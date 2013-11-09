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Android dünyasının en hızlı akıllı telefonu yıl sona ermeden satışa çıkıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,4b
1
54
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Android dünyasının en hızlı akıllı telefonu yıl sona ermeden satışa çıkıyor
Google'dan transfer ettiği Android işletim sisteminin üst düzey yöneticilerinden Hugo Barra ile sükse yapan Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, son sürprizine hazırlanıyor. Şirkete yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Xiaomi, Android dünyasının en hızlı telefonu olacak Mi3'ü, Aralık ayında piyasaya sürecek üstelik 3G WCDMA destekli uluslararası versiyonu ile birlikte. Xiaomi Mi3'ü özel yapan, Qualcomm'un Snapdragon 800 çözümüne sahip olması. Şimdi burada bazılarının aklına Snapdragon 800 işlemcili pek çok akıllı telefon piyasada satılıyor, bu telefon nasıl özel olabilir sorusu gelebilir ama şeytan ayrıntılarda gizli!
LG G2, Sony Xperia Z1 ve  Galaxy Note 3'ün LTE versiyonu gibi cihazlarda, Qualcomm'un 8974 kodlu Snapdragon 800 versiyonuna yer verilirken, Xiaomi'nin Mi3 modelinde ise 8974AB versiyonu Snapdragon 800 işlemcisine yer veriliyor. Standart Snapdragon 800 işlemcisi 2.2GHz çekirdek hızına, 450MHz Adreno 330 GPU hızına, 800MHz DDR3 frekansına ve 320MHz ISP hızına sahipken, Xiaomi Mi3'ün kullandığı Snapdragon 8974AB işlemcisi ise 2.3GHz çekirdek hızına, 550MHz Adreno 330 GPU hızına, 933MHz bellek frekansına ve 465MHz ISP hızına sahip. İşte tüm bu değerler ile Mi3, Android dünyasının en hızlı telefonu olmayı başarıyor. 5-inç Full HD ekrana sahip olan ve 2GB RAM ile gelen Xiaomi Mi3'e, 3050mAh büyüklüğünde pil eşlik ediyor. 8.1mm kalınlığında ve 145 gram ağırlığında olan telefon, Sony Exmor RS sensör tabanlı 13MP çözünürlüğünde kamera ile geliyor.  Bakalım Hugo Barra önderliğindeki Xiaomi Global ekibi Mi3 modelini dünya çapında satışa sunacak mı, bunu bekleyip göreceğiz. 

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makaramasuko 6 yıl en beğenilen Vash The Stampede
Vash The Stampede
darknesss45
Snapdragon 800 işlemcili pek çok akıllı telefon
piyasada satılıyor, bu telefon nasıl özel olabilir sorusu gelebilir, ama
şeytan ayrıntılarda gizli!. Soyle sacma sapan samimi yazma cabalariniz cok gereksiz, az resmiyet olsun uslubunuzda ayrica unlemden sonra nokta koyamassiniz

ünlemden sonra nokta koyulmaz. cümle bitmeden paragraf yapılmaz. cümle sonuna nokta konur.
bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu...

Cümleler büyük harfle başlar.
Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu...
Vash The Stampededarknesss45Snapdragon 800 işlemcili pek çok akıllı telefonpiyasada satılıyor, bu telefon nasıl özel...
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1 Yanıt Yanıtla +28
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fx57 6 yıl teutara
teutara

Merhaba,

Bu telefon bir süredir satışta değil mi zaten?

gsmarena.com/...

Hatta satış rekoru kırdığını bile yazmışsınız,?

donanimhaber.com/...

Merhaba,

Xiaomi Mi3'ün iki versiyonu bulunuyor. Sizin linkini verdiğiniz versiyon Tegra 4'lü olanı, bu habere konu olan ise Snapdragon 800 8974AB olanı.

Teşekkürler.
teutaraMerhaba,Bu telefon bir süredir satışta değil mi zaten?gsmarena.com/...Hatta satış rek...
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senersongur 6 yıl
327 dolardan satılıyor yurtdışında.

