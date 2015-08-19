Android işletim sistemli BlackBerry Venice Kasım ayında geliyor

Bir süredir BlackBerry'nin Android işletim sistemi üzerinde çalışan bir akıllı telefon geliştirdiği sürekli gündeme geliyor. Güvenliğin ön planda tutulacağı bu yeni akıllı telefon artık kesinleşmeye başladı.





Evleaks tarafından sağlanan bilgilere göre BlackBerry Venice isimli yeni akıllı telefon Kasım ayında piyasaya sürülecek. Ancak eskisi gibi modellerini geniş bir dağıtım kanalına çıkarmayan BlackBerry, ilk etapta 4 büyük ABD operatörü ile satışa başlayacak.





BlackBerry hali hazırda BB 10 işletim sisteminde Amazon Appstore üzerinden Android uygulamalarının indirilmesini ve kurulmasını sağlıyordu. Bu bakımdan firmanın tecrübesi mevcut. Ancak ilk kez firma farklı bir işletim sistemi üzerine kendi telefonunu bina edecek.





BlackBerry Venice modelinin hangi Android sürümünü kullanacağı bilinmiyor ancak akla ilk gelen Android 6.0 Marshmallow. BlackBerry tam anlamıyla güvenli bir ortam oluşturduklarında Androidli cihaz üretebileceklerini belirtmişti. Bu bakımdan kullanıcının kişisel arayüzü ile kurumun özel arayüzünü güvenli bir şekilde birbirinden ayıran bir konsept kullanması muhtemel.





İddialara göre 5.4 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte kavisli ekrana sahip olan BlackBerry Venice, 6 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 808 yongasetinden gücünü alıyor. 18MP çözünürlüğünde OIS destekli arka kameraya sahip modelde 3B RAM bulunuyor.

https://twitter.com/evleaks/status/633863396807458816