Angry Birds Stella için yeni tanıtım videosu yayımlandı

Şubat ayında duyurusu yapılan Angry Birds Stella adlı Angry Birds oyunu için yeni bir tanıtım videosu yayımlandı.





Tanıtım videosunda da görüldüğü üzere, Angry Birds Stella'da fizik unsurları üzerine kurulu bir oynanış bizleri bekliyor. Her biri ayrı yeteneklere sahip 5 yeni karakterin yer edineceği Stella'da domuzlara ve onlara liderlik eden kötü bir karaktere karşı mücadele vereceğiz.





Canlı renkleriyle dikkatleri üzerine çeken iki boyutlu bir dünyada geçen Angry Birds Stella'nın neler sunacağını 4 Eylül tarihinde hep birlikte göreceğiz.