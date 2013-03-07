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Angry Birds serisinin ilk oyunu Appstore'da ücretsiz olarak yayında

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Angry Birds serisinin ilk oyunu Appstore'da ücretsiz olarak yayında
Rovio'nun bugünkü başarısına ulaşmasını sağlayan Angry Birds serisinin ilk oyunu iOS platformunda ücretsiz olarak mobil oyuncuların beğenisine sunuldu.

Şirketin tüm zamanların bir numara uygulaması olarak nitelendirdiği oyun 400'den fazla bölümle mobil oyunculara eğlence dolu saatler geçirtmeyi planlıyor. Kızgın kuşların ve domuzcukların mücadelesinin konu edinildiği yapımın hem iPhone hem de iPad versiyonlarının ücretsiz olarak sunulmuş durumda.

2009 yılında iOS platformuyla mobil oyun dünyasına ilk adımını atan Angry Birds serisinin ilk yapımına ücretsiz olarak aşağıdaki market linklerinden ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/angry-birds/id343200656?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
EXios 6 yıl
Kesin haftanın ücretsiz uygulaması olur.Bu işler böyle.Geçenlerde rio ücretsiz diye sevindik bir baktıkki cuma günü haftanın uygulaması o olmuş.

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Nerevarine 6 yıl
iPad'im olmamasına rağmen iPad versiyonunu da indirdim. Böyle oyun iPad'de daha çok tadı çıkıyor.
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