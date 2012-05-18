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Angry Birds Heikki geliyor!

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8b
1
71
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Angry Birds serisi ile büyük bir başarı yakalayan Rovio Heikki adlı yeni Agry Birds oyununun tanıtım sitesini yayınladı.

Finlandiyalı Formula 1 pilotu 'Heikki Kovalainen' ile sıra dışı bir reklam kampanyası yürüten Rovio Haziranın 18’inde çıkış yapacak yeni oyunu ile pistlerin tozunu domuzlara yutturmayı planlıyor. Angry Birds’ün figürleriyle süslenen Heikki Kovalainen'in kaskı domuzlar tarafından çalınıyor ve bu kaskın peşine düşmek sinirli kuşlarımıza düşüyor.

Agry Birds Space’deki başarısı ile mobil oyun severlerin gölünde yeniden taht kuran Rovio yeni oyunu ile yaz aylarında adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.

http://heikki.angrybirds.com/ Yorum Yaz
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Nehalem 7 yıl en beğenilen
furky86
Herseyi geçim de niye heiki??? Formula 1de çok daha meşhur ve iyi pilotlar var :)) Paraları mı yetmemiş diyeceğim ama komik olur...

Finlandiyalı olduğu için olabilir mi?
furky86Herseyi geçim de niye heiki??? Formula 1de çok daha meşhur ve iyi pilotlar var :)) Paraları mı yetmemiş diyeceğim ama komik olur...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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1 Avatar
phantom_coal 7 yıl
Bu oyun nasil bu kadar populer oldu anlamiyorum,15-20 dk oynanicak birq oyun,hele yastiklari tshirtleri nevresimleri filan cikiyor,ona hic anlam veremiyorum.
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gfbekir 7 yıl
bi bitmedi
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sonic26 7 yıl
yakında online da olur
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Gibson Les Paul 7 yıl
Insallah guzel olur
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ysakay 7 yıl
adamlarda pazarlama sıfır.angry birds kadıköy koy gittsin 1 milyar ilk günde inmesse neyim!






















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ikista 7 yıl
williamwallace88
ikista
Nightmare70
furky86
Nehalem
furky86 Herseyi geçim de niye heiki??? Formula 1de çok daha meşhur ve iyi pilotlar var :)) Paraları mı yetmemiş diyeceğim ama komik olur...
Finlandiyalı olduğu için olabilir mi?
Raikkonen ve mika hakkineni tanıyor olabilir misiniz?
Raikkonene para mı yeter ya :D Rovioyu satın alır kimi :D
Kovalainen, 3 sene önce Briatorenin emriyle bilerek aracını çarptığı için eski renault f1 takımının dağılmasına neden olan olayları başlatmıştı. bilerek çarpmak ve kovalainen birbirine yabancı kelimeler değil ;)
Nelson Piquet jrla karıştırdınız.

şimdi baktım da haklısın, düzeltme için sağol :)
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-gg- 7 yıl
Arkadaş ne angry birdsmüş. Oynamıyorum oynamamda. Hiç zevkli değil bana göre
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ikista 7 yıl
Nightmare70
furky86
Nehalem
furky86 Herseyi geçim de niye heiki??? Formula 1de çok daha meşhur ve iyi pilotlar var :)) Paraları mı yetmemiş diyeceğim ama komik olur...
Finlandiyalı olduğu için olabilir mi?
Raikkonen ve mika hakkineni tanıyor olabilir misiniz?
Raikkonene para mı yeter ya :D Rovioyu satın alır kimi :D

Kovalainen, 3 sene önce Briatore'nin emriyle bilerek aracını çarptığı için eski renault f1 takımının dağılmasına neden olan olayları başlatmıştı.
bilerek çarpmak ve kovalainen birbirine yabancı kelimeler değil ;)
1 Yanıt Yanıtla
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williamwallace88 7 yıl ikista
ikista

Nightmare70



furky86
Nehalem
furky86 Herseyi geçim de niye heiki??? Formula 1de çok daha meşhur ve iyi pilotlar var :)) Paraları mı yetmemiş diyeceğim ama komik olur...
Finlandiyalı olduğu için olabilir mi?
Raikkonen ve mika hakkineni tanıyor olabilir misiniz?
Raikkonene para mı yeter ya :D Rovioyu satın alır kimi :D




Kovalainen, 3 sene önce Briatore'nin emriyle bilerek aracını çarptığı için eski renault f1 takımının dağılmasına neden olan olayları başlatmıştı.



bilerek çarpmak ve kovalainen birbirine yabancı kelimeler değil ;)

Nelson Piquet jr'la karıştırdınız.
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JonnyCaqe 7 yıl
Angry birds nitro kart isteriz
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The Catalyst 7 yıl
hadi bakalım bekliyorum. her zaman orjinal bir konu bulmayı başarıyorlar gerçekten.
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acizcool 7 yıl
Oynamıyorum.
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Think Again 7 yıl acizcool
acizcool

Oynamıyorum.

Çok doğal
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07ugur 7 yıl
Başarılı :)
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Not Today! 7 yıl
şimdiki zamanın tetrisi diyebilirim.pcde bile yüklü oderece
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