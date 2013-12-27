Android işletim sistemli Galaxy NX, Ocak ayında ülkemizde satışa çıkıyor





Samsung'un Galaxy Camera adlı dijital fotoğraf makinesinden sonra Android işletim sistemine yer verdiği ikinci kamera olan Galaxy NX, Ocak ayı itibariyle ülkemizde satışa sunulacak.





Dijital fotoğraf makinelerinde devamlı internete bağlı olmak ve paylaşımda bulunmak artık tüketici tarafından da ilgi görmeye başladı. Samsung'un aynasız değiştirilebilir lensli dijital fotoğraf makinesi olan Galaxy NX, yüksek optik performansının yanında 3G bağlantısı ve Android tabanlı uygulamaları ile paylaşımda bulunmayı kolaylaştırıyor.





Galaxy NX modeline 1.6GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemci güç veriyor. 4.8 inçlik HD çözünürlükte dokunmatik LCD ekranı ile Android 4.2 işletim sisteminin tüm imkanlarından faydalanmanız mümkün.





2GB RAM ile sistem desteklenirken, 16GB dahili depolama kapasitesi SD/SDHC/SDXC kartlar ile 64GB daha artırılabiliyor. Cihazda 20.3MP çözünürlükte APS-C boyutunda CMOS sensör yer alıyor. Melez otomatik netleme sistemi, maksimum 1/6000 enstantane hızı, DRIMe IV görüntü işlemcisi ve saniyede 8.6 kare seri çekim hızı gibi özellikler mevcut.





Bağlantı özellikleri açısından ise cihaz WiFi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, 3G özelliklerini barındırıyor. GPS, GLONASS (A-GPS) desteklerinin de unutulmadığı fotoğraf makinesi, ekstra olarak ivmeölçer, pusula, jiroskop ve yakınlık sensörü ile üst seviye kullanıcı deneyimi sağlayabiliyor.





Galaxy NX, 136.5 x 101.2 x 25.7mm boyut ve batarya hariç 410 gram, 4360 mAh batarya dahil 495 gram ağırlık değerleriyle karşımıza çıkıyor.

Video tarafında cihaz FULL HD 25 kare/saniye çekim imkanı verirken, 31 farklı Akıllı Mod (Smart Mode) sayesinde kullanıcılar, bulundukları çevre için en uygun ayarları seçebiliyor ya da yeni ve sanatsal görüntüler yakalayabiliyor. Samsung'un 45mm 2D/3D lensleri ile True 3D Creator sayesinde üç boyutlu fotoğraf ve videolar çekmek de mümkün hale geliyor.





Bunun yanında dünyanın farklı yerlerindeki fotoğrafçıların çektikleri görüntülerden oluşan devasa bir kütüphaneye erişim imkanı sunan Fotoğraf Tavsiyesi, belirli kriterlere göre fotoğraflarınızı sıralayan Fotoğraf Albümü, iki farklı kareyi birleştirebilen Çoklu Pozlama, 5 saniyeye kadar ardışık çekilen fotoğrafları birbirine bağlıyan ve hareketli bir GIF dosyasına dönüştüren Animated Photo, resimlere ses ekleyen Sesli Çekim, en sık kullanılan uygulamaları ya da makine modlarını kolayca ayarlamanızı sağlayan Fotoğraf Makinesi Stüdyosu yine Galaxy NX ile sunulan özellikler arasında.