun ise büyük ve mutlu olduğu dikkat çekiyor.

Manu Cornet adlı çalışan, görseli sadece eğlence amaçlı çizdiğini ve anlam yüklenmemesi gerektiğini belirtirken, yorumlara da açık olduğunu ifade etmeden geçmiyor.

Esasen Android 4.2 ile gelen sürümün Key Lime Pie olacağı ısrarla dile getirilse de Google, Jelly Bean isimlendirmesini devam ettirmişti. Bu kez Android 5.0 sürümünün Key Lime Pie olacağı şeklinde yorumlar yapılmaya başlanmıştı.

Key Lime Pie ile Android işletim sistemine hangi yenilikler gelecek şimdilik bilinmiyor. Ancak gelecek yıl ki Google I/O konferansında tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

https://plus.google.com/106154493978299996445/posts/Jtt3KMZm9rp Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ALBAY 6 yıl
Kusura bakmayında çok yavaşsınız.Adamlar sony xperia T üzerinde deneyip test bile yaptılar.22 Kasım haberi.

ceprobot.com/...

androidauthority.com/...
1 Yanıt Yanıtla
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aykut.. 6 yıl ALBAY
ALBAY

Kusura bakmayında çok yavaşsınız.Adamlar sony xperia T üzerinde deneyip test bile yaptılar.22 Kasım haberi.

ceprobot.com/...

androidauthority.com/...

forum.donanimhaber.com/...

selam
1 Yanıt Yanıtla
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Burak1916 6 yıl
googlenın sürümlere verdiği isim güzel oluyor hemde akılda kalıyor. jelly bean, ice cream, gingerbred... güzel...
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Raikirin 6 yıl
Jelly Bean'li robot ve Key Lime Pie'li robotun mutlulukları aynı, yoksa bu çok büyük bir güncelleme olmayacağın bir işareti mi
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Bukalemun 6 yıl
1 çirkin
3 aptal
4 kusuyor
5 kızgın - öfkeli
6 kimse gördümü bilmiyorum ( yazık oldu - büyük hüsran bence )
7 yi de ellerine bulaştırdı DONANIM üreticileri.......
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The@Thing 6 yıl
Artık androidden bıktım arkadaş bir sürümü alamadan diğeri çıkıp geliyor.İphone kullanıyorken ne güzeldi.Ama ondanda bıktım
sıra WP'de.
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yumyjikk 6 yıl
Yedi yedi en son tatlısını yiyo robot,ama Gingerbread sürümnde cok hırcın bir bakısı var robotun :)
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talerk 6 yıl
Sürümleri verime benzetilmesi olmamış beyler
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Amedra 6 yıl
Hep tatlı isimler yahu.
Yalnız bunun telaffuzu biraz zor gibi. Hani söyleniliyor söylenilmesine de Jelly Bean gibi iki heceli olsaymış daha iyi olurmuş.
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Krone 6 yıl
Cok hizli
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