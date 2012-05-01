Angry Birds Space, 50 milyon indirilme sayısına ulaştı

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Mobil oyun dünyasının en popüler oyunlarının başında gelen Angry Birds serisinin son oyun oyunu olan ve sahip olduğu yeni oynanış ve atmosferiyle serinin en iyi oyunu olarak nitelendirilen Angry Birds Space, yayınlanmasının ardından geçen 35 günlük sürede 50 milyon defa indirilerek ulaşılması zor bir rekora sahip oldu.
Rovio'nun resmi Twitter hesabından bildirilen bu rakama ek olarak, "Something even bigger on its way!" sloganı da Rovio'nun yeni bir proje içinde olduğunu gösteriyor. Bazı kaynaklardan yayılan söylentilere göre Rovio, yaz sonundan itibaren Angry Birds için haftalık animasyon yayınlayacak. Haftalık olarak yayınlanacak animasyon serisinin çeşitli bölümleri ve farklı içerikleri 3 dakikalık seriler halinde hazırlayacağı iddia ediliyor. Bekleyelim ve görelim.
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iyisin hadi izlersin :)
Aslında iyi fikir.
Hayir tekrardan ucret odemiyorsunuz. Uygulama sizin hesabinizda kayitli oluyor.
Tekrar appstore dan uygulama sayfasina gittiginizde ucretli gibi gozuksede kredi kartina herhangi bir ucret yansimiyor ve sadece uygulama indiriliyor.
Bir oyunun iyi olmasının grafikleri ile alakası yok. MW3 yada herhangi bir yeni fps oyunlarından hiçbir oyun CS 1.6(1999)'nın çeyreği kadar pro gaming'de yer edinemedi.
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