Android Key Lime Pie sürüm ismi bir Google çalışanı tarafından doğrulandı





Android işletim sisteminin ilk piyasaya çıkışından bugüne kadar geliştirilen sürümlerde Google, alfabetik sıraya göre bazı yiyecek isimleri kullanmayı tercih etmişti. Son olarak J harfi ile başlayan Jelly Bean sürümünden sonraki sürümün K harfi ile başlayan Key Lime Pie olacağı pek çok kaynak tarafından iddia edilmeye başlanmıştı.





Google tarafından şimdiye kadar resmi bir açıklama gelmese de bir Google çalışanının Google+ hesabında yayınladığı bir görsel, sonraki sürümün isminin Key Lime Pie olacağını destekliyor.





Görselde robot evrimi şeklinde bir slogan kullanılırken, sırasıyla tüm sürümlerde isimleri kullanılan yiyecekler ile yeşil robotlar göze çarpıyor. Son robot ise elinde limonlu bir turta ile görülüyor. İlk robotun oldukça küçük olduğu, son robotun ise büyük ve mutlu olduğu dikkat çekiyor.





Manu Cornet adlı çalışan, görseli sadece eğlence amaçlı çizdiğini ve anlam yüklenmemesi gerektiğini belirtirken, yorumlara da açık olduğunu ifade etmeden geçmiyor.





Esasen Android 4.2 ile gelen sürümün Key Lime Pie olacağı ısrarla dile getirilse de Google, Jelly Bean isimlendirmesini devam ettirmişti. Bu kez Android 5.0 sürümünün Key Lime Pie olacağı şeklinde yorumlar yapılmaya başlanmıştı.





Key Lime Pie ile Android işletim sistemine hangi yenilikler gelecek şimdilik bilinmiyor. Ancak gelecek yıl ki Google I/O konferansında tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

https://plus.google.com/106154493978299996445/posts/Jtt3KMZm9rp