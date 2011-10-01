Angry Birds hoparlör dock yakında iPhone ve iPad için satışa sunulacak

Mobil platformlarda 350 milyonu geçen indirme sayısıyla bir fenomene dönüşen Angry Birds yapımcısı Rovio'ya her alanda kazandırmaya devam ediyor. Kısa süre önce aksesuar ve hediyelik eşya pazarına giriş yapan Rovio yeni bir ürünle iOS cihazı kullanıcılarının karşısına çıkıyor.





Angry Birds oyunu, kılıfları, peluş oyuncaklar ve bebek elbiselerinden sonra Rovio bu kez hoparlör dock koleksiyonunu piyasaya sürüyor. Docklar iPod, iPhone ve iPad ile uyumlu. Oyunun en sevilen karakterlerini masaüstünüze getiriyor. Ürünlerin her biri farklı özelliklere sahip.





Kırmızı kuş iOS cihazları haricinde ek kablosuyla herhangi bir müzik çaları şarj edebiliyor. Kasklı domuz ise iPod veya iPhone'u şarj ederken iki stereo hoparlör ve bir subwoofer ile müzik keyfinizi ikiye katlıyor. Patlayıcı siyah kuş ise bir iPad'i şarj edebilirken benzer yolla müzik ziyafeti sunuyor.





Kırmızı kuş 79.99$ iken diğer ürünler 99.99$ fiyat etiketiyle Apple mağazalarında ve gear4.com sitesinde sonbahar aylarının sonunda piyasada olacak.