General Mobile yada başka bir firma anlaşıp getirse keşke. 999 TL'den acayip satar. GM Discovery'i geride bırakır valla.
327 dolardan satılıyor yurtdışında.General Mobile yada başka bir firma anlaşıp getirse keşke. 999 TL'den acayip satar. GM Discovery'i geride bırakır ...
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DH Misafiri 6 yıl
Xiaomi global düşünüyorsa LTE yani 4G'li bir telefon üretmeli. 3G/WCDMA her hangi bir akıllı telefon için ön koşul. Yeni trend 4G'li ürünler. Acaba Xiaomi'nin 4G için bir çalışması varmı ?
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alaz1903 6 yıl
Tasarım olarak yandaki tuşlara varıncaya kadar Lumia serisini bariz andırıyor. On numara cihaz olmuş o ayrı.
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inexo 6 yıl alaz1903
alaz1903
Tasarım olarak yandaki tuşlara varıncaya kadar Lumia serisini bariz andırıyor. On numara cihaz olmuş o ayrı.

tasarımda lumiaya on basar
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Batuist 6 yıl
telefon çok şık görünüyor..
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musa_unsal2005 6 yıl
Ya bu çin'in nüfusu yüzünden bu telefonlar dışarıya çıkamıyor. Adamlar zaten orda sattıklarıyla ihya oluyorlar. Düşünsenize onlarında casper telefonlar neden çine gelmiyor diye düşündüğünü :DD
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Master_Evil 6 yıl
alt tarafı çok uzatmışlar tasarım olarak
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acer_sahibi77 6 yıl musa_unsal2005
Allah senden razı olsun hiç güleceğim yoktu. Dediğın çok doğru heriflerin piyasa o kadar büyükki yurtdışını düşünemiyorlar bile veya düşünseler bile yetiştiremiyorlar herhalde. Hugo Barra'nın Xiaomi'ye geçişini çoğu yabancı site çinli firmanın dünyaya açılacağı sinyali olarak yorumlamıştı. Umarım planlamalarında Türkiye'miz de vardır. Ben Çine giden biri olursa getirtmeyi düşünüyorum. Gerçekten çok güzel bir telefon. Mi2 ve mi2s kullanıcıları telefonlarından çok memnun, MIUI arayüzü kullanlar da çok memnun. Yanlış hatırlamıyorsam her Cuma güncelleme yayınlıyor insanlar.
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redwolf0 6 yıl
COK fifi NOKİA LUMİA 1520 :)))
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JoeyBane 6 yıl
Alternatif yollarla Türkiye'ye gelecektir.
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PeerNet* 6 yıl
Güzel telefon olmuş
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okan_cehapelioglu 6 yıl
teknoloji sitesinde takıldığımız halde teknoloji özürlüler o kadar cokkive cin modeli kalitesizdir o yaggg diyenler gelmiş hemen şu telefonu apple yapsa 5 bin liradan satardı bu telefon diger tüm android telefonlardan daha kaliteli ekranı sharp kamerası sony cmos f2 lens 13 mp bataryası 64 gb 400 dolar ve arkasında miui ekibi var miui room yüklemiyen görselliğini bilmeyen yorum yapmış yok 999 liradan gelse yok n9 kopyası olmuş gib aşağılar moda girmiş siz apple'a samasunga binlerce lira bayılmaya devam edin bırakın bu tür cihazlarıda biz kullanalım
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Guhong01 6 yıl
makaramasuko
Vash The Stampede
darknesss45Snapdragon 800 işlemcili pek çok akıllı telefonpiyasada satılıyor, bu telefon nasıl özel olabilir sorusu gelebilir, amaşeytan ayrıntılarda gizli!. Soyle sacma sapan samimi yazma cabalariniz cok gereksiz, az resmiyet olsun uslubunuzda ayrica unlemden sonra nokta koyamassiniz
ünlemden sonra nokta koyulmaz. cümle bitmeden paragraf yapılmaz. cümle sonuna nokta konur. bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu...
Cümleler büyük harfle başlar. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu...

Paragrafların başında boşluk bırakılır, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu...
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neoAyhan 6 yıl
mi3 ün 2 versiyonu var. ilk çıkan model tegra 4 lü versiyon arkadaşım.snapdragon 800 çıkmadı henüz. haber doğru
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Brky 6 yıl
:D Şimdi samsung, bu işlemciyi içeren bi tel. üretir. Merak etmeyin.
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