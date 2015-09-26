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Android işletim sistemi BlackBerry Priv/Venice'nin reklamları dönmeye başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
9,7b
1
32
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Android işletim sistemi BlackBerry Priv/Venice'nin reklamları dönmeye başladı

BlackBerry'nin tarihinde ilk kez farklı bir işletim sistemine yer vereceği yeni akıllı telefonu BlackBerry Venice veya yeni adıyla BlackBerry Priv, bizzat firmanın patronu tarafından da doğrulandı ve ilk reklamları görünmeye başladı. 

İngilizce gizlilik anlamına gelen Privacy kelimesinin ilk 4 harfini isim olarak benimseyen BlackBerry Priv, kullanıcı güvenliğini ilk planda tutan bir akıllı telefon olacak. BES 12 Cloud güvenlik çözümünü kullanması beklenen cihaz muhtemelen bireysel ve kurumsal uygulamaların birbirinden ayrıldığı iki farklı ana ekran sunacak. Bu ana ekranlar hiçbir şekilde birbiri ile etkileşimde bulunmayacak ve bireysel taraftan kurumsal taraftaki uygulamalara erişim mümkün olmayacak. 

Tasarım anlamında da BlackBerry Priv önemli yenilikler taşıyor. İki kenardan kavisli 5.4 inçlik ekrana sahip olan model Galaxy S6 Edge serisinden sonra bu tasarıma sahip üçüncü akıllı telefon olacak. BlackBerry'nin bu ekranı hangi firmadan tedarik ettiği ise bilinmiyor. 

Kızaklı bir klavyeye sahip olan modelde 2K ekran, 6 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 808 yongaseti, 18MP çözünürlüğünde OIS destekli arka kamera, 3GB RAM gibi özelliklerin yer alacağı iddia ediliyor. Model Kasım ayında tanıtılacak ve global olarak piyasaya sürülecek.  
Android işletim sistemi BlackBerry Priv/Venice'nin reklamları dönmeye başladı
 

http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-ad-turns-Priv-leak-into-positive-publicity-no-more-new-BB10-handsets_id74078 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
khytr89 4 yıl en beğenilen
Max 2000 olursa tutulma ihtimali yuksek.. bir cilginlik yapip 1750 derlerse bu sefer stok yetisremeyecegi icin musteri kaybederse kaybeder :D ancak abartip 2500 3000 isterse sonu yine ayni..

s6 edge ve knox a iyi bir rakip geldi.. fiyat politikasi ve kasa kalitesi de iyi olursa s serisi dususe gececek ve blackberry tekrar soz sahibi olucaktir ;)
Max 2000 olursa tutulma ihtimali yuksek.. bir cilginlik yapip 1750 derlerse bu sefer stok yetisremeyecegi icin musteri kaybederse kaybeder :D ancak abartip 250...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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KRAMURAT 4 yıl
yakışır BlackBerry'e
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User Friendly 4 yıl
Androide güvenlik, stabilite ve tarz geliyor...

BlackBerry hub ve kısmi dokunmatik-fiziksel klavye kullanmak hoşunuza gidebilir..



Androide güvenlik, stabilite ve tarz geliyor...BlackBerry hub ve kısmi dokunmatik-fiziksel klavye kullanmak hoşunuza gidebilir..
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inexo 4 yıl
altta gereksiz boşluk iyi olmamış
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User Friendly 4 yıl inexo
inexo

altta gereksiz boşluk iyi olmamış

alt taraf komple hoparlör dostum, olmuş yani
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THUGGER 4 yıl
İyimis.
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Patren 4 yıl
bakarım apple kaptırdığı pazar payını tekrar alcakmı
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senersongur 4 yıl
Bu iyi haber.

Umarım yakında Apple da Android'e geçer.
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Qonrul 4 yıl
inşallah güzel bir cihaz çıkar. androidi blackberryde deneyim etmek isterdim
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Elsa 4 yıl
Bence 4000 gibi bir fiyattan turkiyeye gelir 2000e gelirse eşe dosta alırım(hele dolar bu kadar uçukken)
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fuckulteli 4 yıl
Satış fiyatının hayal kırıklığı olacağını düşünüyorum.
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kadirirdem 4 yıl
ben tasarımı çok beğendim merak ettiğim bir model çıksın bakalım neler olacak....
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1BilimAdamı 4 yıl
Tasarım güzel sadece kurumsal alanda değilde son tüketicidede başarılı olacağını düşünüyorum.Yalnız keşkin tasarımı biraz daha yumuşatmaları lazım
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khytr89 4 yıl en beğenilen
Max 2000 olursa tutulma ihtimali yuksek.. bir cilginlik yapip 1750 derlerse bu sefer stok yetisremeyecegi icin musteri kaybederse kaybeder :D ancak abartip 2500 3000 isterse sonu yine ayni..

s6 edge ve knox a iyi bir rakip geldi.. fiyat politikasi ve kasa kalitesi de iyi olursa s serisi dususe gececek ve blackberry tekrar soz sahibi olucaktir ;)
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Chandler_Bing 4 yıl khytr89
khytr89
Max 2000 olursa tutulma ihtimali yuksek.. bir cilginlik yapip 1750 derlerse bu sefer stok yetisremeyecegi icin musteri kaybederse kaybeder :D ancak abartip 2500 3000 isterse sonu yine ayni..

s6 edge ve knox a iyi bir rakip geldi.. fiyat politikasi ve kasa kalitesi de iyi olursa s serisi dususe gececek ve blackberry tekrar soz sahibi olucaktir ;)

Samsungun en dandik ürünü bu telefondan kat ve kat fazla satar


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307kd 4 yıl khytr89
khytr89
Max 2000 olursa tutulma ihtimali yuksek.. bir cilginlik yapip 1750 derlerse bu sefer stok yetisremeyecegi icin musteri kaybederse kaybeder :D ancak abartip 2500 3000 isterse sonu yine ayni..

s6 edge ve knox a iyi bir rakip geldi.. fiyat politikasi ve kasa kalitesi de iyi olursa s serisi dususe gececek ve blackberry tekrar soz sahibi olucaktir ;)

Turkiyede tek ithalatci var ve bunu 3500 den asagi satmaz ilk ciktiginda. Passport bile hala 2000TL nin uzerinde. Ustelik servis hizmetleri cok ama cok kotu.

Tuslu klavye hakikaten dokunmatikten kat be kat daha iyi. Fakat BlackBerry bence Android ile kendi bacagina Sıkıyor. Suna harcanan arge parasini marketine harcasaydi zaten alir basini giderdi bu kadar kaliteli ve stabil BlackBerry 10 isletim sistemi ile. Buyuk hata yapiyorlar. 10.3.2 ile zaten android uygulamalarinin acilis hizi da ayni donanimdaki bir android telefonla ayni oldu yapmalari gereken google playstore daki uygulamalari kendi marketine dogru cekmeye calismak olmaliydi.
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