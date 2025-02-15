Xiaomi 15 Ultra'nın global lansman tarihi onaylandı

Xiaomi, merakla beklenen amiral gemisi Xiaomi 15 serisinin global lansmanını 2 Mart 2025 tarihinde MWC Barselona'da gerçekleştireceğini resmen duyurdu. Serinin en dikkat çekici modeli olan Xiaomi 15 Ultra, özellikle fotoğrafçılık yetenekleriyle ön plana çıkıyor.

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Xiaomi 15 Ultra'nın global lansmanı, 2 Mart'ta gerçekleşecek: İşte beklenen özellikler

1 inçlik Sony LYT-900 birincil sensör ve 4.3x optik zoom özellikli 200MP periskop telefoto lens ile donatılan Xiaomi 15 Ultra'nın dörtlü kamera sistemi, 50MP Samsung JN5 ultra geniş lens ve 50MP Sony IMX858 3x telefoto lens ile tamamlanıyor. Xiaomi CEO'su Lei Jun'un paylaştığı örnek fotoğraflar ise özellikle gece çekimlerinde Ultra modelinin gösterdiği performansı gözler önüne seriyor.

Donanım özellikleri açısından da üst düzey bir deneyim sunan Xiaomi 15 Ultra, 120 Hz yenileme hızına sahip 6.73 inç boyutunda 2K çözünürlüklü LTPO AMOLED ekranla geliyor. Cihazın kalbinde yer alan Snapdragon 8 Elite yonga seti ise en zorlu uygulamalarda bile güçlü bir performans sunuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi 15 Ultra, global pazarda 16GB RAM ile gelecek ve kullanıcılara 512GB veya 1TB depolama seçenekleri sunacak. Renk seçenekleri arasında klasik siyah, zarif beyaz ve şık gümüş bulunuyor. Standart Xiaomi 15 modelinde ise 12GB RAM ve 512GB'a kadar depolama seçeneği mevcut.

Global pazara sunulacak versiyonda 5.410 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Her ne kadar Çin pazarındaki 6.000 mAh'lik versiyona göre daha düşük bir kapasite sunsa da, 90W kablolu ve 80W kablosuz şarj desteği sayesinde hızlı şarj konusunda kullanıcıları memnun edecek. Cihaz ayrıca IP68/69 sertifikasıyla toz ve suya karşı üst düzey koruma sunuyor.

Son olarak fiyatlandırma konusunda ise geçmiş sızıntılara göre Xiaomi 15 Ultra'nın 512GB depolama seçeneğine sahip versiyonu Avrupa pazarında 1.499 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Standart Xiaomi 15 modeli ise 512GB depolama seçeneğiyle 1.099 Euro'dan satışa çıkacak.

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