Android tabanlı bir Vertu modeli yolda olabilir





Nokia'nın bir dönem lüks kullanım amacıyla ürettiği Vertu telefonlar ağırlıklı olarak S40 nadiren Symbian işletim sistemli olarak satılmaktaydı. Ancak yeniden yapılanma sürecinde Nokia bu bölümü EQT firmasına satmıştı.





Firmanın Vertu ile ne gibi işlere imza atacağı merak edilirken, Mobile Review editörü Eldar Murtazin önemli bilgiler paylaştı.





Murtazin, EQT firmasının gelecek ay Android işletim sistemli Vertu akıllı telefonunu tanıtacağını iddia etti. Bir süredir Android işletim sistemi ile ilgilendiği bilinen Vertu'nun ilk Android'li telefonu bu olacak. Nokia'nın 8800 Legacy modeli gibi bir etki yapması planlanıyor.





Modelin ilk etapta Avrupa pazarı için ve 3000 Avro fiyat etiketi ile satışa çıkacağı belirtiliyor. Bugüne kadar ki Vertu serisi içerisinde en ucuz model bu olacak.





Vertu genelde fonksiyonellikten çok, mücevher kaplama gibi lüks ayrıntılara önem veren bir konsept. Bu bakımdan Android işletim sistemini nasıl kullanacağı merak konusu.





EQT patronu Anssi Vanjoki, Nokia'da beklediği CEO'luk görevini alamayınca bu firmaya transfer olmuştu.

http://www.androidauthority.com/nokia-vertu-android-151956/