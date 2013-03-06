Android için Instagram güncellendi

100 milyondan fazla kullanıcısıyla internetin en popüler fotoğraf paylaşım sitelerinden biri olan Instagram'ın Android platformundaki uygulaması 3.4.4 sürümüne güncellendi.

Android Honeycomb kullanıcılarının mutlaka yüklemesi tavsiye edilen güncelleme, içerdiği önemli sorun iyileştirmeleriyle uygulamanın Honeycomb ile uyumluluğunu arttırarak daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.

Android 2.2 ve üzeri tüm işletim sistemine sahip cihazlarla uyumlu olan Android için Instagram'ın Google Play'deki sayfasına buradan ulaşabilir ve uygulamanın son sürümünü yükleyebilirsiniz.