Android dünyasının en hızlısı Vivo Xplay 3S olabilir





Qualcomm'un Snapdragon yongaseti yelpazesindeki en üst seviye olan Snapdragon 800 yongaseti serisinde, 8974AB versiyonu özellikleri itibariyle Android dünyasının en hızlı yongaseti olarak dikkat çekiyor.





Bu versiyonda 2.3GHz çekirdek hızı, 550MHz grafik birimi hızı, 933MHz bellek frekansı ve 465MHz ISP hızı bulunuyor. Sektörden gelen bilgiler Xiaomi Mi3 modelinin 3G versiyonunun 8974AB yongaseti ile piyasaya sürüleceğini belirtiyor.





Bu bakımdan Xiaomi Mi3 modelinin Android dünyasının en hızlısı olması beklenirken, Vivo'nun dünyanın ilk 2K ekranlı akıllı telefonu Xplay 3S bu ünvanı elde edebilir. Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre Vivo Xplay 3S modeli Aralık ayı olmadan piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Modelde yine rakibi gibi 8974AB yongaseti yer alıyor.





Xplay 3S modelinde dikkat çeken diğer bir özellik ise 3GB RAM ile gelecek olması. Bu da Galaxy Note 3 modelinden sonra bu RAM miktarına sahip ikinci akıllı telefon olacağı anlamına geliyor. Modelde 5.5/5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran yer alırken, CS8422 ve OPA2604 çift ses şifreleme yongası ile 3000mAh batarya mevcut.





Android dünyasının en hızlısı olma yarışında bu kez iki Çinli üreticinin yarışına şahit olacağız. Bu yarış Çinli üreticilerin teknoloji dünyasında geldikleri noktayı göz önüne serme açısından da önem taşıyor.

http://www.gizmochina.com/2013/11/12/vivo-xplay-3s-will-sports-with-3gb-of-ram/