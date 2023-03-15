Samsung Galaxy A14 ve A24 Türkiye'de satışta! İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung, kısa süre önce Galaxy A14 ve A24 telefonlarını tanıttı. Bu telefonların ilk 5G modeli, ardından 4G modeli tanıtıldı. Şirket, şimdi Türkiye kullanıcılarının da beklediği telefonları tanıttı ve satışa çıkardı. Galaxy A14 ve Galaxy A24 özellikleri ile neler sunuyor, fiyatları ne kadar? görelim.

Samsung Galaxy A14 fiyatı

Samsung Galaxy A14, Türkiye’de 4GB RAM, 64GB ve 128GB depolama alanı seçeneğiyle satışta. Samsung Galaxy A14 başlangıç fiyatı; 6000 TL. 4GB RAM 128GB depolama alanlı modelin fiyatı ise; 6500 TL.

Serinin bir diğer üyesi Galaxy A24 ise önümüzdeki aylarda Türkiye pazarında yer alacak. Dolayısıyla Samsung Galaxy A24 Türkiye fiyatı henüz belli değil. Galaxy A24 yurtdışı fiyatı; 220 dolar civarında. (Türkiye fiyatı açıklanınca içeriğimiz güncellenecektir.)

Samsung Galaxy A14 özellikleri

Tam Boyutta Gör Gümüş, siyah, açık yeşil renkleriyle karşımıza çıkan Samsung Galaxy A14, sekiz çekirdekli Exynos 850 işlemciden güç alıyor. Türkiye’de 4GB RAM ve 128GB depolama alanı (microSD kart ile 1TB’a kadar genişletme) seçeneği bulunan telefon, Samsung’un Sonsuz V olarak adlandırdığı 6.6 inç PLS LCD panel, 1080 x 2408 çözünürlük ve 60Hz yenileme hızını destekliyor. Öne bakan kamera 13MP. Arkada 50MP birincil, 5MP ultra geniş, 2MP makro olmak üzere üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor.

Galaxy A14, USB-C bağlantı noktası üzerinden 15W hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryaya sahip. Çift SIM desteği sunan telefon, One UI 5.1 ile özelleştirilen Android 13 işletim sistemiyle geliyor.

Samsung Galaxy A24 özellikleri

Samsung Galaxy A24 modeli, açık yeşil, siyah ve gri renk seçenekleriyle karşımızda. Galaxy A24 modelinde MediaTek’in Helio G99 işlemcisi bulunuyor. Türkiye’de 6GB RAM ve 128GB depolama alanı (microSD kart ile 1TB’a kadar genişletme) seçeneğiyle satılan telefon, Samsung’un Sonsuz U olarak isimlendirdiği 6.5 inç Super AMOLED ekran, FHD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızını destekliyor. Telefonun selfie kamerası ve arka kamera kurulumu Galaxy A14 modeliyle aynı.

Galaxy A24 modeli 5000 mAh bataryadan güç alıyor ancak daha hızlı şarj oluyor. Bu model, USB-C bağlantı noktası üzerinden 25W hızlı şarjı desteği sunuyor. Çift SIM kullanımını destekleyen telefon, Samsung’un One UI 5.1 arayüzünü taşıyan Android 13 işletim sistemiyle geliyor.

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Samsung Galaxy A14 teknik özellikleri

Ekran: 6.6 inç, FHD+, 60Hz, LCD

6.6 inç, FHD+, 60Hz, LCD İşlemci: Exynos 850 (8nm)

Exynos 850 (8nm) Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama: 64GB, 128GB (+1TB hafıza kartıyla)

64GB, 128GB (+1TB hafıza kartıyla) Arka kamera: 50MP ana (f/1.8), 5MP ultra geniş açı (f/2.2), 2MP makro (f/2.4)

50MP ana (f/1.8), 5MP ultra geniş açı (f/2.2), 2MP makro (f/2.4) Ön kamera: 13MP (f/2.2)

13MP (f/2.2) Batarya: 5000 mAh (15W hızlı şarj)

5000 mAh (15W hızlı şarj) Biyometrik: Yan parmak izi tarayıcı

Yan parmak izi tarayıcı Renkler: Gümüş, Siyah, Açık yeşil

Samsung Galaxy A24 özellikleri

Ekran: 6.5 inç, FHD+, 90Hz, Super AMOLED

6.5 inç, FHD+, 90Hz, Super AMOLED İşlemci: MTK 3789 (G99) 6nm

MTK 3789 (G99) 6nm Bellek: 6 GB RAM

GB RAM Depolama: 128GB (+1TB hafıza kartıyla)

128GB (+1TB hafıza kartıyla) Arka kamera: 50MP ana (f/1.8), 5MP ultra geniş açı (f/2.2), 2MP makro (f/2.4)

50MP ana (f/1.8), 5MP ultra geniş açı (f/2.2), 2MP makro (f/2.4) Ön kamera: 13MP (f/2.2)

13MP (f/2.2) Batarya: 5000 mAh (25W hızlı şarj)

5000 mAh (25W hızlı şarj) Biyometrik: Yan parmak izi tarayıcı

Yan parmak izi tarayıcı Renkler: Gri, Siyah, Açık yeşil

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Samsung Galaxy A14 & A24 özellikleri ve fiyatı