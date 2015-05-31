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Android M ile apk dosyaları microSD kartlara taşınabilecek

3 yıl
4b
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17
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android M ile apk dosyaları microSD kartlara taşınabilecek

Enerji tüketimi ve verimli çalışma gibi endişeler nedeniyle Android işletim sisteminde yerleşik olarak uygulamaların hafıza kartına taşınması desteklenmiyor ve bazı üreticilerin kendi çözümleri mevcut. Ancak Android M ile işler değişiyor. 

Bu konuda uzun süredir kullanıcı eleştirilerine maruz kalan Google, Android M ile birlikte Adoptable Storage Devices programını başlatıyor. Program ile uygulama verileri ve kurulum dosyaları hafıza kartına taşınabilecek. 

Ancak özel bir program olması dolayısıyla farklı yaklaşımlar mevcut. Örneğin uygulamaların taşınabilmesi için geliştiricilerin de programa katılmış olması gerekiyor. Aksi takdirde bu mümkün olmuyor. 

Kullanılan hafıza kartı dahili depolama olarak kullanılmak üzere formatlanıyor ve şifreleniyor. Bu yüzden karttaki veriler başka herhangi bir cihazda okunamıyor. Kart çıkarıldığında uygulama da durduruluyor ve yeniden kartın takılması veya uygulamanın ana belleğe kurulması gerekiyor. 

Adoptable Storage Devices programı ekstra olarak USB belleklere de uygulanabilecek. Böylece aynı hafıza kartı gibi kullanıcı büyük verileri belleğe taşıyabilecek. Ancak sürekli cihaza bir bellek takmak kullanışlı olmayacağı için bu daha çok Android TV ve konsolları için geçerli olacak. Özellik hali hazırda Android M önizleme sürümünde mevcut durumda. 

http://www.phonearena.com/news/Android-M-will-finally-allow-users-to-move-app-data-and-APKs-to-microSD-cards_id69858 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Free WiLL 3 yıl
foldermount gözünü seveyim zamanında satın almıştım adam senelerdir her android sürümüne uyarlamaya devam ediyor. Ha hafıza kartını da istediğim yerde kullanabiliyorum :P
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arifakinti 3 yıl
Foldermount ve xposed sagolsun. Size muhtaç bırakmıyor bizi. Mortal combat x ve aspahlt 8 i tek hafıza kartına taşıdım. 3.1 gb yer açıldı sadece
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lido 3 yıl
Bu haberden sonra samsungun seneye s7 de tekrar hafıza kartı desteğine döneceğini düşünüyorum
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destroy00 3 yıl
Zaten taşınıyo samsungta
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conqueror21 3 yıl
Taktigimiz hafiza kartını dahili bellek gibi kullanabilceksek güzel bi gelisme
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kesbi 3 yıl
4.1de vardı ne güzel. Symbian gibi kartamı kurayım, dahili depolamaya mı kurayım diye sorsa ya. Hala symbianın i harfindeki nokta kadar olamadılar. Şarjı bitse bile uyanıp alarmı çalardı ama şimdikiler kapattınmı ölü.
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JrMaster 3 yıl
Çıkartılıp tekrar takıldığında uygulamayı tekrardan kurmak sıkıntı.. madem şifreledin tekrar takıldığında kullanılmaya devam et :) usb otg takarım diyen arkadaş sen o belleği çıkarttığında yeniden kurulup yapma kısmını görmezden gelmişsin sanırım.
1 Yanıt Yanıtla +1
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shadowtr 3 yıl JrMaster
Cümleyi hızlıca okuyup geçmişsiniz sanırım, yeniden kurmak diye bir şey yok.

Kart çıkarıldığında uygulama da durduruluyor ve yeniden kartın takılması veya uygulamanın ana belleğe kurulması gerekiyor.
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V4LKyR 3 yıl
Neyse ki USB OTG diye büyük bir nimet var, alırım 64 GB'lik flash belleği, OTG olarak kullanırım, kafam rahat olur.
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interwap 3 yıl
GM Discovery 4GB modeli kullanırken bu problemden bıktırmıştı. MicroSD dahil 3 hafıza var ve microSD hariç bir tanesi dolu olsa problem problem problem. OnePlus'ta tek hafıza var ve böyle dertler yok. Hafıza dolduysa dolmuştur.
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doctor_bey 3 yıl
Elimde Samsung Galaxy Trend Plus var ve her gün o yetersiz bellek yazısını görmekten bıktım. Tamam bu cihaza gelmeyecek Android M, ama bari başkaları yaşamasın benim yaşadıklarımı, siz 5mb'lik bir uygulamayı bile kuramamak nedir bilir misiniz?
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superwera 3 yıl
Guzel gelisme ama 4.1 deki programsiz olsaymis daha iyiymis kulagi tersten dolasipta oyle tutuyorlar.
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