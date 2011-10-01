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Angry Birds hoparlör dock yakında iPhone ve iPad için satışa sunulacak

7 yıl
5,7b
1
20
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Angry Birds hoparlör dock yakında iPhone ve iPad için satışa sunulacak
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Mobil platformlarda 350 milyonu geçen indirme sayısıyla bir fenomene dönüşen Angry Birds yapımcısı Rovio'ya her alanda kazandırmaya devam ediyor. Kısa süre önce aksesuar ve hediyelik eşya pazarına giriş yapan Rovio yeni bir ürünle iOS cihazı kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

Angry Birds oyunu, kılıfları, peluş oyuncaklar ve bebek elbiselerinden sonra Rovio bu kez hoparlör dock koleksiyonunu piyasaya sürüyor. Docklar iPod, iPhone ve iPad ile uyumlu. Oyunun en sevilen karakterlerini masaüstünüze getiriyor. Ürünlerin her biri farklı özelliklere sahip.

Kırmızı kuş iOS cihazları haricinde ek kablosuyla herhangi bir müzik çaları şarj edebiliyor. Kasklı domuz ise iPod veya iPhone'u şarj ederken iki stereo hoparlör ve bir subwoofer ile müzik keyfinizi ikiye katlıyor. Patlayıcı siyah kuş ise bir iPad'i şarj edebilirken benzer yolla müzik ziyafeti sunuyor.

Kırmızı kuş 79.99$ iken diğer ürünler 99.99$ fiyat etiketiyle Apple mağazalarında ve gear4.com sitesinde sonbahar aylarının sonunda piyasada olacak.

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theraptorx 7 yıl
Elbette sevmeyen çıkacaktır. Genele bakmak lazım. Bir Godfather serisini sevmeyen bile vardır be evrende :)
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kralkarga 7 yıl
tam enayi mıknatısı
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theraptorx 7 yıl
Oyun cok güzeldi bence. İpod'u sattım. O yüzden İPhone 5 alınca tekrar alacağım .
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Zuko 7 yıl theraptorx
theraptorx
Oyun cok güzeldi bence. İpod'u sattım. O yüzden İPhone 5 alınca tekrar alacağım .

iPhone oyunları bölümünde sevmeyen birkaç kişi vardı. Konu açılmıştı orada.
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Stanislas Xavier 7 yıl
bu ucubeler ipad yada iphone un o teknolojik havasını yerle bir ediyor alice in wonderland gibi hastalıklı bir yapı buna vereceğin para direk israftır sadece çocuklara ve kızlara hitap ediyor bence ayrıca bu oyunun neresini bu kadar sevdi insanlar anlamadım gitti
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IceRulez 7 yıl
100$'a 2.1 alınır iphone veya ipad'e bağlanır bu ne yau
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umutarslan.com 7 yıl
kırmızılı olan çok fena. recep ivedik gibi :D angara birds :D
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some_times 7 yıl
dönüştürücüyle başka cihazlar bağlanabilyorsa alınır çok sevimli olur genç odasında
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Guest-F8946C419 7 yıl
Gayet güzel görünüyor fiyatıda ortalama fiyat..
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ruf 7 yıl
Su oyunu da sevmeyen bir ben varim herhalde.
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Evolution 7 yıl ruf
ruf

Su oyunu da sevmeyen bir ben varim herhalde.

Bi de ben
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lTriviuml 7 yıl
cıkmayan neyi kaldı :D
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TuffkiLLe 7 yıl
fiyat uygun sayılabilir.. çok kâr ediyorlar böyle şeylerden ona sinir oluyorum
ver 50$ dan, sürümden daha fazla kazanırsın.
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Batuist 7 yıl
biraz çocuklar için olmuş gibi duruyor. şayet iphoneları çocuklar kullanıyorsa ilgilerini çekebilir bunlar ama pek zannetmiyorum..
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Yafoo 7 yıl Batuist
Batuist
biraz çocuklar için olmuş gibi duruyor. şayet iphoneları çocuklar kullanıyorsa ilgilerini çekebilir bunlar ama pek zannetmiyorum..

+1
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