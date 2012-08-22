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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android telefonlar için BIG Launcher uygulaması kullanıma sunuldu

6 yıl
3,6b
1
15
Mobil Uygulamalar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Andorid işletim sisteminin geleneksel arayüzünü karışık bulan yaşlı kullanıcılar ve çocuklar için BIG Launcher isimli yeni bir uygulama yayınladı. Play Store'daki yerini alan özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü, büyük ikonları ve sade tasarımıyla, kullanıcıların temel telefon ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde gidermesi ve kolayca kullanabilmesi üzerine dizayn edilmiş.
Tam sürümü 4.99$'a satılan ancak aynı zamanda deneme versiyonu da bulunan BIG Launcher'da üç farklı yazı boyutu ve üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Aynı zamanda Türkçe dil desteğine de sahip olan arayüz, teknoloji tutkunlarının olmasa bile kullanamam korkusu ile akıllı telefona geçiş yapmayan kullanıcıların önemli bir alternatif olabilir.
Kişiler ve uygulama kısayolları için sınırız ekran oluşturulmasına izin veren BIG Launcher, Türkçe'nin  de dahil olduğu 30'dan fazla dile destek sunuyor. Telefon özelliklerinin basite indirgendiği arayüz, aynı zamanda görme güçlüğü çeken kullanıcılar için de önemli bir seçeenk olabilir. BIG Launcher hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz. 


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DH Misafiri 4 yıl
"GrandPhone Büyük Arayüz" uygulamasını çok güzel hemde ücretsiz.
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cceviz 6 yıl
arel.gr
cagataykoroglu
spidercenkvalla çok mantıklı ve güzel olmuş. klavye üzerindeki karekterler ile yazı boyutlarını büyüttülerse süper olmuştur. artık dedelerimiz de android kullanabilir. :)
Gözleri sorunlu bir sürü insan var. Onlardan biri de benim. Sadece kendini düşüneceğine böyle şeyleri sadece zevk için kullanabildiğin için Allah a şükret.
@ spidercenkhenuz ortaokullusun,presviopiyle tanistginda sayisiz benzer uygulamalar olacak.sanslisin !!!!

yav bir şeylerin olumsuz yönünü görmek için insanlarımız nasıl da yırtıyor kendilerini. bu kadar mı algıda seçicilik olur. maçlara gide gide tarafsız objektif yaklaşımı unutmuşuz artık.
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JoeyBane 6 yıl
Tırt.
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bellair 6 yıl
dedem bu habere çok sevinecek :)
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arel.gr 6 yıl
cagataykoroglu
Orijinalden alıntı: spidercenkvalla çok mantıklı ve güzel olmuş. klavye üzerindeki karekterler ile yazı boyutlarını büyüttülerse süper olmuştur. artık dedelerimiz de android kullanabilir. :)
Gözleri sorunlu bir sürü insan var. Onlardan biri de benim. Sadece kendini düşüneceğine böyle şeyleri sadece zevk için kullanabildiğin için Allah a şükret.

@ spidercenk
henuz ortaokullusun,presviopi'yle tanistginda sayisiz benzer uygulamalar olacak.sanslisin !!!!
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dejavu 4 yıl

arel.gr
cagataykoroglu
Orijinalden alıntı: spidercenkvalla çok mantıklı ve güzel olmuş. klavye üzerindeki karekterler ile yazı boyutlarını büyüttülerse süper olmuştur. artık dedelerimiz de android kullanabilir. :)
Gözleri sorunlu bir sürü insan var. Onlardan biri de benim. Sadece kendini düşüneceğine böyle şeyleri sadece zevk için kullanabildiğin için Allah a şükret.

@ spidercenk
henuz ortaokullusun,presviopi'yle tanistginda sayisiz benzer uygulamalar olacak.sanslisin !!!!

Iyi de adam kotu bisey dememis ne bu tepki?
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memoseler 6 yıl
Android bu konuda iOS'dan baya üstün
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Cidelee 6 yıl
Bildiğin Metro Ui çakması olmuş
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adını nick koydum 6 yıl
Blackmartalpha dan bedava indirdim. Berbat launcher para veren varmı ?
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Istanbullu Einstein 6 yıl
Göz açısından sorun yaşan bir çok insan var, sırf bu yüzden teknoloji tutkularından vazgeçenler var. Çok iyi ve yararlı bir çalışma.
@spidercenk
Dedelerinden çok senin yaşındaki göz problemi yaşayan insanlar için yapılıyor bunlar, ya onlardan biri olsaydın? Böyle dalga geçebilir miydin?
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cagataykoroglu 6 yıl
spidercenk
valla çok mantıklı ve güzel olmuş. klavye üzerindeki karekterler ile yazı boyutlarını büyüttülerse süper olmuştur. artık dedelerimiz de android kullanabilir. :)

Gözleri sorunlu bir sürü insan var. Onlardan biri de benim. Sadece kendini düşüneceğine böyle şeyleri sadece zevk için kullanabildiğin için Allah a şükret.
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