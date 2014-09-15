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Android One programı resmen başladı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Android One programı resmen başladı

Google'ın giriş seviyesi Android akıllı telefon segmentine bir çeki düzen vermek amacıyla geçtiğimiz Mayıs ayında duyurduğu Android One programı bugün Hindistan'da yapılan etkinlikle resmen başladı.

Programın ilk üç ürünü Karbonn, Micromax ve Spice üreticilerinden geldi. Cihazlar Google'ın kuralları gereği benzer donanımlar taşıyor ve tasarım tarafında birbirinden ayrılıyor. Cihazlar ülkede farklı promosyonlarla satılacak. 

Cihazlar Micromax Canvas A1, Karbonn Sparkle V ve Spice Dream Uno isimlerini taşıyor. Bu ay üç büyük perakendecide satışlar başlayacakken, Ekim sonunda da diğer perakendecilere ürünler gönderilecek. 

Cihazlarda 4.5 inçlik 480x854 piksel çözünürlükte ekran, 4 çekirdekli 1.3Ghz saat hızında çalışan MediaTek yongaseti, 1GB RAM, çift SIM desteği, microSD kart yuvası, ön ve arka kameralar, Android 4.4 işletim sistemi şeklinde özellikler ortak. Modelin fiyatı ise 105$ olarak belirlenmiş. 

Android One programı önümüzdeki dönemde Güney Asya, Filipinler, Endonezya ve Bangladeş ülkelerine de gidecek. Ayrıca Asus, Alcatel, Acer, HTC, Lenovo, Panasonic, Intex, Lava, Xolo ve Qualcomm da programa katılacak ve cihaz sayısı da artacak.  

http://www.digitaltrends.com/mobile/android-one-launches-india/ Yorum Yaz
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okan_cehapelioglu 4 yıl
fiyat yinede pahalı
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1BilimAdamı 4 yıl
Düşük özellikli android cihazlara one güncelemesi verilse keşke iyi olurdu.Google bazı gereksiz uygulamalarını kaldırıp cihazı hızlandırırdık
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system_25 4 yıl
Vergiler çok can yakar
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mendocino_610 4 yıl
güle güle firefox os :)
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Guaire 4 yıl
Fiyatın 70-80$ civarında olması lazım.
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xmasx 4 yıl
Anlasilan Google çinli firmaların tek tek belini kıracak.
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Mr. Jingles 4 yıl
Nihayet orta seviyede beklenilen Nexus standardı sağlanmış olacak. Cihazlar hem hızlı hem stabil hem de güncel kalacak. Google biraz geç de kalmış olsa orta segmenti çeki düzene sokması Android'i çöplüğe döndüren irili ufaklı birçok üreticinin satışlarına darbe vuracaktır.
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paldov 4 yıl
google su fimalqrina bir ayar versede, aptal aptal programlarla arayuzu sisirtmese.

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genesis1 4 yıl
Mediatek işlemcili yeni cihazlar geliyor
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Görmebak 4 yıl
Google düşük fiyat konusunda çinlilerden bile daha ucuz fiyata cihaz yaptırtmış
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Lightr 4 yıl
Ucuz olmazsa bi özelliği kalmaz
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aniceman 4 yıl
androidteki aradığım kan. one konsepti tutarsa, giriş seviyesinin yanısıra orta ve belki üst segmentte de güncellemelerinin google tarafından verildiği farklı markalardan one modelleri görebiliriz.
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Rajeesh 4 yıl
vestelin sene 2014 hala 512mbramli telefon çıkarmasını savunan arkadaşlar gördü mü acaba bunu? google bile en ucuz telefon segmentine koymuyor artık 512mb ram
OMO YERLU MALI
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