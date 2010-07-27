Android kullanıcılar için Google Maps uygulamasının yeni sürümü "mekanlar" güncellemesiyle geliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Google, Android platformu için Google Maps uygulamasında places (mekanlar) güncellemesi yaptı. Bu güncellemeyi içeren 4.4 sürüm numaralı yeni Google Maps versiyonunda, "places" ikonu geliyor ve kullanıcılar bu ikonu kullanarak kafe, restoran, benzin istasyon ve otelleri, hızlı bir şekilde görüntüleyebiliyorlar.
Ayrıca yeni güncellemede, ilgili mekan hakkında daha fazla bilgi sunabilmek için arama sonuçlarının açılış saatleri, pusula yönlendirmesi ve mesafe bilgileriyle güncellendiği belirtildi.
Android 1.6+ uyumlu olan Google Maps 4.4, Android Market üzerinden ücretsiz olarak temin edilebiliyor.
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Bende Desire kullanicisiyim. Markete girdigimde bana update olarak geldi bu özellik.
bizim telefonlara google maps yüklü gelmişt
şimdi markette arayınca çıkmıyor bu yüzden mi acaba
bi link verebilir misiniz
Beni new york a götür dediğinde telefon direk maps ile sana yol çiziyor.
sms yazmak tarih olmuş söylüyorsun yazıyor ve gönderiyor