Android cihazlar için ücretsiz bokeh / alan derinliği similatörü

Uzun zamandır standart internet tarayıcıları üzerinden kullanılabilen bokeh/ alan derinliği similatörü Bokeh simulator/DOF calculator, Android cihazlar için de kullanıma sunuldu.

Ücretsiz yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Bokeh simulator/DOF calculator, temel olarak kişilerin seçtikleri odak uzaklığı, diyafram değeri ve üretici marka seçimine göre elde edeceği alan derinliğini ya da bokeh'i (Fotoğrafların net alan haricinde kalan bölümlerine verilen isim) simule etmesine imkan tanıyor. Nispeten basit bir arayüz ve etkili görselleştirme desteğiyle gelen uygulama, model seçimine kadar birçok özeleştirme seçeneği de sunuyor ve bütün değişiklikleri anlık olarak gözler önüne seriyor.

Bokeh simulator/DOF calculator uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://petapixel.com/2015/05/02/the-online-depth-of-field-simulator-is-now-available-as-a-free-android-app/