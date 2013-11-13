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Android dünyasının en hızlısı Vivo Xplay 3S olabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Android dünyasının en hızlısı Vivo Xplay 3S olabilir

Qualcomm'un Snapdragon yongaseti yelpazesindeki en üst seviye olan Snapdragon 800 yongaseti serisinde, 8974AB versiyonu özellikleri itibariyle Android dünyasının en hızlı yongaseti olarak dikkat çekiyor.

Bu versiyonda 2.3GHz çekirdek hızı, 550MHz grafik birimi hızı, 933MHz bellek frekansı ve 465MHz ISP hızı bulunuyor. Sektörden gelen bilgiler Xiaomi Mi3 modelinin 3G versiyonunun 8974AB yongaseti ile piyasaya sürüleceğini belirtiyor. 

Bu bakımdan Xiaomi Mi3 modelinin Android dünyasının en hızlısı olması beklenirken, Vivo'nun dünyanın ilk 2K ekranlı akıllı telefonu Xplay 3S bu ünvanı elde edebilir. Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre Vivo Xplay 3S modeli Aralık ayı olmadan piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Modelde yine rakibi gibi 8974AB yongaseti yer alıyor. 

Xplay 3S modelinde dikkat çeken diğer bir özellik ise 3GB RAM ile gelecek olması. Bu da Galaxy Note 3 modelinden sonra bu RAM miktarına sahip ikinci akıllı telefon olacağı anlamına geliyor. Modelde 5.5/5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran yer alırken, CS8422 ve OPA2604 çift ses şifreleme yongası ile 3000mAh batarya mevcut.

Android dünyasının en hızlısı olma yarışında bu kez iki Çinli üreticinin yarışına şahit olacağız. Bu yarış Çinli üreticilerin teknoloji dünyasında geldikleri noktayı göz önüne serme açısından da önem taşıyor. 

http://www.gizmochina.com/2013/11/12/vivo-xplay-3s-will-sports-with-3gb-of-ram/ Yorum Yaz
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kjhg 6 yıl en beğenilen
Al o çözünürlüğü g** tövbe tövbe ya, illa cinnet geçirtecekler insana!..
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18XET01 6 yıl
O değil adamlar 2K Ekranlı S800 kullanan telefonu En hızlı android ilan ettiler ya la..
Abi, Note 3 LTE diye bi versiyon varmış duydunuz mu aynı özelliklerde FHD ekran taşıyormuş 2K değil. Veya Xperia Z1Mini var 720P ekranda adreno 330 taşıyan. Nereye hızlı ya, Adreno 330 nasıl beslesin 2K çözünürlüğü. En net telefonu olabilir ama kesinlikle en hızlısı değil.
O değil adamlar 2K Ekranlı S800 kullanan telefonu En hızlı android ilan ettiler ya la..Abi, Note 3 LTE diye bi versiyon varmış duydunuz mu aynı özelliklerde...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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fatsa52 6 yıl
Burdan çıkardığım sonuç, gençler çince öğrenin!
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Nurish60 6 yıl
Android'in içine sı***lar vallaya.
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darkaura 6 yıl
haymatloshan
Pil konusunda da bir güzellik yapsalar artık,gerçekten ekran ve işlemci dışında gelişen bir şey yok.

esnek katlanabilir karbon nano tub batarya yaptilar. yakin gelecekde katlanabilir ekranlarla cok farkli cihazlar gelebilir
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Guest-25CF1EFB4 6 yıl
Satın alabilme gücüne ve olanaklarına sahip olamadıktan sonra ben ne yapayım bu ürünü. Bu ülkede böyle vergi, gümrük ve işsizlik varken biz daha çook "öyle uzaktan uzaktan hiç konuşmadan(kavuşmadan)" şarkısını dilimize dolarız...
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Nokia Specialist 6 yıl
Benim pc FHD değil, bismillah
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haymatloshan 6 yıl
Pil konusunda da bir güzellik yapsalar artık,gerçekten ekran ve işlemci dışında gelişen bir şey yok.
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AdamsınDrogba 6 yıl
Arkadaşlar yapıcak birşey yok bu firmalar tamamen milleti kaziklamak için böyle ekranlar kullaniyor.Yapmamiz gereken almayın! Her ne olursa olsun kişisel tepki koyun ve ve almayın.
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Godolphin 6 yıl
Buna ios yükleyeceksin tadından yenmez..
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Marquis-de-Sade. 6 yıl
18XET01

O değil adamlar 2K Ekranlı S800 kullanan telefonu En hızlı android ilan ettiler ya la..Abi, Note 3 LTE diye bi versiyon varmış duydunuz mu aynı özelliklerde FHD ekran taşıyormuş 2K değil. Veya Xperia Z1Mini var 720P ekranda adreno 330 taşıyan. Nereye hızlı ya, Adreno 330 nasıl beslesin 2K çözünürlüğü. En net telefonu olabilir ama kesinlikle en hızlısı değil.


Sana kalsa hızlı olsun diye 360x240 ekrana S800 koysunlar. Haberde üst seviye telefonlar arasında donanım olarak en hızlısından bahsedilmiş. Ekran çözünürlüğü her ne kadar yavaşlatsa da. Ayrıca S800 diye nitelendirmeyin işlemciyi. S800'ün 5 farklı versiyonu var ve haberde bahsedilen en son çıkan 8974AB. Adreno 330'da standart versiyonundan çok daha hızlı 450mhz-550mhz %20-25 civarında hız artışı var. Arttırılan çözünürlükte 2 katı yani 2160p değil 1440p. Rahat rahat götürür bu telefonu bu işlemci.
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cceviz 6 yıl
yav şu donanımlara 720p ekrana koyun da şu telefonları bir rahatlasın hatta uçurun. her yeni versiyonda sırf şu ekran çözünürlüğü sevdasına telefonların performansı gıdım gıdım yükseliyor.
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Dreamparks 6 yıl
Şuan için 720p ekrana 3gb ram, S800 işlemci koysunlar 5 sene başka telefona bakmam.
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