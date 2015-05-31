Android M ile apk dosyaları microSD kartlara taşınabilecek

Enerji tüketimi ve verimli çalışma gibi endişeler nedeniyle Android işletim sisteminde yerleşik olarak uygulamaların hafıza kartına taşınması desteklenmiyor ve bazı üreticilerin kendi çözümleri mevcut. Ancak Android M ile işler değişiyor.





Bu konuda uzun süredir kullanıcı eleştirilerine maruz kalan Google, Android M ile birlikte Adoptable Storage Devices programını başlatıyor. Program ile uygulama verileri ve kurulum dosyaları hafıza kartına taşınabilecek.





Ancak özel bir program olması dolayısıyla farklı yaklaşımlar mevcut. Örneğin uygulamaların taşınabilmesi için geliştiricilerin de programa katılmış olması gerekiyor. Aksi takdirde bu mümkün olmuyor.





Kullanılan hafıza kartı dahili depolama olarak kullanılmak üzere formatlanıyor ve şifreleniyor. Bu yüzden karttaki veriler başka herhangi bir cihazda okunamıyor. Kart çıkarıldığında uygulama da durduruluyor ve yeniden kartın takılması veya uygulamanın ana belleğe kurulması gerekiyor.





Adoptable Storage Devices programı ekstra olarak USB belleklere de uygulanabilecek. Böylece aynı hafıza kartı gibi kullanıcı büyük verileri belleğe taşıyabilecek. Ancak sürekli cihaza bir bellek takmak kullanışlı olmayacağı için bu daha çok Android TV ve konsolları için geçerli olacak. Özellik hali hazırda Android M önizleme sürümünde mevcut durumda.

http://www.phonearena.com/news/Android-M-will-finally-allow-users-to-move-app-data-and-APKs-to-microSD-cards_id69858