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Android telefonların kulaklık girişine çok fonksiyonlu bir fiziksel tuş ekleyen Kickstarter projesi: Pressy

5 yıl
6,1b
1
40
Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Android telefonların kulaklık girişine çok fonksiyonlu bir fiziksel tuş ekleyen Kickstarter projesi: Pressy

İlginç ürünlerin ve parlak fikirlerin destek aradığı Kickstarter platformu üzerinde başlatılan güncel projelerden Pressy, Android telefonların kulaklık girişine çok fonksiyonlu fiziksel bir tuş ekleyebiliyor.  
Başlatılmasının üstünden henüz üç güç geçmesine rağmen koyduğu 40,000$ hedefi 12,221 gibi oldukça yüksek bir bağış miktarı ile 294,913$ seviyesine taşıyan ve bitimine 44 gün kala başarıya ulaşan Pressy projesi, oldukça ufak yapısıyla Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonlarının kulaklık girişine takılıyor. Bu basit bağlantı sonrasında fotoğraf ve video çekme, ses kaydı başlatma, telefon ayarlarını değiştirme, arama yapma, flaşı açma, sosyal ağ bildirimlerini kontrol etme, telefon görüşmelerini kayıt altına alma, acil durumlarda mevcut konumu bildirme, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantıları açma ve çalışan bütün uygulamaları kapatma gibi işlemleri tek, çift ya da uzun gibi farklı basma kombinasyonları ile yerine getirebilen Pressy, sunduğu bu özellikleri özel Android uygulaması sayesinde sağlıyor. Ayrıca geliştirilen uygulama farklı kulaklık modellerinin tuşlarına da destek veriyor ve böylece müzik dinlerken dahi sunulan özelliklere hızlı erişim sağlanabiliyor.
Oldukça sade bir yapıda hazırlanmış olmasına rağmen büyük işler yerine getirebilen Pressy, Kickstarter üzerinde yapılacak 17$ bağış (Amerika dışı 5$ kargo) ile 2014 Mart ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış oldukça eğlenceli ve bilgilendirici tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Android telefonların kulaklık girişine çok fonksiyonlu bir fiziksel tuş ekleyen Kickstarter projesi: Pressy

http://www.kickstarter.com/projects/556341540/pressy-the-almighty-android-button Yorum Yaz
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mesincır 5 yıl en beğenilen
İşte milyoner olmayı hakeden insanlar.
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hsanlukk 5 yıl
Üreticilerin yapmadığını adamlar yapmış helal olsun ...
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Avia 5 yıl
Videonun sonunda alet çıkarılsa bile baska bir kulaklık tuşuyla da kısayollar çalışıyor diyor. Yani ürünü almak yerine sadece uygulamayı alsak yeterli olur mu sizce?
Videonun sonunda alet çıkarılsa bile baska bir kulaklık tuşuyla da kısayollar çalışıyor diyor. Yani ürünü almak yerine sadece uygulamayı alsak yeterli olur mu s...
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Yanıtla +14
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CoMMaNDeRCX 5 yıl
Bunu samsung sony istese aninda bitirir. Tuslardan birini bu görevler icin atar illaki kulaklik kisminda cikinti yaratan bu zimbirtiya ihtiyac yok.
1 Yanıt Yanıtla
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Golden Gate 5 yıl CoMMaNDeRCX
CoMMaNDeRCX
Bunu samsung sony istese aninda bitirir. Tuslardan birini bu görevler icin atar illaki kulaklik kisminda cikinti yaratan bu zimbirtiya ihtiyac yok.

Gordugum en sacma yorum.

Heleki üreticiler androidin tuşlarını azaltma yoluna giderken .
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ozas 5 yıl
İşi yapan apk, arama yapabilen tuşlu kulaklık iş görür.
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by__metallica 5 yıl
Uygulama kısmı daha başarılı, bunu sadece 1 tuş ile değilde diğer tuşlarada imkan verseler daha iyi olur. IOS'a pek gerek yok Fiziksel tuşlara fonksiyon atama ios da jailbreak ile yıllardır yapılabilen bir şey.
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Moribito 5 yıl
Nesil artik garajdan calisma, evden urun urutme devri. Ofislerde harcanan zamana cok yazik (Tabi her insan ve her is sektoru icin konusmuyorum).
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swat882 5 yıl
17 dolar çok pahalı değil mi ya?
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kmlfgkc 5 yıl
İlk aklima gelen bunu sokunca geri nasil cikarcaz
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XinT 5 yıl
Yaratıcı umarım bir girişimci duyarda getirtir ülkemize fakat çöle uçuk kaçık fiayata değil 30/40 max fiyata alıcı bulabilir rhaatlıkla :)
Programalma ve jack yapmak çok zor değil bazılarımız için fakat emek var ortada bence verilebilir bir fiyat gibi duruyor ama yapan arkadaş varsa bizede göndersin uğraşmayalım ^^ yada şu apk lar ne oldu acep çalışıyorsa kulaklık düğmeside yeter li (Gene klasik TÜRK mantığım çalıştı) kulaklıkla idare ederiz beyler :D
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kaskas123 5 yıl
tebrikler adamlara.
acaba ikili jack alıp 2 tane taksak çalışır mı?
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evpandası 5 yıl
reklam mükemmel çok kullanışlı duruyor
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MCErgun 5 yıl
Mobildeyim pek bakamadım ama Jack kullanılamaz duruma geliyorsa buton takılı olduğunda, cok da gerekli bir şey değil.

Ama hem Jack işlemi görüp hem de kuraklığın o sert plastik kısmını tuşa çevirebiliyorsa işte o zaman olmuş. Bu şekil değilse bile çok rahat şekilde düzenlenebilir
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CertificatedStaff 5 yıl
Apksini indirdim deniyim bi
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Smile Man 5 yıl
apk yi deneyeceğim
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adamın1i 5 yıl
daha önceden böyle bir apk vardı kullanmıştım fikir güzel ama yazılımla buna benzer bir iş vardı ..

yapan arkadaşları gözlerinden öper başarılar dilerim

merak eden vatandaşlar içinde

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buradan cihazlarına indirim test edebilirler

sevgiler..
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