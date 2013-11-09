Android dünyasının en hızlı akıllı telefonu yıl sona ermeden satışa çıkıyor

Google'dan transfer ettiği Android işletim sisteminin üst düzey yöneticilerinden Hugo Barra ile sükse yapan Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, son sürprizine hazırlanıyor. Şirkete yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Xiaomi, Android dünyasının en hızlı telefonu olacak Mi3'ü, Aralık ayında piyasaya sürecek üstelik 3G WCDMA destekli uluslararası versiyonu ile birlikte. Xiaomi Mi3'ü özel yapan, Qualcomm'un Snapdragon 800 çözümüne sahip olması. Şimdi burada bazılarının aklına Snapdragon 800 işlemcili pek çok akıllı telefon piyasada satılıyor, bu telefon nasıl özel olabilir sorusu gelebilir ama şeytan ayrıntılarda gizli!

LG G2, Sony Xperia Z1 ve Galaxy Note 3'ün LTE versiyonu gibi cihazlarda, Qualcomm'un 8974 kodlu Snapdragon 800 versiyonuna yer verilirken, Xiaomi'nin Mi3 modelinde ise 8974AB versiyonu Snapdragon 800 işlemcisine yer veriliyor. Standart Snapdragon 800 işlemcisi 2.2GHz çekirdek hızına, 450MHz Adreno 330 GPU hızına, 800MHz DDR3 frekansına ve 320MHz ISP hızına sahipken, Xiaomi Mi3'ün kullandığı Snapdragon 8974AB işlemcisi ise 2.3GHz çekirdek hızına, 550MHz Adreno 330 GPU hızına, 933MHz bellek frekansına ve 465MHz ISP hızına sahip. İşte tüm bu değerler ile Mi3, Android dünyasının en hızlı telefonu olmayı başarıyor. 5-inç Full HD ekrana sahip olan ve 2GB RAM ile gelen Xiaomi Mi3'e, 3050mAh büyüklüğünde pil eşlik ediyor. 8.1mm kalınlığında ve 145 gram ağırlığında olan telefon, Sony Exmor RS sensör tabanlı 13MP çözünürlüğünde kamera ile geliyor. Bakalım Hugo Barra önderliğindeki Xiaomi Global ekibi Mi3 modelini dünya çapında satışa sunacak mı, bunu bekleyip göreceğiz.