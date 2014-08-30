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Angry Birds Stella için yeni tanıtım videosu yayımlandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Angry Birds Stella için yeni tanıtım videosu yayımlandı
Şubat ayında duyurusu yapılan Angry Birds Stella adlı Angry Birds oyunu için yeni bir tanıtım videosu yayımlandı.

Tanıtım videosunda da görüldüğü üzere, Angry Birds Stella'da fizik unsurları üzerine kurulu bir oynanış bizleri bekliyor. Her biri ayrı yeteneklere sahip 5 yeni karakterin yer edineceği Stella'da domuzlara ve onlara liderlik eden kötü bir karaktere karşı mücadele vereceğiz.

Canlı renkleriyle dikkatleri üzerine çeken iki boyutlu bir dünyada geçen Angry Birds Stella'nın neler sunacağını 4 Eylül tarihinde hep birlikte göreceğiz.

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SteveMeade 5 yıl
Samsung = Rovio, bir şey tuttu mu b.kunu çıkartana kadar türetirler
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mehmednaim 5 yıl
Dişi kuş versiyon yapmışlar. Çığlık atarak düşmanı yok eden kuş var. Makyajları ve saçları ayrı bir olay zaten.
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ltrg 5 yıl
Kus beyinli rovio.gina geldi artik.
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acura07 5 yıl
tüğ diktik demek için çıkacak oyun...
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muccos 5 yıl
Hala kim oynuyor cidden merak ettim.Birileri oynuyor olmalı ki Rovio hala çıkarmaya devam ediyor.
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adını nick koydum 5 yıl
Aynı oyunu ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar. Gerçi bizde aynı yorumları yapıyoruz.
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