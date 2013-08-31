Android telefonların kulaklık girişine çok fonksiyonlu bir fiziksel tuş ekleyen Kickstarter projesi: Pressy





İlginç ürünlerin ve parlak fikirlerin destek aradığı Kickstarter platformu üzerinde başlatılan güncel projelerden Pressy, Android telefonların kulaklık girişine çok fonksiyonlu fiziksel bir tuş ekleyebiliyor.

Başlatılmasının üstünden henüz üç güç geçmesine rağmen koyduğu 40,000$ hedefi 12,221 gibi oldukça yüksek bir bağış miktarı ile 294,913$ seviyesine taşıyan ve bitimine 44 gün kala başarıya ulaşan Pressy projesi, oldukça ufak yapısıyla Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonlarının kulaklık girişine takılıyor. Bu basit bağlantı sonrasında fotoğraf ve video çekme, ses kaydı başlatma, telefon ayarlarını değiştirme, arama yapma, flaşı açma, sosyal ağ bildirimlerini kontrol etme, telefon görüşmelerini kayıt altına alma, acil durumlarda mevcut konumu bildirme, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantıları açma ve çalışan bütün uygulamaları kapatma gibi işlemleri tek, çift ya da uzun gibi farklı basma kombinasyonları ile yerine getirebilen Pressy, sunduğu bu özellikleri özel Android uygulaması sayesinde sağlıyor. Ayrıca geliştirilen uygulama farklı kulaklık modellerinin tuşlarına da destek veriyor ve böylece müzik dinlerken dahi sunulan özelliklere hızlı erişim sağlanabiliyor.

Oldukça sade bir yapıda hazırlanmış olmasına rağmen büyük işler yerine getirebilen Pressy, Kickstarter üzerinde yapılacak 17$ bağış (Amerika dışı 5$ kargo) ile 2014 Mart ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış oldukça eğlenceli ve bilgilendirici tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/556341540/pressy-the-almighty-android-button