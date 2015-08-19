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Android işletim sistemli BlackBerry Venice Kasım ayında geliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,7b
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21
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android işletim sistemli BlackBerry Venice Kasım ayında geliyor

Bir süredir BlackBerry'nin Android işletim sistemi üzerinde çalışan bir akıllı telefon geliştirdiği sürekli gündeme geliyor. Güvenliğin ön planda tutulacağı bu yeni akıllı telefon artık kesinleşmeye başladı.

Evleaks tarafından sağlanan bilgilere göre BlackBerry Venice isimli yeni akıllı telefon Kasım ayında piyasaya sürülecek. Ancak eskisi gibi modellerini geniş bir dağıtım kanalına çıkarmayan BlackBerry, ilk etapta 4 büyük ABD operatörü ile satışa başlayacak. 

BlackBerry hali hazırda BB 10 işletim sisteminde Amazon Appstore üzerinden Android uygulamalarının indirilmesini ve kurulmasını sağlıyordu. Bu bakımdan firmanın tecrübesi mevcut. Ancak ilk kez firma farklı bir işletim sistemi üzerine kendi telefonunu bina edecek. 

BlackBerry Venice modelinin hangi Android sürümünü kullanacağı bilinmiyor ancak akla ilk gelen Android 6.0 Marshmallow. BlackBerry tam anlamıyla güvenli bir ortam oluşturduklarında Androidli cihaz üretebileceklerini belirtmişti. Bu bakımdan kullanıcının kişisel arayüzü ile kurumun özel arayüzünü güvenli bir şekilde birbirinden ayıran bir konsept kullanması muhtemel. 

İddialara göre 5.4 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte kavisli ekrana sahip olan BlackBerry Venice, 6 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 808 yongasetinden gücünü alıyor. 18MP çözünürlüğünde OIS destekli arka kameraya sahip modelde 3B RAM bulunuyor.  

https://twitter.com/evleaks/status/633863396807458816 Yorum Yaz
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sorceress 4 yıl en beğenilen
MinPayne
Bina edecek nasıl bir cümledir?

Bina; yalnızca içerisinde odaların bulunduğu bir yapı anlamına gelmez. Türkçe düşündüğünüz gibi sade ve basit bir dil değildir.
MinPayneBina edecek nasıl bir cümledir?Bina; yalnızca içerisinde odaların bulunduğu bir yapı anlamına gelmez. Türkçe düşündüğünüz gibi...
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DH Misafiri 4 yıl
İşi ve kaliteyi bilen alır bilmeyen Mahmut paşaya naş....
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Esat1993can 4 yıl
yazılım konusunda deneyimi ve kalitesi olan bir marka ilk kez android cihaz üretiyor nasıl bir iş çıkar bilmem ama bu işi tutturursa mevcut android kullanan markalar korkulu rüyalar geçirebilir xd
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Smile Man 4 yıl
Tutmaz
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zingfth 4 yıl
Hani bu telefon çift işletim sistemli olacaktı ?SAdece androıdmı ben tam anlamadım ??
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DH Misafiri 4 yıl
Hangi android versiyonu ile gelecek bilinmiyor diyorsunuz ama yukarıda koyduğunuz fotoda lolipop var
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istanbul24 4 yıl
Günaydın Blackberry. Gerçi tutar bunada 2.500 TL fiyat çekerler biz iş adamı telefonuyuz diye. Adamlar bu yüzden battılar hala akıllanmadılar.
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kadirirdem 4 yıl
iyi bir fiyatla girerse belki tutar ama yüksekten girerse satmaz.....
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RioDeJaneiro 4 yıl
Kısıtlamalı bir android telefon ne kadar donanımı iyi olsada bi yerden sonra kullanıcıyı boğar
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sorceress 4 yıl en beğenilen
MinPayne
Bina edecek nasıl bir cümledir?

Bina; yalnızca içerisinde odaların bulunduğu bir yapı anlamına gelmez. Türkçe düşündüğünüz gibi sade ve basit bir dil değildir.
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OverClocK1ng 4 yıl
Blackberry, malzeme kalitesini kaliteli kullanıyor. Arkadaşımda 8MP kameralı bir modeli vardı. Şahane video falan çekiyordu. Eğer bunda da öyle kaliteli donanımlar kullanırlarsa, kamerası da öyle kaliteli olursa, G4 e falan rakip olur.
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Guest-F8946C419 4 yıl
"Bina edecek" nasıl bir cümledir?
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meego 4 yıl
geçti Bor'un pazarı sür eşeği Niğde'ye
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elektrosenol 4 yıl
Blackberry bu dandroid işini bırakmalı bence. Android ' in bu kadar üzerine düşeceklerine kendi yazılımlarının üzerine düşseler şimdiye çok daha iyi noktalara gelmişlerdi. Son çıkardıkları sürümlerde kendi yazılımlarından ziyade android yazılımlar stabil çalışıyor, böyle bir saçmalık söz konusu. Firmanın silkelenip kendisine bir çeki düzen vermesi gerekli. Özellikle şu zamanda.

EDİT : Forumu dandroid fanboyları basmış , şaşırmadım.
Ne kadarda çok seviyorsunuz sizi böylesine fişleyen , oyuncak işletim isteminden farkı olmayan , arka planda ne halt yediği belirsiz, real time multitasking bile yapamayan, 2 ay sonra en kuvvetli donanımlarda bile kasım kasım kasılmaya başlayan işletim sistemini.
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Microsoft Specialist 4 yıl meego
meego

geçti Bor'un pazarı sür eşeği Niğde'ye

Başını da ekleyin hocam
Selvi gibi umutlar döndü birer iğdeye

Edit: bu arada blackberry benim için artık çöp. Androide geçmeyeceklerdi.
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