Android kullanıcılar için Google Maps uygulamasının yeni sürümü "mekanlar" güncellemesiyle geliyor

Google, Android platformu için Google Maps uygulamasında places (mekanlar) güncellemesi yaptı. Bu güncellemeyi içeren 4.4 sürüm numaralı yeni Google Maps versiyonunda, "places" ikonu geliyor ve kullanıcılar bu ikonu kullanarak kafe, restoran, benzin istasyon ve otelleri, hızlı bir şekilde görüntüleyebiliyorlar.

Ayrıca yeni güncellemede, ilgili mekan hakkında daha fazla bilgi sunabilmek için arama sonuçlarının açılış saatleri, pusula yönlendirmesi ve mesafe bilgileriyle güncellendiği belirtildi.

Android 1.6+ uyumlu olan Google Maps 4.4, Android Market üzerinden ücretsiz olarak temin edilebiliyor.