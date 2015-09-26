Android işletim sistemi BlackBerry Priv/Venice'nin reklamları dönmeye başladı

BlackBerry'nin tarihinde ilk kez farklı bir işletim sistemine yer vereceği yeni akıllı telefonu BlackBerry Venice veya yeni adıyla BlackBerry Priv, bizzat firmanın patronu tarafından da doğrulandı ve ilk reklamları görünmeye başladı.





İngilizce gizlilik anlamına gelen Privacy kelimesinin ilk 4 harfini isim olarak benimseyen BlackBerry Priv, kullanıcı güvenliğini ilk planda tutan bir akıllı telefon olacak. BES 12 Cloud güvenlik çözümünü kullanması beklenen cihaz muhtemelen bireysel ve kurumsal uygulamaların birbirinden ayrıldığı iki farklı ana ekran sunacak. Bu ana ekranlar hiçbir şekilde birbiri ile etkileşimde bulunmayacak ve bireysel taraftan kurumsal taraftaki uygulamalara erişim mümkün olmayacak.





Tasarım anlamında da BlackBerry Priv önemli yenilikler taşıyor. İki kenardan kavisli 5.4 inçlik ekrana sahip olan model Galaxy S6 Edge serisinden sonra bu tasarıma sahip üçüncü akıllı telefon olacak. BlackBerry'nin bu ekranı hangi firmadan tedarik ettiği ise bilinmiyor.





Kızaklı bir klavyeye sahip olan modelde 2K ekran, 6 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 808 yongaseti, 18MP çözünürlüğünde OIS destekli arka kamera, 3GB RAM gibi özelliklerin yer alacağı iddia ediliyor. Model Kasım ayında tanıtılacak ve global olarak piyasaya sürülecek.

http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-ad-turns-Priv-leak-into-positive-publicity-no-more-new-BB10-handsets_id74078