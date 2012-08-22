Android telefonlar için BIG Launcher uygulaması kullanıma sunuldu

Andorid işletim sisteminin geleneksel arayüzünü karışık bulan yaşlı kullanıcılar ve çocuklar için BIG Launcher isimli yeni bir uygulama yayınladı. Play Store'daki yerini alan özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü, büyük ikonları ve sade tasarımıyla, kullanıcıların temel telefon ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde gidermesi ve kolayca kullanabilmesi üzerine dizayn edilmiş.

Tam sürümü 4.99$'a satılan ancak aynı zamanda deneme versiyonu da bulunan BIG Launcher'da üç farklı yazı boyutu ve üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Aynı zamanda Türkçe dil desteğine de sahip olan arayüz, teknoloji tutkunlarının olmasa bile kullanamam korkusu ile akıllı telefona geçiş yapmayan kullanıcıların önemli bir alternatif olabilir.

tıklayabilirsiniz. Kişiler ve uygulama kısayolları için sınırız ekran oluşturulmasına izin veren BIG Launcher, Türkçe'nin de dahil olduğu 30'dan fazla dile destek sunuyor. Telefon özelliklerinin basite indirgendiği arayüz, aynı zamanda görme güçlüğü çeken kullanıcılar için de önemli bir seçeenk olabilir. BIG Launcher hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.



