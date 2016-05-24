Angry Birds filmi sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı

Finlandiya çıkışlı oyun şirketi Rovio Entertainment tarafından geliştirilen ve bugüne kadar çıkan en başarılı mobil oyunlardan biri olan Angry Birds, sinema dünyasındaki yolculuğuna da iyi başladı. Popüler oyun serisinden uyarlanan Angry Birds filmi geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Rovio Entertainment ve Sony ortaklığında çekilen film, sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı.

Angry Birds filmi, özellikle Çin'de yoğun ilgi gördü. Dünyanın en büyük ikinci film pazarı olan Çin'de geçtiğimiz Cuma günü vizyona giren film, ilk hafta sonunda 30 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı. Film böylece Çin'de haftanın en çok hasılat elde eden filmi oldu. Pazarlama masrafları ile birlikte yaklaşık 170 milyon dolar bütçesi olduğu tahmin edilen Angry Birds filminin toplam hasılatı ise 150 milyon dolara ulaştı.

Angry Birds filmi ile birlikte bir oyun şirketi olmaktan çıkıp bir eğlence şirketi haline gelmeyi amaçlayan Rovio Entertainment, bu amacına ulaşmış gibi görünüyor. Filmin sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanmasının yanı sıra, film çıktığından beri oyuna olan ilginin de arttığı belirtiliyor. Ayrıca filmin çıkışı ile birlikte Angry Birds için yeni imkanlar da ortaya çıkmış durumda. Devam filmleri, çizgi diziler ve oyuncak benzeri ürünler bu imkanlardan sadece birkaçı.

www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-23/-angry-birds-tops-china-s-weekend-box-office-with-30-million