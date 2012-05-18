Angry Birds Heikki geliyor!





Angry Birds serisi ile büyük bir başarı yakalayan Rovio Heikki adlı yeni Agry Birds oyununun tanıtım sitesini yayınladı.



Finlandiyalı Formula 1 pilotu 'Heikki Kovalainen' ile sıra dışı bir reklam kampanyası yürüten Rovio Haziranın 18’inde çıkış yapacak yeni oyunu ile pistlerin tozunu domuzlara yutturmayı planlıyor. Angry Birds’ün figürleriyle süslenen Heikki Kovalainen'in kaskı domuzlar tarafından çalınıyor ve bu kaskın peşine düşmek sinirli kuşlarımıza düşüyor.





Agry Birds Space’deki başarısı ile mobil oyun severlerin gölünde yeniden taht kuran Rovio yeni oyunu ile yaz aylarında adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.

http://heikki.angrybirds.com/