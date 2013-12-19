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Angry Birds Star Wars II, Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Angry Birds Star Wars II, Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz
Star Wars temalı Angry Birds oyunlarının ikincisi olan Angry Birds Star Wars II, Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz.

İlk oyunun otuz yıl öncesini konu alan devam oyununda gücün karanlık tarafına geçerek kuşların üzerine domuzları fırlatmak da mümkün. Jar Jar Binks, General Grievous ve Darth Maul gibi pek çok karakterin yer aldığı oyunda telepod adı verilen figürler kullanılarak oyuna karakter aktarılabildiğini de belirtelim.

Normalde 1.79 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olan yapım, iOS 4.3 veya üzeri yazılıma sahip cihazlarda çalışabiliyor. İndirimden faydalanmak için aşağıdaki Appstore bağlantısını kullanabilirsiniz.

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