Android One programı resmen başladı





Google'ın giriş seviyesi Android akıllı telefon segmentine bir çeki düzen vermek amacıyla geçtiğimiz Mayıs ayında duyurduğu Android One programı bugün Hindistan'da yapılan etkinlikle resmen başladı.





Programın ilk üç ürünü Karbonn, Micromax ve Spice üreticilerinden geldi. Cihazlar Google'ın kuralları gereği benzer donanımlar taşıyor ve tasarım tarafında birbirinden ayrılıyor. Cihazlar ülkede farklı promosyonlarla satılacak.





Cihazlar Micromax Canvas A1, Karbonn Sparkle V ve Spice Dream Uno isimlerini taşıyor. Bu ay üç büyük perakendecide satışlar başlayacakken, Ekim sonunda da diğer perakendecilere ürünler gönderilecek.





Cihazlarda 4.5 inçlik 480x854 piksel çözünürlükte ekran, 4 çekirdekli 1.3Ghz saat hızında çalışan MediaTek yongaseti, 1GB RAM, çift SIM desteği, microSD kart yuvası, ön ve arka kameralar, Android 4.4 işletim sistemi şeklinde özellikler ortak. Modelin fiyatı ise 105$ olarak belirlenmiş.





Android One programı önümüzdeki dönemde Güney Asya, Filipinler, Endonezya ve Bangladeş ülkelerine de gidecek. Ayrıca Asus, Alcatel, Acer, HTC, Lenovo, Panasonic, Intex, Lava, Xolo ve Qualcomm da programa katılacak ve cihaz sayısı da artacak.

http://www.digitaltrends.com/mobile/android-one-launches-india/