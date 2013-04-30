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Angry Birds Friends'in mobil platformlara çıkış tarihi netlik kazandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Rovio'nun Facebook üzerinde aylık 15 milyon aktif kullanıcıya ulaşan oyunu Angry Birds Friends'in mobil platformlar için çıkış tarihi açıklandı. 
Twitter üzerinden açıklamaya göre, Android ve iOS platformları için gelecek olan yapım 2 Mayıs Perşembe günü mobil oyuncularla buluşacak. Klasik bir Angry Birds oyunundan farklı olarak sosyal entegrasyonuyla ön plana çıkan Angry Birds Friends'in mobil platformlarda arkadaşlar arasındaki rekabet i ne kadar kızıştıracağını ise, perşembe günü hep birlikte göreceğiz.

https://twitter.com/AngryBirds/status/328881397462872064 Yorum Yaz
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Redunay 6 yıl
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Dexstz 6 yıl
Güzel haber
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