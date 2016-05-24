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Angry Birds filmi sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren Angry Birds filmi, bu hafta gösterime girdiği Çin'de yoğun ilgiyle karşılandı. Film, Çin'de haftanın en çok hasılat elde eden filmi oldu.
2 yıl
3,2b
1
16
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Finlandiya çıkışlı oyun şirketi Rovio Entertainment tarafından geliştirilen ve bugüne kadar çıkan en başarılı mobil oyunlardan biri olan Angry Birds, sinema dünyasındaki yolculuğuna da iyi başladı. Popüler oyun serisinden uyarlanan Angry Birds filmi geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Rovio Entertainment ve Sony ortaklığında çekilen film, sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı.
Angry Birds filmi, özellikle Çin'de yoğun ilgi gördü. Dünyanın en büyük ikinci film pazarı olan Çin'de geçtiğimiz Cuma günü vizyona giren film, ilk hafta sonunda 30 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı. Film böylece Çin'de haftanın en çok hasılat elde eden filmi oldu. Pazarlama masrafları ile birlikte yaklaşık 170 milyon dolar bütçesi olduğu tahmin edilen Angry Birds filminin toplam hasılatı ise 150 milyon dolara ulaştı.
Angry Birds filmi ile birlikte bir oyun şirketi olmaktan çıkıp bir eğlence şirketi haline gelmeyi amaçlayan Rovio Entertainment, bu amacına ulaşmış gibi görünüyor. Filmin sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanmasının yanı sıra, film çıktığından beri oyuna olan ilginin de arttığı belirtiliyor. Ayrıca filmin çıkışı ile birlikte Angry Birds için yeni imkanlar da ortaya çıkmış durumda. Devam filmleri, çizgi diziler ve oyuncak benzeri ürünler bu imkanlardan sadece birkaçı.

www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-23/-angry-birds-tops-china-s-weekend-box-office-with-30-million Yorum Yaz
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1BilimAdamı 2 yıl en beğenilen napolyon94
napolyon94

Herkes bir gün 15dk meshur olucak.



Hakliymissin Andy Warhol, hemen hemen her gün hakli cikiyorsun ama bir bakimada senin eserin. Angry Birds sayisiz, sisirilmis, gereksiz, sentetik ilgilerimizin bir urunu sadece.

Tamamda o sözün bununla ne alakası var
napolyon94Herkes bir gün 15dk meshur olucak.Hakliymissin Andy Warhol, hemen hemen her gün hakli cikiyorsun ama b...
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Adil Atalay 2 yıl
Angry Birds'in Filmi bence gayet iyiydi,ilk başta çocuk filmi gibi dursada her yaştan kişiye uygun bir filmdi.ayrıca ana karakter olan kırmızı kuşun davranışları aynı benim davranışlarım gibiydi
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etrafınabakançocuk 2 yıl
Önümüzdeki aylarda flappy bird temalı bir film bekliyorum
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MegaWolt38 2 yıl
Zorla, ittire ittire ayakta kalmaya çalışan ürün.
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Dodge 2 yıl
Filmini yapmak için biraz geç kalmışlar.
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BekirTemel 2 yıl
geçti o devir artık, angry birds da tüketildi günümüz çağında hızlı bir şekilde.
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Kartal Göz 2 yıl
Oyunu balondu ama animasyonunu merak ediyorum.
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Yazmayı_Severim 2 yıl
Fragmanı yeni izledim oldukça eğlenceli görünüyor
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joyberk 2 yıl
her yaştan kişinin gidebileceği türden :)
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DeanWinchester. 2 yıl
Aman bune be onun bunu filmi çıkıyor
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mavizaman 2 yıl
çocuklar gene ebeveynlerini yolacaktır bu film için.
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abdispowerr 2 yıl
Ben izledim hiç sıkılmadım
beğendim tavsiye ederim
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shadowtr 2 yıl
Çok sıkıcıydı ilk yarısı. Sonda biraz hareketlendi ama beğenmedim.
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oyun, sinema ve
7 etiket daha angry birds angry birds filmi the angry birds movie rovio entertainment Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
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