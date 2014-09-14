Android One cihazlarının özellikleri detaylanıyor





Yarın itibariyle Google'ın Hindistan'da düzenleyeceği etkinlikte resmen başlayacak olan Android One programı öncesinde cihazın ne tür bir donanım sunacağı internette paylaşıldı.





Ülkenin en büyük perakende zinciri Flipkart sitesinde ortaya çıkan model Spice Android One Dream UNO Mi-498 gibi oldukça uzun bir isme sahip ve programın ilk ürünlerinden birisi olacak.





Beklendiği üzere model 4 çekirdekli 1.3GHz saat hızında çalışan MediaTek yongasetinden gücünü alıyor. Mayıs ayında Google'ın Android One programı için MediaTek ile ortaklığa gideceği gündeme gelmişti. MediaTek'in en büyük dezavantajı olan güncelleme desteği ise Google'ın çabaları ile giderilecek. Zira Android One aynı Nexus gibi hızlı sürüm güncellemesi sözü veriyor.





Giriş seviyesi bir akıllı telefondan bekleneceği üzere modelde 4.5 inçlik 480x800 piksel çözünürlükte ekran, 1GB RAM, 4GB artırılabilir depolama kapasitesi, 5MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, 1700mAh gücünde batarya, çift SIM desteği ve Android 4.4.4 işletim sistemi şeklinde diğe özellikler mevcut. Modelin fiyatı ise 115$.





Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Android One programının amacı giriş seviyesinde üreticilerin ne tür bir donanım kullanacağına referans göstermek ve bir standart yakalamak. Ayrıca bu seviyede pek rastlanmayan güncelleme desteği de vermek.

Android One programı aslında giriş seviyesini adeta istila eden ve eski sürümlerle piyasaya çıkan Çinli akıllı telefonların önünü kesmeyi amaçlıyor. Böylece giriş seviyesinde de en son Android sürümleri kullanılacak ve bölünmüşlüğün etkisi azaltılacak. Yarın ki etkinlikte buna benzer pek çok modelin tanıtılması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Flipkart-accidentally-posts-listing-for-Android-One-phone-in-advance-of-Mondays-event_id60674