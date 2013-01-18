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Angry Birds Rio, Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz olarak yayında

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Rovio'nun fenomen haline gelen kızgın kuşlarının Rio'daki macerasını konu edinen Angry Birds Rio Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz olarak yayında.

Angry Birds Rio, kızgın kuşların kötü domuzlara karşı mücadele verdiği Angry Birds serisinin diğer oyunlarının aksine kuşları kafeslere hapsederek, özgürlüklerini elinden alan Nigel adlı kötü kuşa karşı verilen mücadeleyi konu ediniyor. Artık kötü domuzlar yerine kuşları hapseden kafesleri hedef aldığımız Rio'da toplamda altı farklı bölümde 180 seviye ve ek 24 bonus seviyesi oyunculara sunulurken; güç arttırmaları, boss savaşları ve farklı özelliklere sahip Rio kuşları da bu doygun içeriğe eşlik ediyor.

Serinin eğlenceli yapısına farklı bir hikaye ekleyerek, domuz vurmaktan sıkılan oyunculara oldukça iyi bir alternatif sunan Angry Birds Rio'ya Appstore üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.  


 

https://itunes.apple.com/tr/app/angry-birds-rio/id420635506?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cengizhan1903 6 yıl
Yumulun beyler
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peacemackers 6 yıl
Bu oyunu oynarken telefon normalden fazla ısınıyor ve fena halde sarj tüketiyor anlam veremyrm
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Smile75 6 yıl
Star Wars serisinden sonra en sevdiğim Angry Birds serisi.
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@bdullah 6 yıl
Normal seri vardı. HD için iyi oldu.
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Harold Finch 6 yıl
Bir türlü ısınamadım şu kızgın kuşlara. Rovionun yalnızca "Bad Piggies" oyununu seviyorum
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Emoshean 6 yıl
Süper
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Cool Boy 6 yıl
Bu ücretsiz olmadan 2 en fazla 3 saat önce kredi kartım ile oyunu satın almıştım.
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