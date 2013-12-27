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Android işletim sistemli Galaxy NX, Ocak ayında ülkemizde satışa çıkıyor

5 yıl
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31
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Android işletim sistemli Galaxy NX, Ocak ayında ülkemizde satışa çıkıyor

Samsung'un Galaxy Camera adlı dijital fotoğraf makinesinden sonra Android işletim sistemine yer verdiği ikinci kamera olan Galaxy NX, Ocak ayı itibariyle ülkemizde satışa sunulacak.

Dijital fotoğraf makinelerinde devamlı internete bağlı olmak ve paylaşımda bulunmak artık tüketici tarafından da ilgi görmeye başladı. Samsung'un aynasız değiştirilebilir lensli dijital fotoğraf makinesi olan Galaxy NX, yüksek optik performansının yanında 3G bağlantısı ve Android tabanlı uygulamaları ile paylaşımda bulunmayı kolaylaştırıyor. 

Galaxy NX modeline 1.6GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemci güç veriyor. 4.8 inçlik HD çözünürlükte dokunmatik LCD ekranı ile Android 4.2 işletim sisteminin tüm imkanlarından faydalanmanız mümkün.

2GB RAM ile sistem desteklenirken, 16GB dahili depolama kapasitesi SD/SDHC/SDXC kartlar ile 64GB daha artırılabiliyor. Cihazda 20.3MP çözünürlükte APS-C boyutunda CMOS sensör yer alıyor. Melez otomatik netleme sistemi, maksimum 1/6000 enstantane hızı, DRIMe IV görüntü işlemcisi ve saniyede 8.6 kare seri çekim hızı gibi özellikler mevcut.

Bağlantı özellikleri açısından ise cihaz WiFi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, 3G özelliklerini barındırıyor. GPS, GLONASS (A-GPS) desteklerinin de unutulmadığı fotoğraf makinesi, ekstra olarak ivmeölçer, pusula, jiroskop ve yakınlık sensörü ile üst seviye kullanıcı deneyimi sağlayabiliyor.

Galaxy NX, 136.5 x 101.2 x 25.7mm boyut ve batarya hariç 410 gram, 4360 mAh batarya dahil 495 gram ağırlık değerleriyle karşımıza çıkıyor.
Video tarafında cihaz FULL HD 25 kare/saniye çekim imkanı verirken, 31 farklı Akıllı Mod (Smart Mode) sayesinde kullanıcılar, bulundukları çevre için en uygun ayarları seçebiliyor ya da yeni ve sanatsal görüntüler yakalayabiliyor. Samsung'un 45mm 2D/3D lensleri ile True 3D Creator sayesinde üç boyutlu fotoğraf ve videolar çekmek de mümkün hale geliyor. 

Bunun yanında dünyanın farklı yerlerindeki fotoğrafçıların çektikleri görüntülerden oluşan devasa bir kütüphaneye erişim imkanı sunan Fotoğraf Tavsiyesi, belirli kriterlere göre fotoğraflarınızı sıralayan Fotoğraf Albümü, iki farklı kareyi birleştirebilen Çoklu Pozlama, 5 saniyeye kadar ardışık çekilen fotoğrafları birbirine bağlıyan ve hareketli bir GIF dosyasına dönüştüren Animated Photo, resimlere ses ekleyen Sesli Çekim, en sık kullanılan uygulamaları ya da makine modlarını kolayca ayarlamanızı sağlayan Fotoğraf Makinesi Stüdyosu yine Galaxy NX ile sunulan özellikler arasında. 

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seven44 5 yıl en beğenilen
pöç
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emrerkan 5 yıl
Bu fiyata nikon d800 body alınır. Ne yapayım şarj emen android çakma dslr'yi.
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çekomastik 5 yıl
O degilde body biraz büyük değil mi? Bilmemkaç inç süper amoled ekranı sıgdıracaz diye mark3 kadar body yapmışlar, gülsem mi ağlasam mı bildmedim.
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webdh 5 yıl
Ç
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Emre Kocakaya 5 yıl
Canon,Nikon gibi fotograf ustadi makineler ve lensler dururken gidip cicili bicili su dandik makineye o kadar para sayacagim,Yemezler Samsung.
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ozeba 5 yıl
Bi zamanlar dalga gecmek icin yazmistim mp3 calan dslr cikartsinlar diye adamlar ciddiye almis:) profesyonel kullanici icin hicbir anlami olmayan, amator kullanici icinse suslu bir oyuncak anlamina gelen bir makine. Bunun kullanmayacagim ozelliklerine para verinceye kadar daha iyi bir dslr alip dinamik araligi-iso performansi vs daha iyi bir makine alirim.
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dschannel 5 yıl
Kardeşim dlsr makinanın ciddiyenin içine etmişsiniz
dslr de android mi olur kardeşim ya
normal makinada neysede
bunu niye alsın ki insanlar nikon,canon varken kardeşim
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kakarikikiri 5 yıl
2 ay sonra kasılmaya başlayacak bir kamera, illaki birileri çıkar satın alır ama fotografçılıkla uğraşan biri buna para vermez diye düşünüyorum. hele hele markII yi o fiyattan alabiliyorken dönüp bakmam bile bu alete, nikon, sony,pentax,olmypus tarafındaki ürünleri söylemiyorum bile. ayrıca samsung un lensleride ayrı bir muamma, çekici bir tarafını göremedim ürünün.
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1OOOOOO 5 yıl
20.3 mp mi? Nokia bile 41 mp telefon yapıyor samsung batmış.
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omerfa 5 yıl
gereksiz. Zaten üst seviye ceplerde bu özellikte
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DH Misafiri 5 yıl
Bi bitmediniz allahın çürük elmaları sizi :D
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DH Misafiri 5 yıl
Sony a7 alınır o paraya full frame sensörlü...
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DH Misafiri 5 yıl
Sony a7 alınır o paraya full frame uada s4 +WİFİLİ BİR NEX
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