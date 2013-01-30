Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android tabanlı bir Vertu modeli yolda olabilir

6 yıl
555
1
13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Android tabanlı bir Vertu modeli yolda olabilir

Nokia'nın bir dönem lüks kullanım amacıyla ürettiği Vertu telefonlar ağırlıklı olarak S40 nadiren Symbian işletim sistemli olarak satılmaktaydı. Ancak yeniden yapılanma sürecinde Nokia bu bölümü EQT firmasına satmıştı.

Firmanın Vertu ile ne gibi işlere imza atacağı merak edilirken, Mobile Review editörü Eldar Murtazin önemli bilgiler paylaştı. 

Murtazin, EQT firmasının gelecek ay Android işletim sistemli Vertu akıllı telefonunu tanıtacağını iddia etti. Bir süredir Android işletim sistemi ile ilgilendiği bilinen Vertu'nun ilk Android'li telefonu bu olacak. Nokia'nın 8800 Legacy modeli gibi bir etki yapması planlanıyor.

Modelin ilk etapta Avrupa pazarı için ve 3000 Avro fiyat etiketi ile satışa çıkacağı belirtiliyor. Bugüne kadar ki Vertu serisi içerisinde en ucuz model bu olacak. 

Vertu genelde fonksiyonellikten çok, mücevher kaplama gibi lüks ayrıntılara önem veren bir konsept. Bu bakımdan Android işletim sistemini nasıl kullanacağı merak konusu. 

EQT patronu Anssi Vanjoki, Nokia'da beklediği CEO'luk görevini alamayınca bu firmaya transfer olmuştu. 

http://www.androidauthority.com/nokia-vertu-android-151956/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
staskan 6 yıl en beğenilen
garibanlar android kullansın biz zenginiz ios kullanırız diye sürekli kendini yırtan applecılar buna ne diyecek çok merak ediyorum
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
blackhbosss 6 yıl
admin kardeşim bu konu lüzümsüz olmuş ksrbakma ama :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Onuncu Köyü Arıyorum 6 yıl
Bu telefonlar altından yapılır ve elde montaj yapılır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hollowman_ 6 yıl
altın kaplama telefon yapıyor vertu. fiyatları o yüzden yüksek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 6 yıl
Üç bin yuro.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
regaibyigit. 6 yıl
JrMaster
3000 Avro mu ! 300 avro mu ?

3000
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Makaroncu 6 yıl
Çok iyi olmuş bence bize uygun olmayabilir ama bu cihazların da hitab ettiği bi kesim var android gelirse en azından hep exclusive hem işlevsel hale gelmiş olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
staskan 6 yıl en beğenilen
garibanlar android kullansın biz zenginiz ios kullanırız diye sürekli kendini yırtan applecılar buna ne diyecek çok merak ediyorum
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jül Sezar 6 yıl staskan
staskan

garibanlar android kullansın biz zenginiz ios kullanırız diye sürekli kendini yırtan applecılar buna ne diyecek çok merak ediyorum

Pahalı olan android değil ki, vertu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 6 yıl
Murtazin dediyse kesin yalandır :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JrMaster 6 yıl
3000 Avro mu ! 300 avro mu ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Takeshi Kovacs 6 yıl JrMaster
JrMaster

3000 Avro mu ! 300 avro mu ?

şöyle bir telefondan farkı yok kanımca
youtube.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Provisional 6 yıl
Modelin ilk etapta Avrupa pazarı için ve 3000 Avro fiyat etiketi ile satışa çıkacağı belirtiliyor. Bugüne kadar ki Vertu serisi içerisinde en ucuz model bu olacak.


Vışşş.
Bir de en ucuz modeliymiş.

O paraya neler alınır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
555 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, vertu ve nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Lenovo IdeaPad S400 "Harici ekran kartlı ultrabook" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim