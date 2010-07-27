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Android kullanıcılar için Google Maps uygulamasının yeni sürümü "mekanlar" güncellemesiyle geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,4b
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7
Mobil Uygulamalar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google, Android platformu için Google Maps uygulamasında places (mekanlar) güncellemesi yaptı. Bu güncellemeyi içeren 4.4 sürüm numaralı yeni Google Maps versiyonunda, "places" ikonu geliyor ve kullanıcılar bu ikonu kullanarak kafe, restoran, benzin istasyon ve otelleri, hızlı bir şekilde görüntüleyebiliyorlar.

Ayrıca yeni güncellemede, ilgili mekan hakkında daha fazla bilgi sunabilmek için arama sonuçlarının açılış saatleri, pusula yönlendirmesi ve mesafe bilgileriyle güncellendiği belirtildi.

Android 1.6+ uyumlu olan Google Maps 4.4, Android Market üzerinden ücretsiz olarak temin edilebiliyor.


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pingusheus 9 yıl
bende desire var
bizim telefonlara google maps yüklü gelmişt
şimdi markette arayınca çıkmıyor bu yüzden mi acaba
bi link verebilir misiniz

Bende Desire kullanicisiyim. Markete girdigimde bana update olarak geldi bu özellik.
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freedom77 9 yıl
Market linkinden de indirilmiyor, link verebilirseniz cok memnun olurum.
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LaFleur- 9 yıl
Acaba Türkiyedeki restoranları felan gösterir mi ?
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oner7 9 yıl
bende desire var

bizim telefonlara google maps yüklü gelmişt

şimdi markette arayınca çıkmıyor bu yüzden mi acaba

bi link verebilir misiniz
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mehmetgirgin 9 yıl
bir nevi gps programı heralde. android coştu kendi gps programıda var
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drxx 9 yıl
çoşmak ne kelime uçuyor android
Beni new york a götür dediğinde telefon direk maps ile sana yol çiziyor.
sms yazmak tarih olmuş söylüyorsun yazıyor ve gönderiyor
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