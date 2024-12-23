Satın alabileceğiniz en ince katlanabilir telefon Honor Magic V3 şimdi Türkiye’de!

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Tam Boyutta Gör Honor’ın tasarımsal ve donanımsal özellikleriyle oldukça iddialı katlanabilir ekranlı telefonu Honor Magic V3 Türkiye’de satışa sunuldu. Dünyanın en ince katlanabilir telefonu olarak tanıtılan Honor Magic V3’ü bugün itibarıyla satın alabilirsiniz.

Honor Magic V3 fiyatı?

Honor Magic V3, 89.999 TL fiyatı ile satışa sunuldu. Ön satış dönemine özel olarak müşterilere 10.000 TL değerinde kupon hediye ediliyor ve 6.000 TL değerinde ek takas desteği sağlanıyor.

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Honor Magic V3’ün öne çıkan özellikleri neler?

Tam Boyutta Gör Katlanabilir ekranlı telefonlar gün geçtikçe daha kullanışlı hale geliyor. Katlanabilir ekranlı telefonların, katlanabilir olmayan telefonlara göre kalınlık, hafiflik ve batarya konularında eksileri bulunuyordu. Honor Honor Magic V3 bu eksileri ortadan kaldırarak dünyanın en ince ve en hafif katlanabilir telefonu olarak karşımıza çıkıyor. 226 gram ağırlığındaki telefonun katlanır haldeki kalınlığı ise yalnızca 9,2 mm.

Genellikle telefonlar inceldiğinde ve hafiflediğinde bataryadan feragat edilir. Bu telefonda ise 5.150 mAh batarya bulunuyor. Katlanabilir ekranlı bir telefona göre oldukça yeterli bir kapasitenin sunulduğunu söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Telefonun katlanmış durumdayken kapak kısmında 6,43 inç boyutunda OLED 120 Hz ekran, açıldığında ise iç kısımda 7,92 inç boyutunda bir OLED 120 Hz ekran bizleri karşılıyor.

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alıyor. 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri 256 GB, 512 GB ve 1 TB boyutunda ise dahili depolama seçeneği sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Honor Magic V3’ün yapay zeka destekli kamerası detaylı çekimler yapmanıza imkan tanıyor. Daire şeklindeki kamera diziliminde üç kamera yer alıyor:

Geniş Açı : 50 MP, f/1.6, 23mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS

: 50 MP, f/1.6, 23mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS Periskop Telefoto : 50 MP, f/3.0, 90mm, 1/2.51", 0.7µm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom

: 50 MP, f/3.0, 90mm, 1/2.51", 0.7µm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom Ultra Geniş: 40 MP, f/2.2, 16mm, 112˚, AF

Hem iç ekranda hem de dış ekranda 20 MP çözünürlüğünde iki ayrı kamera var. Bu kameralar selfiie kamerası olarak görev yapıyor. 4K 30 fps destekliyor. 66W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarjı destekleyen 5.150mAh büyüklüğünde bir pil paketiyle gelen telefon, kahverengi, siyah ve yeşil olmak üzere üç renk seçeneği ile satışa sunuldu.

Yapay Zeka Özellikleri ve Akıllı Kullanıcı Deneyimi

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Honor Magic V3, tasarım özelliklerinin yanı sıra yapay zeka özellikleriyle de dikkat çeken bir telefon olmuş. HONOR Magic V3, MagicOS 8.0.1 işletim sistemi ile akıllı, kişiselleştirilmiş ve güvenli bir kullanıcı deneyimi sunuyor. AI tabanlı özellikler, günlük kullanımda kolaylık sağlarken işlevselliği artırıyor.

Yüz Yüze Çeviri (Face-to-Face Translation)

HONOR Magic V3, dil bariyerlerini kaldıran gerçek zamanlı bir çeviri özelliği sunar. Kullanıcılar, cihaz katlanmış veya açık durumdayken bu özelliği kullanabilir. Özellik, konuşmaları anında çevirerek yabancı dilde iletişimde büyük kolaylık sağlar. Örnek kullanım senaryoları:

Bir yabancı dil konuşan arkadaşınızla konuşurken çeviri özelliğini açarak konuşmalarınızı anında anlayabilirsiniz.

Bir konferansta farklı bir dilde yapılan konuşmayı gerçek zamanlı olarak kendi dilinize çevirebilirsiniz.

AI Destekli Not Alma (HONOR Notes)

HONOR Notes uygulaması, sesli girişleri doğru şekilde metne dönüştürmek için AI ses tanıma teknolojisini kullanır.

Sesli Notlar : Kullanıcılar, konuşmalarını kaydedip yazılı bir transkripte dönüştürebilir.

: Kullanıcılar, konuşmalarını kaydedip yazılı bir transkripte dönüştürebilir. Çok Dilli Çeviri: Google Cloud destekli teknoloji, metin ve sesli notları birden fazla dile çevirebilir. Örneğin, bir toplantıyı kaydedip sonrasında farklı bir dilde transkript alabilirsiniz.

Magic Portal ile Çoklu Görev

Magic Portal, cihazın mesajları ve kullanıcı ihtiyaçlarını anlamasını sağlayan bir AI özelliğidir. Bu sistem, aynı anda birden fazla işlemi kolayca yapmanıza olanak tanır:

• Görsel Arama: Magic Portal, cihazdaki görüntüleri tanıyarak ilgili bilgileri bulabilir. Örneğin:

-Bir sosyal medya gönderisindeki bir ürünün fotoğrafını sürükleyip, e-ticaret uygulamalarında bu ürünün fiyatını ve stok durumunu görüntüleyebilirsiniz.

-Bir restorandaki yemek görseline tıklayarak, tarif detaylarını veya restoran bilgilerini hızlıca öğrenebilirsiniz.

• Adres Yönlendirmesi: Mesajlarda yer alan adres bilgilerini algılar ve haritalar uygulamasına yönlendirir.

• Çift Ekran Kullanımı: Aynı anda iki uygulama açılabilir; örneğin, bir alışveriş sitesinde fiyat karşılaştırması yaparken notlarınızı güncelleyebilirsiniz.

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