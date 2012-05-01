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Angry Birds Space, 50 milyon indirilme sayısına ulaştı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,2b
1
59
Mobil Uygulamalar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Mobil oyun dünyasının en popüler oyunlarının başında gelen Angry Birds serisinin son oyun oyunu olan ve sahip olduğu yeni oynanış ve atmosferiyle serinin en iyi oyunu olarak nitelendirilen Angry Birds Space, yayınlanmasının ardından geçen 35 günlük sürede 50 milyon defa indirilerek ulaşılması zor bir rekora sahip oldu.
Rovio'nun resmi Twitter hesabından bildirilen bu rakama ek olarak, "Something even bigger on its way!" sloganı da Rovio'nun yeni bir proje içinde olduğunu gösteriyor. Bazı kaynaklardan yayılan söylentilere göre Rovio, yaz sonundan itibaren Angry Birds için haftalık animasyon yayınlayacak. Haftalık olarak yayınlanacak animasyon serisinin çeşitli bölümleri ve farklı içerikleri 3 dakikalık seriler halinde hazırlayacağı iddia ediliyor. Bekleyelim ve görelim.

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batuhan15 7 yıl en beğenilen
Ne paralar dönüyor şu mobil de be!
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Safe&Sound 7 yıl
Artık oyun dünyasında grafikler değil fikirler konuşuyor (bkz:Minecraft) şimi biri gelcek MW3 daha iyi diyip gidecek
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E_Aydin35 7 yıl
Yakında çizgi film çıkar Nıckelodeon'da TRT çoçuk'da falan :)) Güxel olur ama.
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vitor reis 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

Yakında çizgi film çıkar Nıckelodeon'da TRT çoçuk'da falan :)) Güxel olur ama.

iyisin hadi izlersin :)
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BÖCCÜK ♂ 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

Yakında çizgi film çıkar Nıckelodeon'da TRT çoçuk'da falan :)) Güxel olur ama.

Aslında iyi fikir.
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DuHastMich 7 yıl
Geçenlerde sırf merakımdan indirdim.Hoşuma gitmedi.
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p8p67b3 7 yıl
harika bir oyun ama paralı olması iyi değil
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MESUT52_34 7 yıl
vay arkadaş biz daha normalini bitiremedik.
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HAAltuntas 7 yıl
Bir mobil oyun için inanılmaz bir rakam. Ama oyun harbiden zevkli be kardeşim.
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Hüseyin** 7 yıl
50 milyonun yarısı meraktan indiriyor oyunu ben sahsen begenmedim adamlara bosa para kazandırıyoruz
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Recharged 7 yıl
Oyun güzel ve karakterler eğlenceli. Oynanışta basit olunca büyük,küçük herkes beğeniyor. Hal böyle olunca bu indirme sayılarıda şaşırtmıyor.
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Jason16 7 yıl
Adamlar o kadar uğraşmış yapmışlar bizimkilere ne kadar kazandıklarını hesaplıyorlar.(Cem Yılmaz geldi aklıma) Her neyse aslında o kadar güzel bi oyun değil , sıkıyor adamı çerez niyetine iyi gidiyor.
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oup59 7 yıl
Santiago Munez
bianda aklıma takıldı şimdi appstore varya orda paralı bi uygulama satın aldık dielim daha sonra o uygulamayı sildik tekrar yüklemek istediğmizde tekrar para mı veryoruz

Hayir tekrardan ucret odemiyorsunuz. Uygulama sizin hesabinizda kayitli oluyor.
Tekrar appstore dan uygulama sayfasina gittiginizde ucretli gibi gozuksede kredi kartina herhangi bir ucret yansimiyor ve sadece uygulama indiriliyor.
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Oberyn 7 yıl
MW serisinin yanına yaklaşamaz ciro olarak.
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salih.SLIFE 7 yıl
Umutcan
Orijinalden alıntı: blackh4wk
Orijinalden alıntı: Umutcan
Orijinalden alıntı: Ragee36 Artık oyun dünyasında grafikler değil fikirler konuşuyor (bkz:Minecraft) şimi biri gelcek MW3 daha iyi diyip gidecek
MW3de de grafik yok ki hala 2007den kalma grafik motorunu kullanıyor
Sana göre oyun grafikten mi ibaret?
Tabi ki hayır, ben sadece mw3 için yorum yaptım. Yani birinin de gelip mw3ün grafikleri süper demesi abes kaçar, o anlamda dedim.

Bir oyunun iyi olmasının grafikleri ile alakası yok. MW3 yada herhangi bir yeni fps oyunlarından hiçbir oyun CS 1.6(1999)'nın çeyreği kadar pro gaming'de yer edinemedi.
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gfbekir 7 yıl
icinde direkt samsungun reklami var bu younda ve samsung cihazlara ucretli olan bolumu bedavaya vermisler
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Nu.D.38 7 yıl
emin olun angry birds'ten daha iyi daha yaratıcı bu tarz oyunlar var...bu oyuna bakmazsınız bile.
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Rubisco 7 yıl
DH Bunun gibi önemli haberlerin yanında bunn gibi daha önemsiz haberlere de yer versenize?? extremetech.com/...
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Djtiest_ 7 yıl
Severek oynadım bir zamanlar. Çok eğlenceli
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