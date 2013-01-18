



Rovio'nun fenomen haline gelen kızgın kuşlarının Rio'daki macerasını konu edinen Angry Birds Rio Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz olarak yayında.





Angry Birds Rio, kızgın kuşların kötü domuzlara karşı mücadele verdiği Angry Birds serisinin diğer oyunlarının aksine kuşları kafeslere hapsederek, özgürlüklerini elinden alan Nigel adlı kötü kuşa karşı verilen mücadeleyi konu ediniyor. Artık kötü domuzlar yerine kuşları hapseden kafesleri hedef aldığımız Rio'da toplamda altı farklı bölümde 180 seviye ve ek 24 bonus seviyesi oyunculara sunulurken; güç arttırmaları, boss savaşları ve farklı özelliklere sahip Rio kuşları da bu doygun içeriğe eşlik ediyor.





Serinin eğlenceli yapısına farklı bir hikaye ekleyerek, domuz vurmaktan sıkılan oyunculara oldukça iyi bir alternatif sunan Angry Birds Rio'ya Appstore üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.







https://itunes.apple.com/tr/app/angry-birds-rio/id420635506?mt=8